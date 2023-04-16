 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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За что (против кого) талибанит "Техрик-е-Талибан Пакистан"? - Нур Вали Мехсуд
11:57 17.04.2023

16.04.2023 19:57:00

"Техрик-е-Талибан Пакистан" ведет джихад без внешней повестки

Представители исламистской боевой организации ждут от России и США невмешательства в свои дела
Андрей Серенко
Собственный корреспондент "НГ"
16 апр 23
Лидер "Техрик-е-Талибан Пакистан" Нур Вали Мехсуд стал главным символом "джихада" за "исламскую систему" в Пакистане.
Государственная система Пакистана находится на грани краха, заявил в эксклюзивном интервью обозревателю "Независимой газеты" Андрею СЕРЕНКО пресс-секретарь движения "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП) Мухаммад ХУРАСАНИ. Афганский "Талибан" в РФ признан террористическим, при этом в "Едином федеральном списке организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими", движения "Техрик-е-Талибан Пакистан" нет. Однако Роскомнадзор сообщил "НГ", что по информации из открытых источников "Техрик-е-Талибан Пакистан" "осуществляет тесное сотрудничество с организацией "Движение Талибан", которая признана решением Верховного Суда Российской Федерации, вступившим в силу 04. 03. 2003, террористической по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 06. 03. 2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", и включена в Единый федеральный список". Кроме того, в принятом 13 апреля итоговом заявлении по результатам встречи в формате "Россия, Иран, Китай, Пакистан" организация "Техрик-е-Талибан Пакистан" была названа в числе террористических группировок, "представляющих угрозу регионаольныо и глобальной безопасности".

По словам официального представителя пакистанского "Талибана", давшего первое интервью российского СМИ, тысячи бойцов ТТП ведут сегодня партизанскую войну с целью установления в Пакистане "исламской системы". Достижение этой цели лидеры ТТП называют главным условием наступления мира в регионе. Напомним, что "Техрик-е-Талибан Пакистан" с 2011 года находится под санкциями ООН как организация, связанная с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ). По оценкам ООН, в рядах ТТП насчитывается до 35 тыс. боевиков, что делает пакистанский "Талибан" крупнейшей джихадистской организацией в регионе.

– В России не очень много известно о движении "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП). Что собой представляет ТТП? Когда оно возникло? Кто является лидером ТТП?

– "Техрик-е-Талибан Пакистан" – религиозная джихадистская организация, возникшая в результате чудовищных зверств и последовательных операций над народами Пакистана. Нынешним главой ТТП является муфтий Нур Вали Мехсуд (Абу Асим Мансур).

– Чем отличается ТТП от запрещенного в РФ афганского "Талибана"?

– Причина различий понятна, целью ТТП является Пакистан, а целью афганских талибов был Афганистан.

– Что является идеологией ТТП? Какие цели вы перед собой ставите? Как вы оцениваете ситуацию в сегодняшнем Пакистане?

– Теория ТТП в отношении Пакистана заключается в том, что пока в Пакистане существует эта языческая система, до тех пор в этом регионе не может быть мира. Сегодняшний Пакистан находится на грани краха во всех смыслах из-за своей неправильной политики.

– Где сегодня присутствует ТТП? В каких районах Пакистана и, может быть, за его пределами?

– Большая часть живой силы пакистанских моджахедов находится от Гилгит-Балтистана до Гвадара. Во всем этом регионе тысячи моджахедов. Поскольку наша война с Пакистаном в настоящее время ведется в партизанской форме, по этой причине наши бойцы-моджахеды рассредоточены по всему Пакистану, включая Синд и Пенджаб.

– Кто поддерживает ТТП? Кто ваши союзники внутри Пакистана и вне этой страны?

– ТТП поддерживают все угнетенные народы Пакистана, особенно племена пуштунов и белуджей, живущие в племенном поясе. У нас нет союзников за пределами Пакистана. Однако многие религиозные и политические партии в Пакистане являются нашими доброжелателями и сочувствующими.

– Как ТТП относится к ИГИЛ (организация запрещена в РФ)?

– Существует очень четкая разница между нашей идеологией и идеологией ИГИЛ.

– Афганский "Талибан" называет своей целью построение "исламской системы" в Афганистане. Как сообщают СМИ, ТТП также стремится создать "исламскую систему" в Пакистане. Что такое в понимании ТТП "исламская система"? Какими чертами она должна обладать? В каких еще странах, по мнению ТТП, должна быть создана "исламская система"?

– ТТП провозглашает своим девизом исламскую систему в Пакистане, в которой все граждане Пакистана защищены в своих религиозных и национальных ценностях. Основная характеристика исламской системы заключается в том, что в ней охраняются религия, собственность, жизнь, честь и интеллект всех людей. Поскольку у ТТП нет внешней повестки, оно не может ничего сказать ни о какой другой стране.

– Как ТТП относится к правам женщин на образование, работу, карьеру? Отличается ли позиция ТТП в этом вопросе от позиции афганского "Талибана"?

– "Техрик-е-Талибан Пакистан" хочет предоставить женщинам все права, которые дал им ислам, будь то социальные, политические или образовательные.

– Как ТТП относится к США и Западу в целом? Как вы оцениваете итоги 20-летнего присутствия США и НАТО в Афганистане?

– Что касается Америки и Запада, мы считаем, что до тех пор, пока они не вмешиваются в наши дела, мы не имеем к ним никакого отношения. Они могут сами оценить хорошие и плохие результаты двадцатилетнего присутствия США и НАТО.

– Как "Техрик-е-Талибан Пакистан" относится к России?

– Россия расположена далеко от нашего региона и, насколько нам известно, не была вовлечена ни в какое сотрудничество с Пакистаном против ТТП. Мы ожидаем того же от России и в будущем.

Источник - НГ
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