Миграционный ад: тысячи американцев и европейцев мечтают переехать в Россию, но сталкиваются с неодолимыми барьерами

13:02 17.04.2023 Почему иностранцам, готовым переехать в Россию на жительство, миграционная система ставит всевозможные препятствия



Дина КАРПИЦКАЯ



Новость о том, что многие американцы, австралийцы, канадцы, европейцы мечтают переехать жить в Россию, кажется малореальной. Неужели правда? Может, они сумасшедшие? Любители экзотики? Сколько их? Сотни? Тысячи? Черт его знает на самом деле. Ведь продраться сквозь паутину нашей бюрократии и осесть в России удается из них единицам.



И эти отчаянные поделились с "КП" своими историями - через какой миграционный ад им пришлось пройти, чтобы получить заветный паспорт гражданина РФ.



12 ЛЕТ АДА, ЧТОБЫ СТАТЬ ГРАЖДАНИНОМ



- Помните, как-то несколько лет назад Набиуллина заявила: всем в России надо привыкнуть, что инфляция будет намного ниже. Это звучало как угроза, будто тяжело свыкнуться, что цены не растут, - смеется обрусевший американский журналист Тим Кирби. - Так вот, заявляю в том же духе: пора привыкать, что теперь у вас есть страна, куда многие хотят переехать жить!



Разговоры, что люди с Запада мечтают уехать в Россию, действительно все слышнее. В Госдуме даже прошли заседания по этому экстраординарному явлению, в интернете множатся чаты и иностранцев, и этнических русских, желающих бросить заграницу ради Москвы, Питера, деревеньки на Алтае… Немцы уже мечтают сажать сады на Волге, как их предки при Екатерине Второй, американцы - влиться в ряды айтишников, поредевшие у нас из-за релокантов. Появилось с десяток англоязычных youtube-каналов, где мигранты из США и Европы делятся подробностями своей жизни в России.



Но, увы, к реально низкой инфляции нам привыкнуть пока не довелось. И, видимо, к валу эмигрантов с Запада привыкать не придется. Потому что:



- Миграционное законодательство в России - это как колючая проволока, - кипятится Тим Кирби. - Я сам переехал сюда из США в 2006-м и прошел все круги ада в миграционных центрах. 12 лет я шел к тому, чтобы получить русский паспорт. И сейчас я веду блоги о России, вызываю к ней интерес. Но, кажется, бесполезно. Мне каждый день идут письма, все спрашивают, как сюда переехать, что делать, куда бежать. А у меня нет ответа. Слишком огромная бюрократическая дамба мешает потоку мигрантов с Запада хлынуть сюда.



НЕ БЛАГОДАРЯ, А ВОПРЕКИ



- Это абсурд, но чтобы иммигрировать в Россию, надо жить в России. И все успеть за те самые полгода, что действует виза, - собрать документы, получить квоту, оформиться. Если нет русской жены/мужа - то шансов здесь для иностранца получить разрешение на временное проживание (РВП. - Авт.) нет, - продолжает Кирби. - Ну если человек одиночка, ему еще может повезти - он, пока действует виза, влюбится и женится. Или заранее по интернету познакомится... А что делать семьям с детьми?! Путь один - получить квоту на РВП. Но получить ее практически нереально!



И даже если удастся невозможное - успеть отхватить эту несчастную квоту, дальше начнется волокита с бумажками. Документы, требуемые российскими службами, - боль всех иммигрантов.



- Почти все американские бумаги не принимаются в России. Я вот сейчас столкнулся с тем, что у меня есть американские водительские права, а власти США отказываются мне их сюда отправлять. Но сказали: "Мы вам дадим бумажку, что можете управлять авто". Прислали какую-то хрень, распечатанную с компьютера. Для США такой достаточно, а для России - нет.



Тим говорит, что теперь, после начала конфликта на Украине, все стало еще сложнее. И получить документ из США вообще невозможно.



- Например, свидетельство об отсутствии судимости на родине - это просто ад для всех мигрантов, оно требуется для каждого (!) этапа легализации. И должно быть, по российскому закону, не старше 3 месяцев. Даже если человек уже много лет живет здесь, в России. Но на то, чтобы получить это свидетельство, в США уходит те самые 3 месяца, а еще же надо сюда успеть переслать. И получается, что эта бумажка приходит просроченная! Ну почему нельзя увеличить срок ее действия хотя бы на полгода? Но нет!



Тим много рассказывал "приколов" о нашей бюрократии.



- Я помню, как мучился с обычной, казалось, вещью - список нужных меданализов и учреждений, где их можно сдать. В миграционной службе эту информацию не давали. Был какой-то волшебный список, который кто-то когда-то сам составил и пустил в народ. И все его копировали. Потом, в 2016-м, открыли этот центр "Сахарово", там по крайней мере медицина вся в одном месте, но это лишь немного облегчило жизнь. А женщины как мучаются?! От них, если были в браке в США и меняли фамилию, требуют свидетельство об этом. Но в США такого документа нет, просто нет. Где его взять? Даже в посольство теперь не обратишься, они полузакрыты и никакие справки не выдают. А люди уже здесь. Что, ехать в Америку обратно, чтобы это как-то решить? Просто нереально все.



