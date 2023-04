Сможет ли Трамп еще раз победить на выборах? - Newsweek

13:06 17.04.2023 Newsweek

США



Сможет ли Трамп победить на выборах? Исход определят три фактора

Newsweek: победа Трампа на выборах положит начало новой эре американской политики



Трамп остается фаворитом на выдвижение в президенты от Республиканской партии США, несмотря на весь его политический багаж и юридические проблемы, пишет Newsweek. Эксперты называют три ключевых фактора, которые повлияют на его решение баллотироваться и на ход выборной гонки.



Даже покинув пост президента, Дональд Трамп не перестает творить историю. Предъявленное ему беспрецедентное обвинение в тайных выплатах порнозвездам пополнило длинный список и без того сомнительных исторических достижений. Помимо того, что Трамп был единственным президентом США, которому дважды объявляли импичмент и который дважды проиграл прямые выборы, теперь он стал еще и первым американским президентом, которого обвиняют по уголовным статьям.



Что еще примечательнее, несмотря на весь политический багаж и юридические проблемы, предварительные опросы показывают, что Трамп остается фаворитом на выдвижение в президенты от Республиканской партии в 2024 году, причем с большим отрывом от идущего на втором месте губернатора Флориды Рона Десантиса. Других вариантов у партии, по сути, нет.



"Прямо сейчас победа или поражение зависит только от самого Трампа", - заявил в интервью Newsweek Скотт Уокер (Scott Walker), бывший губернатор штата Висконсин и участник президентской гонки 2016 года.



Если Трамп снова проигнорирует политическую гравитацию и станет кандидатом от партии, возможен его матч-реванш с Джо Байденом, чреватый огромными последствиями для внешней и внутренней политики США. Победа Трампа на республиканских праймериз 2024 года может иметь долгосрочные последствия для американских правых сил и демократии, а также ознаменовать новую эру, в которой уголовные обвинения не подразумевают дисквалификацию в президентской гонке.



Обвинение Трампа уже нарушило политические нормы, привнеся элемент неопределенности в предвыборную борьбу республиканцев. Поскольку до первых дебатов еще более девяти месяцев, еще некоторое время мы не узнаем, повлияет ли оно на окончательное желание Трампа выдвигаться в третий раз. Но функционалы Республиканской партии, стратеги и другие политические эксперты указывают на три ключевых фактора, за которыми будет важно следить в ближайшие месяцы: будут ли Трампу предъявлены обвинения в других преступлениях, связанных с вмешательством в выборы и обращением с секретными документами; кто победит в важнейшей денежной гонке на праймериз; и насколько расширится круг претендентов от Республиканской партии до начала непосредственного голосования в следующем году.



Большинство республиканцев согласны с тем, что среди этих трех факторов важнейшим остаются юридические проблемы Трампа.



"Если обвинительных заключений будет много, возможность избрания станет серьезной проблемой, - сказал бывший сотрудник предвыборного штаба Трампа Брайан Сейчик (Brian Seitchik). - Укрепляется ли электоральная база [Трампа]? Несомненно. Но это не поможет вернуть избирателей с высшим образованием, которых мы потеряли за последние полдесятилетия. Наоборот, они отдалятся еще сильнее".



Реальность того, что Трамп может стать кандидатом от Республиканской партии - с одним или несколькими омрачающими предвыборную кампанию обвинениями, - а затем снова потерять Белый дом, побудила некоторых призвать партию порвать с ним раз и навсегда.



"Сухой политический аргумент заключается в том, что Трамп - неудачник, - говорит Джон Болтон, который занимал при нем пост советника по национальной безопасности. - Он проиграл выборы 2018, 2020, 2022 года и в 2024 тоже проиграет".



