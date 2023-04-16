В Казахстане пытаются разобраться с размножившимся гидрой потомством экс-елбасы

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07:53 17.04.2023

Известный журналист раскрыла подробности о внебрачных женах и детях Нурсултана Назарбаева

16 АПРЕЛЯ 2023,



Астана. 16 апреля. КазТАГ – Известный журналист Гульжан Ергалиева раскрыла подробности о внебрачных женах и детях бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.



"Я не за Назарбаева, а за тех, кто становится невольными ответчиками из-за родства с ним. Так называемые законные наследники вчерашнего вершителя казахской степи вполне легитимно себе богатели, захватывали национальные богатства, получали правовую неприкосновенность и становились "ворами в законе" – дочери, зятья, внуки, братья и сестры. Но как только у Нурсултана появлялись жены и дети на стороне, то они оказывались вне закона и объектами лютой ненависти и конкуренции среди так называемой законной семьи", – пишет Гульжан Ергалиева в социальных сетях.



Журналист начала с сына Нурсултана Назарбаева – Айсултана Назарбаева. По ее версии, его родила стюардесса, умершая при загадочных обстоятельствах. Затем Назарбаев отдал сына в руки Дариге Назарбаевой и Рахата Алиева.



"Не женился Нурсултан и на другой женщине, тоже стюардессе, родившийся ему двух дочерей, которые где-то тоже живут подпольно и вынуждены скрывать свое истинное происхождение. За что им такая неполноценная судьба с ложной биографией?" – пишет журналист.



Также Ергалиева обращает внимание, что известная "жена" Назарбаева Асель Курманбаева на самом деле не является дочерью академика Есполова.



"Некий академик Есполов вовсе не является отцом Асель Курманбаевой – он подставной "папа" с нарисованным бэкграунтом академика. У академика Есполова есть своя семья и четверо детей, среди которых не числится дочь Асель. Историю рождения Асель я знаю хорошо, так как в ней принимала личное участие. И знаю, кто ее истинные родители - отец и мать. Но это отдельная история. Вопрос в другом. В том, что совсем юную, чистую и красивую Асель просто присвоили назарбаевские шакалы... а простая семья не посмела противостоять им. Асель по матери Курманбаева, по отцу Исабаева стала еще одной жертвой страстей елбасы, родила ему двух наследников и оказалась орудием плана по престолонаследию, попав вместе со своими детьми в семейную мясорубку вокругтронной борьбы. Надо понимать, в какой буран ненависти она попала в законной семье Назарбаева, как конкурентка, особенно со стороны старшей дочери Нурсултана", – пишет Ергалиева.



Она также приводит мнение, что у Асель мог быть выход уйти с детьми от Назарбаева, чтобы дистанцироваться от токсичной семьи и уберечь детей от проклятий сурового народа.



"Но кто ей позволит распоряжаться своей судьбой и судьбой своих несовершеннолетних детей, если она и ее дети по сути собственность Назарбаева? Она такая же "казахская пленница", как были все мы эти десятилетия, только в 10 раз хуже. Прошел слух, что за попытку уйти от Назарбаева у Асель отняли детей и заключили в психиатрическую клинику. История Айсултана повторяется? Так что не надо проклинать детей Асель – у них и так судьба сумрачная…", – считает журналист.



Напомним, ранее КазТАГ сообщил, что в интернете распространяются подробности о некоем Таумане Назарбаеве, который назван "внебрачным сыном Нурсултана Назарбаева". В ролике утверждается, что Тауман Назарбаев якобы провел мусульманский обряд бракосочетания с А. Майдановой, отцом которой назван Саткалиев.