ЗАВЕТНЫЕ БУКВЫ: РВП, ВНЖ...



- Формально процедура такая - получить квоту за время, пока действует виза, через год оформить РВП (разрешение на временное проживание), потом ВНЖ (вид на жительство), который нужно постоянно продлевать, и только через 5 лет можно пробовать подавать на гражданство, - объясняет эксперт миграционного права, гендиректор компании VISTA Immigration Тимур Беслангуров. - Но… У нас был клиент, директор итальянской компании, который до того, как прийти к нам, 17 раз ездил в "Сахарово" и подавал документы на квоту. И все 17 раз получил отказ! Хотя прекрасно владеет русским, классный специалист, квартира своя в Москве. Какие еще нужны основания, чтобы дали квоту? "Я просто не понимаю, что еще сделать?" - жаловался он. Мы предложили этому итальянцу пройти комиссию о признании его "носителем русского языка". И получилось. Через 9 месяцев ему дали паспорт. А иначе так и ходил бы за квотой. Никто в миграционной службе ему другой путь не подсказал.



- То есть вся схема ломается на первом же этапе, потому что квоту за полгода не получить?



- Да. И это только у американцев полгода, а европейцам дают визу всего на 3 месяца!



- Ну хотя бы для этнических русских есть же программа переселения соотечественников?



- Есть, но она, как это мягко сказать, странноватая. Суть ее какая - человек идет в российское консульство в стране, где живет, и пишет заявку на признание его соотечественником. Получает удостоверение соотечественника. По нему едет в Россию, тут же оформляет РВП, а после сразу претендует на гражданство.



- Звучит красиво.



- Только звучит. Там куча нюансов. Сначала попробуй запишись в консульство, туда очереди на месяцы. Собери документы, а требуют много, вплоть до подтверждения рабочего стажа, то есть трудовую книжку. Но в США и Канаде никаких трудовых книжек нет. Следующее - надо выбрать в России регион, который участвует в этой программе и где есть вакансии.



- А не все участвуют?



- Нет. Вот в Москву или Питер нельзя. Шлют ваши документы в МВД какой-нибудь области. А там находят ошибку в запятой или вакансии по специальности нет - все, пишут отказ.



"ТАК ВЫ НЕ МИША, А МАЙКЛ? ДО СВИДАНИЯ"



- Я так понимаю, многие даже до подачи документов дойти не могут. Мне жаловался экс-депутат бундестага Вальдемар Герц, который вообще-то русский немец, что из-за разницы написания его имени в российском свидетельстве о рождении и в европейском паспорте, он не может даже мечтать о гражданстве РФ. Только если идти и доказывать через суд, что это одно и то же имя.



- Да, с подобным сталкиваются, по нашим подсчетам, 8 человек из 10. Пример: в 1977 году в СССР родился Михайлов Эраст Анатольевич. Ребенком родители перевезли его в Австралию, а сейчас он хочет вернуться. В Австралии он стал Майклом Эриком Энтони. Ну, созвучно вроде же, да? Но для нашей миграционной службы это два разных человека. "Нам нужны документы о смене имени", - говорят они. Но во многих странах нет такого документа. Зато есть правило выписывать документы без отчества, ходи потом доказывай, что ты Сергеевич, как в русском свидетельстве о рождении. У женщин фамилии на английский манер звучат будто в мужском роде - не Климова, а Климов (Klimov) - такие правила написания. И тогда нужен документ, что это одно и то же. Причем всплывают эти нюансы уже при получении гражданства, потому что ни для квоты, ни для РВП, ВНЖ свидетельство о рождении не требуется. Но ВСЕ документы придется переоформлять, начинать весь многолетний путь заново.



- И много таких "нюансов"?



- Сотни! В паспортах Австралии старого образца нет разделения на имя и фамилию. Вот человек приходит, а наши службы говорят: "Где здесь фамилия и где имя?" Он: ну логично же, что Джон - имя, Стивенсон - фамилия. Ему ответят: "Может, и логично, но где это написано. Несите справку". В Америке в свидетельстве о браке нет графы, что жена берет фамилию мужа. Вот им все приходится доказывать.



- Короче, наше МВД заставляет госорганы всех стран мира переделывать их документы под наши российские?



- Да. Все консулы жалуются, что приходится делать документы, которые они в принципе делать не обязаны. Я миграционную службу тоже понимаю, у них жесткие требования. Но это же все трудновыполнимые требования!



ПРОРОЧЕСТВО ФАТИМЫ



- Как же надо любить Россию, чтобы все это пройти? Ведь прорываются же к нам люди, несмотря ни на что? - спросила я Тимура Беслангурова.



