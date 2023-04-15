 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Туркменистане начался сезон выращивания коконов тутового шелкопряда
13:00 17.04.2023

Работников госучреждений Байрамалийского этрапа обязали выращивать личинок тутового шелкопряда

В июне прошлого года президент Сердара Бердымухамедов заявил, что "планируется увеличение объемов инвестиций в шелководство, создание дополнительных рабочих мест и повышение производства сырья".



Однако пока эти обещания не выполнены, отмечают корреспонденты "Хроники Туркменистана".

Уже несколько лет не повышается оплата за выращивание коконов, которая составляет 25 манатов за килограмм.

Те, кто ранее занимался производством коконов, говорят, что заработанного не хватает даже на ремонт помещения после сдачи урожая. Как правило, под него выделяется комната в доме или кладовка. За тот месяц, пока из грен (яйца бабочки тутового шелкопряда) вылупятся личинки, вырастут и завернуться в кокон, помещение пропитывается неприятным запахом. Все это время в помещении должно быть темно, и оно не должно проветриваться. После чего необходима его санитарная обработка и, как минимум, косметический ремонт.

Кроме того, с учетом массового выкорчевывания тутовых деревьев, на месте которых сеют хлопок или пшеницу, существенно сократилась кормовая база для личинок, которые очень прожорливы.

В связи с отсутствием желающих заниматься производством коконов, в Байрамалийском этрапе сотрудникам госучреждений в обязательном порядке раздали по 2-3 грамма грен. Теперь они ищут сельчан, готовых выращивать коконы. Некоторые готовы это делать за оплату в 150 манатов за грамм грен. Но получив деньги, они не особо стараются.

– Сколько вырастет, столько сдам. Все равно больше этих 300-450 манатов (оплата за 2-3 грамма) мне не заработать, а их я уже получил, – обьяснил арендатор из сельскохозяйственного объединения Агаюсуп Байрамалийского этрапа.

В Лебапском велаяте в сельскохозяйственных объединениях Ялкым и С.Сеиди производством коконов заняты солдаты срочной службы из расположенной неподалеку воинской части. Для выращивания грен они подготовили гараж и один из складов.

Отметим, что в этом году, как и в прошлом, этрапские руководители не обязывают заниматься производством коконов работников средних школ.

Источник - Хроника Туркменистана
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