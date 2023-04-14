Набиуллина и РосЧинуши живут в какой-то другой России

08:00 17.04.2023

ВСКРЫЛИСЬ ХИТРЫЕ ИГРЫ С РУБЛЕМ: НАБИУЛЛИНА И КО ЛИЦЕМЕРЯТ НА ФОНЕ ОБВАЛА

Вскрылись хитрые игры денежных властей России с рублем. Эльвира Набиуллина и Ко лицемерят на фоне обвала. Сначала девальвируют национальную валюту, а после пускаются в рассуждения о том, как бы обеспечить гражданам возможность инвестировать в экономику.



Глава комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин, ранее возглавлявший Минтруд и ПФР, неожиданно задумался, как бы превратить граждан в полноценных инвесторов и увеличить тем самым вливания в экономику России.



Он обсудил этот вопрос с руководительницей ЦБ Эльвирой Набиуллиной на заседании в Госдуме, передал в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель телеканала Юрий Пронько. Глава регулятора отметила, что прежде чем вкладываться, жителям необходимо накопить "подушку сбережений".



Ведущий "Первого русского" иронично прокомментировал этот диалог, указав, что эти одиозные чиновники, судя по всему, существуют в некой иной реальности. По его мнению, странно всерьез рассуждать об инвестициях, когда значительная часть людей в стране живет либо от зарплаты до зарплаты, либо и вовсе на займы микрофинансовых организаций.



Юрий Пронько поговорил о непростой ситуации в отечественной экономике с финансовыми аналитиками Яном Артом и Владимиром Левченко.



Лицемерие зашкаливает

Первый из экспертов тоже отреагировал на беседу Набиуллиной и Топилина с возмущением. Он обрисовал, как на самом деле выглядит со стороны этот странный диалог:



Человек, который не обеспечил стабильность сбережений, спрашивает у человека, который не обеспечил нормальные правила игры на рынке сбережений, инвестируют ли жители России в страну, в которую нет смысла инвестировать ввиду того, что ее экономическая модель противоречит инвестициям, а валюта постоянно девальвируется, чтобы соответствовать модели "дорогие продажи – дешевый труд". Ответ напрашивается только нецензурный.



ЯН АРТ ЕДВА СДЕРЖАЛСЯ, КОММЕНТИРУЯ БЕСЕДУ ЭЛЬВИРЫ НАБИУЛЛИНОЙ И МАКСИМА ТОПИЛИНА. ПО ЕГО МНЕНИЮ, ИХ СЛОВА, МЯГКО ГОВОРЯ, РАСХОДЯТСЯ С ДЕЛАМИ. ФОТО: ЦАРЬГРАД



Чиновники даже не пытаются

Ян Арт добавил, что весь финансово-экономический блок власти окончательно закостенел. Даже те новые кризисные условия, которые были обеспечены санкциями и реструктуризацией торговли, не заставили их наконец-то изменить привычные и давно устаревшие методы работы.



Собеседник "Первого русского" подчеркнул, что Россия подошла к судьбоносному рубежу, когда системные изменения не просто нужны, а остро необходимы. Так, стало совершенно понятно, что дальнейшее существование в рамках сырьевой модели уже невозможно по всем параметрам.



Соответственно, остается одно: строить внутренний рынок. Конечно, встает вопрос, будет ли это формирование осуществляться под знаменем изоляции от всего западного мира или, наоборот, произойдет какое-то частичное примирение.



Так или иначе, но реальный суверенитет наша страна приобретет только тогда, когда у нее появится свой внутренний рынок, констатировал эксперт.



И когда мне кричат о суверенитете идеологическом, но при этом поддерживают модель, которая не подразумевает сильный внутренний рынок, я просто развожу руками и говорю: "Не верю". Это единственная естественная реакция, которая может быть в такой ситуации, – пояснил аналитик.



Рубль рушат изнутри

Владимир Левченко между тем раскрыл реальную основную причину обвала рубля. По его мнению, денежные власти дали экспортерам совершенно четкое указание не выводить иностранную валюту на рынок и тем самым создали ее искусственный дефицит:



И сказали, что, дескать, ребята, вы поймите, мы сейчас вот в какую игру играем, вы нам потом еще спасибо скажете.



Вдобавок Минфин и ЦБ пугают общество дефицитом бюджета, хоть и сами полушепотом признают, что проблема скорее формальная, нежели структурная. Так, через прессу продвигались алармистские сведения о рекордной нехватке средств, критической ситуации с бюджетом и так далее.



Судя по всему, этими страшилками просто хотели оправдать девальвацию национальной валюты. В итоге буквально на ровном месте нагнетается абсолютно искусственная паника.



А люди у нас уже в течение трех лет – начиная со всех этих карантинных ограничений – находятся в таком тяжелом психологическом состоянии, что большинство из них, к сожалению, просто не выдерживают этого информационного давления, начинают паниковать, – подытожил эксперт.