- Прорываются. Мы с 2003 года занимались оформлением документов для экспатов из крупных фирм - Intel, Miсrosoft, Procter & Gamble. Но, как началась пандемия, все больше стало обращаться переселенцев-одиночек. И в Россию они хотят не только по экономическим причинам. Прежде всего у них там куда жестче были ковидные ограничения. Потом в США все эти Black Lives Matter сильно разделили людей. Многие в Америке поняли, что они стали бесправными. А еще расцвет преступности, легализация наркотиков, пропаганда ЛГБТ. И выходит так, что Россию многие видят таким Ноевым ковчегом христианства. Все как в пророчестве Фатимы.



- Божечки, это что еще такое?



- Пророчество столетней давности, в которое многие серьезно верят. В нем говорится, что Россия, если справится со своими внутренними проблемами, останется единственной христианской страной. И то, что происходит в последние годы, ложится в это пророчество на 100%. У нас законом закрепляют семейные ценности, а Запад, наоборот, становится "сатанинским". И многие теперь с надеждой на Россию смотрят.



- То есть вы видите массовое явление?



- Ну пока не цунами, но обороты набираются. Если бы в этом направлении шла какая-то работа, число желающих переехать росло бы сильнее. Но пока даже элементарно ролика на YouTube, рекламирующего Россию, нет. Я уж молчу про объяснение на английском всех наших бюрократических тонкостей. Мы со своей стороны пытаемся это сделать, что-то удается. Но, понимаете, Россия никогда до сих пор ни продвигала каких-то программ по привлечению квалифицированных специалистов. Не было такой задачи.



- Но тысячи переселенцев из Средней Азии как-то же переехали, закрепились.



- Ключевое слово - как-то.



ПСИХАНУТЬ И УЕХАТЬ ОБРАТНО



Про отсутствие у России задачи привлечь побольше мигрантов с Запада не только российские юристы уже поняли, но и сами американцы, окунувшиеся в нашу реальность.



- Все эти проблемы потому, что в России пессимистический взгляд на миграцию. Наверное, из-за того, что этим перегруженное МВД занимается, а не какой-то отдельный орган, заинтересованный в привлечении в страну умов и кошельков, - рассуждает Тим Кирби. - Сотрудники МВД думают по-полицейски, что они - фильтр, барьер, который "защищает страну". С этой точки зрения каждый мигрант - это не возможность для России, а потенциальная угроза.



- Несмотря на все сложности, вы остались в России? Не было желания психануть и уехать обратно?



- Я выдержал, но кто-то психанет, конечно.



- А если бы миграционная политика изменилась, много бы к нам иностранцев приехало?



- Сначала сделайте так, чтобы в Россию стало возможно иммигрировать разумно, человечески. И посмотрите. Поедут! Сначала первая волна, которая будет другим рассказывать, как им хорошо здесь, где школы без уроков ЛГБТ и так далее. Тогда будет вторая волна - мощнее. Многие люди с Запада хотят инвестировать в Россию и через меня узнают, как это сделать. Даже несмотря на санкции, им кажется, что здесь более безопасно. И я им объясняю, что здесь все хотят быстро - так вложить, чтобы через полгода 100 долларов превратились в 150. Более долгого планирования тут в России у многих нет.



Тим за 15 лет жизни объехал всю нашу страну и написал книгу "Почему Россия?". И нашел свое любимое место - подмосковный Чехов, где у него прекрасная дача. А сейчас занят проектом строительства американских деревень.



- С землей никаких проблем, быстро нашел участок под Серпуховом. И уже 80 семей готовы ехать из США, а вообще проект рассчитан на 200, - говорит Тим. - Но опять все упирается в долбаное миграционное болото. Сделать так, чтобы 200 семьям из Америки дали квоту на временное проживание в России, очень сложно. Только несколько человек приехали. Потому что очень хотят здесь жить и им пофиг на сложности. И теперь у них идет война с бюрократией.



- А как, по-вашему, было бы идеально?



- Чтобы люди могли подавать документы на жительство в России онлайн из своей страны! И после этого спокойно переезжать. Это было бы счастье для всех. Надо привлекать умы, строить великую империю.



А ЧТО ДУМАЮТ ЭКСПЕРТЫ



Столыпинский аршин



- Что я думаю по этому поводу? - рассуждает первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. - Что вся работа по миграции у нас доверена МВД. Почему? По традиции. Я считаю это ошибкой. Потому что нынешнее МВД - это не министерство внутренних дел времен Столыпина, которое социально-экономические функции выполняло и все губернаторы в царской России ему подчинялись. А сейчас это фактически министерство полиции, задача которой - ловить преступников. Они и к мигрантам подходят с этим же аршином.



"Миллион переселенцев из стран НАТО - это многовато"



А вот что говорит член Комитета по обороне Госдумы Дмитрий Кузнецов, который и собирал в парламенте заседания с участием американских переселенцев.



- Нами был создан Штаб помощи переселенцам из стран НАТО. По их оценкам, порядка миллиона только американцев хотели бы переехать в Россию. На мой взгляд, миллион это много, но было бы неплохо привлечь несколько тысяч специалистов, полезных нашей стране, - отметил Кузнецов.



Сейчас депутат и его штаб составляют письмо в правительство с просьбой облегчить процедуры. Источник - КП

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