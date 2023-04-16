США дестабилизируют Монголию, - В.Гулевич

10:15 17.04.2023

ВЛАДИСЛАВ ГУЛЕВИЧ | 16.04.2023 |



Осуществляется план раздела России вдоль "национальных швов" на тридцать четыре части



Вашингтон старается нанести ущерб российско-монгольским отношениям. Ставка делается на раскол в Демократической партии Монголии (ДПМ), которая традиционно воспринимается как прозападная политическая структура. Партия вошла в политику в 2004 г., получив большинство голосов на выборах в Великий государственный хурал. Президентом и премьер-министром Монголии дважды становился лидер ДПМ Цахиагийн Элбэгдорж.



В 2022 г. руководителем партии избрали бывшего президента Халтмаагийна Баттулгу, нацеленного на сотрудничество с Россией. К тому времени внутри ДПМ образовалась пророссийская фракция во главе с Баттулгой и прозападная во главе с Элбэгдоржем. С началом спецоперации ВС России по демилитаризации и денацификации Украины прозападная фракция выступила в поддержку киевского режима и призвала сократить отношения с Москвой, чтобы избежать (цитата) "превращения Монголии во вторую Белоруссию".



Элбэгдорж остается главным проводником американского влияния в Монголии. Он сотрудничает с Институтом стратегических исследований Фримана – Спольи (Freeman Spogli Institute for Strategic Studies), возглавляемым известным русофобом, бывшим послом США в России Майклом МакФолом. В марте 2023 в статье "Стиснутая между Китаем и Россией, Монголия поддерживает Украину" Элбэгдорж призвал "дать столько оружия Украине, сколько нужно для ее победы".



У Элбэгдоржа хватает наглости сравнивать помощь Монголии Советскому Союзу в 1941-1945 гг. с помощью НАТО неонацистскому режиму в Киеве: "Четверть всех лошадей у советских солдат на линии фронта были из Монголии… большинство солдат Красной армии были одеты в теплые вещи, изготовленные в Монголии… Запад должен действовать так, как действовали монголы… У западных лидеров есть время ждать. Израненная Украина больше ждать не может".



Элбэгдорж обвинил Кремль в использовании монгольских народов Российской Федерации (бурят, калмыков, тувинцев) в качестве пушечного мяса и назвал это "этническими чистками" под предлогом специальной военной операции. Кстати, по аналогичной схеме действуют беглые кавказские оппозиционеры – обвиняют Москву в использовании народов Кавказа в качестве пушечного мяса. Подобные нападки особенно участились после оглашенных 31 января 2023 г. в Европарламенте планов разделить Россию вдоль "национальных швов" на тридцать четыре части



Вашингтон видит в укреплении своих позиций в Монголии возможность опосредованного влияния на политические и экономические процессы в Северо-Восточной Азии – регионе, географически охватывающем восточные и северные территории России, к которому геополитически прилегают Юго-Восточная Азия, Южная Азия и постсоветская Средняя Азия. Американцы заинтересованы в вовлечении Монголии в военно-политические альянсы со своими региональными союзниками – Японией, Южной Кореей, Тайванем. В Индо-Тихоокеанской стратегии США Россия обозначена как враждебный игрок (malign actor), в то время как Монголия – как важный партнер (important partner).



С 1990 г. Улан-Батор придерживается многополярной внешней политики (т. н. концепция "третьего соседа"), сотрудничая одновременно с несколькими державами (США, Австралией, Канадой, Великобританией, ЕС, Индией, Турцией), чтобы уравновесить влияние Китая и России. Концепция "третьего соседа" направлена на неучастие Монголии в антироссийских и антикитайских блоках. Элбэгдорж готовится сломать эту модель, что приведет к нарушению устоявшегося регионального баланса сил в интересах Запада.



Обосноваться в Монголии на стыке границ Китая, России и Казахстана – давнишний замысел американского истеблишмента. Пекин и Улан-Батор обсуждают проект газопровода "Сила Сибири – 2" мощностью 50 млрд. куб. м в год для поставок голубого топлива из России через Монголию в Китай. Для Китая это станет альтернативным маршрутом импорта газа при риске блокады ВМФ США морских доставок через Малаккский пролив. Перспектива реализации российско - монгольско - китайского транспортного проекта "Степной путь" тоже американцам претит, т. к. это будет кратчайший сухопутный коридор из Китая и России в Европу.



В Вашингтоне считают, что только установлением в Улан-Баторе антироссийского режима США удастся достигнуть поставленных целей в регионе. И надеются на Элбэгдоржа.