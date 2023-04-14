Луганская НР наращивает экспорт муки в Туркмению

08:44 17.04.2023

Как следует из опубликованного на сайте Россельхознадзора сообщения, Луганская Народная Республика (аннексированная Россией область Украины) поставляет в Туркменистан пшеничную муку.



С начала 2023 года специалисты фитосанитарной службы региона одобрили вывоз 268 тонн пшеничной муки, которая экспортировалась в Туркменистан и Абхазию.



Помимо этого, в Беларусь вывезены 463 тонны рапса.