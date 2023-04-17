ВОЗ разыгрывает с Китаем "ковидную карту", чтобы прикрыть Пентагон, - СП

10:47 17.04.2023

Пекин оказался честнее и прозрачнее всех американских военных

Константин Ольшанский

17 апр 23

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) снова пошла на открытый конфликт с Китаем. Причем поводом стал многострадальный ковид, который китайское здравоохранение уже победило.



Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус неожиданно созвал брифинг, на котором вовсе не похвалил Пекин за успехи. А принялся обвинять во всех смертных грехах. Якобы китайские власти скрывают точные данные о госпитализации, смертности и вакцинации.



Политические заявления ВОЗ объясняются просто: Запад снова пытается доказать рукотворную природу коронавируса. Таким образом США пытаются отвести от себя объективные российские обвинения в разработке биологического оружия. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд нехотя признала, что в Украине действует сеть тайных американских биолабораторий. И сразу же после этого американцы и принялись разыгрывать давно, казалось бы, отыгранную карту "китайского ковида".



"Оскорбительно и неуважительно" - Китай жестко ответил на западный накат



Китайские чиновники от здравоохранения отреагировали на политизированную критику ВОЗ и США крайне здраво. Директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Шэнь Хунбин назвал комментарии ВОЗ "оскорбительными и неуважительными". Он прямо обвинил ВОЗ в "попытке очернить Китай".



Китайские ученые собрали генетический материал на рынке в Ухане, откуда и началось распространение инфекции по всей планете. Вся последовательность генома коронавируса была загружена в международную базу данных GISAID, а эпидемиологические расследования ранних случаев были также опубликованы в медицинском журнале Новой Англии.



Серологические тесты доноров крови в Ухане, сделанные еще во второй половине 2019 года (то есть до вспышки) были опубликованы в журнале Protein and Cell. Исследование вирусных профилей более чем 17 тысяч летучих мышей в Китае (этих животных также считали "виновными" в распространении инфекции) было опубликовано в журнале National Science Review



Все мировые эпидемиологи признали, что именно китайские ученые сделали как никакие другие много, чтобы разгадать природу коронавируса. Это признал и американский президент Дональд Трамп, который в 2020 году отмечал успех Китая в борьбе против ковида. А теперь Гебрейесус обвияет китайцев в том, что они якобы работали слишком медленно.



Китайские ученые доказали в Nature: никакого заговора не было



Эксперт Центра по контролю и профилактике заболеваний Чжоу Лэй, работавший в Ухане, заявил, что вирусологи и эпидемиологи "поделились всеми имеющимися у нас данными" и "придерживались принципов открытости, объективности и прозрачности".



- Мы поделились информацией о более чем 76 тысячах случаях респираторных заболеваний. Мы также предоставили более 38 тысяч генетических образцов домашних животных и более 40 тысяч образцов диких животных, собранных с 2018 по 2020 год. Ни один из образцов не дал положительного результата.



Китайские исследователи опубликовали исследование об отслеживании происхождения ковида в научном журнале Nature. Данные основаны на сборе собрали 1300 образцов окружающей среды и животных на рынке морепродуктов Хуанань в Ухане, сделанных с января по март 2020 года.



По словам ученых, в уханьских образцах были обнаружены ДНК не только коронавируса, но и, например, енотовидных собак (возможно, они были резервуарами инфекции). Ученые подчеркивают, что все образцы мазков с животных дали отрицательный результат на новый коронавирус, а вот 73 мазка из окружающей среды (из отобранных 923) оказались положительными. Всего были выделены три штамма вируса.



Профессор Лю: наши черновые данные были опубликованы без нашего ведома



- Исследователи обнаружили, что вирусная генетическая последовательность из образцов окружающей среды была почти на 100% идентична последовательности, взятой у ранних пациентов. И эти результаты свидетельствуют о том, что вирус попал на рынок с людьми-носителями, - говорит декан Школы жизни Пекинского химико-технологического университета Тонг Итан.



Результаты исследования в Nature однозначно свидетельствуют, что нет никаких доказательств рукотворного происхождения ковида. При этом китайские ученые недовольны своими западными коллегами. Отслеживать коронавирус должны были во многих регионах и странах по всему миру, а не только в Ухане.



- Даже если животные были инфицированы, нельзя исключать, что передача вируса от человека животному произошла после заражения людей, объясняет китайский ученый Лю Цзюнь из Центра по контролю и профилактике заболеваний (он также был членом объединенной группы экспертов, работавшей в Ухане)



Лю Цзюнь рассказал журналистам, что все обвинения ВОЗ в сокрытии данных - неверны по сути. Черновик статьи был отправлен в журнал Nature еще в феврале 2022 года. И в процессе подачи и доработки китайская команда загрузили исходные данные, относящиеся к статье, на платформу обмена данными GISAID в соответствии с международной практикой публикации научных статей.



- Загруженные данные использовались только для рецензирования в журнале. Данные и ссылка для доступа всегда были там и не были удалены, - говорит Лю Цзюнь. - А затем мы обнаружили, что данные были опубликованы без ведома нашей команды.