Бессильным вмешаться правым критикам остается только с тревогой следить за попыткой возвращения Трампа. Спустя семь лет после его невероятной победы в 2016 году Национальный комитет Республиканской партии (НКРП), партийные лидеры в Вашингтоне, государственные партии и крупные доноры имеют меньший контроль над процессом выдвижения кандидатов в президенты, чем когда-либо с момента создания современной системы первичных выборов в 1970-х. Их грозят вытеснить набирающие влияние онлайн-сборы средств, сверхбогатые благотворители спецкомитета политических действий и система правых СМИ, которая подпитывает глубокое недоверие ко всем институтам, начиная с городских школьных советов и заканчивая НКРП.



"Дело в том, что Республиканской партии сейчас на самом деле не существует. Из партии идей она превратилась в партию верности Дональду Трампу", - полагает Сейчик. Даже с учетом его юридических проблем, "НКРП, комитеты и высокопоставленные республиканцы мало что могут сделать, чтобы его остановить. У него есть твердая, как скала, опора".



Сохранится ли эта поддержка в ближайшие месяцы, на протяжении всего процесса выдвижения кандидатов и до начала выборов? Лучше всего об этом расскажут события, разворачивающие по трем вышеозначенным ключевым направлениям.



Растущие юридические проблемы Трампа



Трамп был мрачен и хмурился, когда на заседании Верховного суда 4 апреля признавал себя невиновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловых документов. Обвинение утверждает, что в ходе президентских выборов 2016 года он выплатил 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс, чтобы та не рассказывала общественности об их отношениях. Пока он с каменным лицом выслушивал предъявленное ему обвинение, его сторонники, включая представителя Республиканской партии Марджори Тейлор Грин из Джорджии, протестовали у здания суда в нижнем Манхэттене, превратив негативное событие в предвыборный лозунг кампании Трампа.



Это высветило трудность, с которой другие кандидаты-республиканцы столкнулись в попытке завоевать расположение той части партии, которая по-прежнему предана Трампу. Согласно проведенному в тот день опросу, 52% потенциальных избирателей партии на праймериз поддержали бывшего президента. Занявший второе место Десантис единственный набрал двузначное число (21%). За последний месяц Трамп опережал его в среднем на 19 пунктов - и это преимущество растет параллельно юридическим проблемам бывшего президента.



Статус лидера праймериз Трамп, по-видимому, потеряет только в том случае, если ему предъявят новые уголовные обвинения. Но в республиканских кругах царит единодушие: это резко снизит и без того ничтожные шансы Трампа на победу при условии, что он переживет праймериз.



"Это создает эффект сплочения среди избирателей республиканской партии на праймериз, - говорит Newsweek политический консультант Мэтт Маковяк (Matt Mackowiak). - Вероятно, на праймериз это Трампу поможет, но на выборах только навредит".



Трампу грозят еще три уголовных расследования, помимо тех, что ведет окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг (Alvin Bragg). Прокуратура Джорджии расследует попытки Трампа отменить победу Байдена в штате на выборах 2020 года, а Минюст - его вмешательство в выборы и роль в нападении на Капитолий 6 января, а также обращение с секретными документами после ухода с поста.



Потенциальный криминальный опыт бывшего президента трудно сейчас оценивать - все будет зависеть от характера выдвинутых против него обвинений, если таковые вообще будут, говорят эксперты-юристы. Также не стóит сбрасывать со счетов серьезность ужепредъявленных обвинений, отмечает опытный юрист из Нью-Йорка Джерри Голдфедер (Jerry H. Goldfeder). "Это чрезвычайно серьезно. Брэгг никогда не возбудил бы дело без уверенности в том, что оно на 100% обосновано и даст ему отличный шанс доказать вину в полной мере без сомнений".



Тем не менее, дополнительные обвинения совершенно точно подвергнут Трампа еще большей юридической опасности, независимо от их конкретного содержания, говорит Майкл Герхардт (Michael Gerhardt), эксперт по конституционному праву из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл. "Чем больше будет обвинительных заключений, тем скорее одно из них будет в итоге предъявлено".



