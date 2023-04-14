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|Луганская НР наращивает экспорт муки в Туркмению
08:44 17.04.2023
Как следует из опубликованного на сайте Россельхознадзора сообщения, Луганская Народная Республика (аннексированная Россией область Украины) поставляет в Туркменистан пшеничную муку.
С начала 2023 года специалисты фитосанитарной службы региона одобрили вывоз 268 тонн пшеничной муки, которая экспортировалась в Туркменистан и Абхазию.
Помимо этого, в Беларусь вывезены 463 тонны рапса.