По мнению нескольких источников, дополнительные обвинения еще сильнее отвлекут внимание Трампа от предвыборной гонки, потребуют возвращения в суд и отнимут драгоценное время, которое можно было бы потратить на кампанию. Также может возникнуть впечатление, что Трамп не полностью отдается предвыборной гонке: одни только слушания нынешнего дела "могут занять минимум полтора года", говорит Герхардт. "Если Трампа признáют виновным, настанет пора апелляций. То есть ближайшем будущем это все не закончится".



Трамп готовится к длительной борьбе, но его сторонники не планируют "покидать корабль", если юридические проблемы усугубятся. Кажущаяся непоколебимой власть Трампа над Республиканской партией имеет такое же отношение к фундаментальным изменениям в консервативной политике, как и к нему самому. В разгар Уотергейтского скандала республиканцы-конгрессмены отказались от поддержки Ричарда Никсона, вынудив его во избежание импичмента уйти в отставку. Сегодня те законодатели, что поддерживали Трампа при обоих импичментах, окрестили суд над ним очередным символом коррупции и политического использования правительства.



"Элвин Брэгг нанес непоправимый ущерб нашей стране, пытаясь вмешаться в выборы нашего президента", - заявил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти в день предъявления Трампу обвинений. Кокус Свободы Конгресса США (Полусекретный кружок наиболее консервативных республиканцев в палате представителей. - Прим. ИноСМИ) назвал обвинительное заключение "возмутительной и беспрецедентной эскалацией борьбы радикальных левых с политическими врагами".



По словам историков и политических обозревателей, нападки на Брэгга напоминают о постепенном отказе Республиканской партии от традиционных консерваторов - сторонников закона и порядка, таких как Никсон, и поддержке аутсайдеров-популистов, таких как Трамп и Грин.



"Это поворотный момент для страны, администрации президента и, очевидно, Республиканской партии, - говорит Барбара Перри (Barbara Perry) из Центра Миллера при Университете Вирджинии. - Учитывая способность Трампа влиять на общественное мнение и голоса избирателей, меня нисколько не удивит его выдвижение кандидатом, независимо от юридических проблем. С точки зрения истории, юриспруденции и политики мы ступаем на неизведанную территорию".



Кто выиграет денежную гонку?



Трампу и его оппонентам-республиканцам понадобятся значительные бюджеты, чтобы повлиять на общественное мнение в борьбе за номинацию. Обвинения против Трампа могут помочь ему в краткосрочной перспективе на праймериз - хотя на самих выборах любая выгода, скорее всего, исчезнет.



По словам Джейсона Миллера (Jason Miller), старшего советника предвыборного штаба Дональда Трампа, за первые три дня с момента предъявления обвинений им удалось собрать около семи миллионов долларов. Средний взнос в первый день составил всего 34 доллара. Более 25% пожертвований поступили от частных лиц, которые никогда раньше подобного не делали. Еще 1,5 миллиона долларов Трамп заработал за три дня после соответствующего публичного заявления.



Непредвиденные доходы подчеркнули растущую важность онлайн-сбора средств на выборах. Согласно комплексному исследованию Гарвардской школы бизнеса, число "мелких" доноров - тех, кто вносит менее 200 долларов за раз, - резко выросло с 50 тысяч в избирательном цикле 2006 года до 12 миллионов в 2020. Выяснилось, что в последнем случае на основные цифровые платформы демократов и республиканцев ActBlue и WinRed пришлось 40% всех взносов, а в 2012 году таковых было всего 2,9%. По данным наблюдательной группы OpenSecrets, 38% от общей суммы предназначалось на предвыборную кампанию Байдена и 45% - Трампу.



"Наступила совершенно новая эра. Мелкие пожертвования стали оказывать существенное влияние, - говорит Скотт Уокер. - Это не значит, что от всех остальных источников финансирования нужно отказываться. Но у тех, кто способен заручиться поддержкой на народном уровне, есть все шансы победить, и в особенности это касается президентских выборов".



Данный феномен объясняет причину неудачи традиционно крупных республиканских доноров в попытке заблокировать кандидатуру Трампа. На следующий день после того, как в ноябре прошлого года Трамп объявил о желании баллотироваться, миллиардер Энди Сэйбин (Andy Sabin), который солидно вложился в его неудачное переизбрание, сказал в интервью New York Post, что в 2024 году "не даст ему ни цента". Генеральный директор Blackstone Стивен Шварцман (Stephen Schwarzman) и другие видные спонсоры Трампа незамедлительно последовали его примеру, а другие доноры-республиканцы заявили, что поддержат Десантиса - среди них бизнесмен и бывший посол США на Ямайке Дон Тапиа (Don Tapia).



Всего 20 лет назад отток богатых доноров к Десантису нанес бы предвыборной кампании Трампа непоправимый ущерб. Теперь же он может оказаться лишь ограничен - по крайней мере на праймериз.



С другой стороны, выборы могут создать Трампу серьезные проблемы на фронте сбора средств. В 2020 году предвыборный штаб Байдена собрал более одно миллиарда долларов, что намного превысило трамповские 773 миллиона долларов. Байден, скорее всего, снова выиграет денежную гонку, потому что, как утверждают демократы, за Трампа не станут голосовать многие женщины, цветные граждане и другие ключевые группы избирателей.



"Я могла бы профинансировать президентскую кампанию, если бы получила по пять центов от каждой женщины из фокус-группы, которой нравится политика Трампа, но не нравится его поведение, - говорит ведущий социолог кампании Байдена в 2020 году Селинда Лейк (Celinda Lake). - Не думаю, что в этом плане что-то изменится".



Третий подряд цикл президентских выборов с участием Трампа в качестве кандидата от Республиканской партии послужит "мощной мотивацией для доноров" левого толка, полагает Обри Монтгомери (Aubrey Montgomery), глава организации Rittenhouse Partners, собирающей деньги в пользу кандидатов. "Не нужно воображать, как могло бы выглядеть президентство Трампа, - говорит она. - У нас уже есть многолетний катастрофичный для демократии опыт".



Республиканцы в частном порядке признают, что в плане сбора средств преимущество Байдена, вероятно, еще сильнее возрастет в случае реванша Трампа - еще одна причина, по которой многих в партии беспокоят шансы последнего вернуться в Белый дом. Тем не менее, несколько источников говорят, что трудностей с финансированием предвыборной кампании у него возникнуть не должно, несмотря на ее медленный старт. Официальный штаб Трампа и связанные с ним комитеты собрали всего 9,5 миллиона долларов за первые три месяца после начала нынешней предвыборной кампании; а в 2020 году за тот же срок ему удалось собрать 40 миллионов долларов.



Сбор средств активизировался благодаря обвинительному заключению, плюс ожидается приток помощи извне. Главный спецкомитет политических действий в поддержку Трампа Make America Great Again Inc. начал год с 54 миллионами долларов, которые можно потратить на распространение в основных штатах рекламных роликов с оскорблениями в адрес оппонентов. Трамп также мог бы вложить в дело собственные средства, как он поступал во время обеих предыдущих президентских кампаний.



Не успел начаться сезон праймериз, а всем уже ясно, что у Трампа и Десантиса будет достаточно ресурсов для конкуренции. Осталось выяснить, хватит ли денег на остальное, будь то от мелких или крупных доноров.



"Любой, кто хочет баллотироваться, должен иметь возможность собрать достаточно денег, чтобы через все это пройти. Часто здесь возникает серьезная проблема, - говорит бывший губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган (Larry Hogan), который тоже рассматривал возможность баллотироваться в президенты на выборах 2024 года. - Я беседовал со многими потенциальными кандидатами, и некоторые из них всерьез подумывают о том, чтобы баллотироваться. А другие - нет".



Потенциальные кандидаты от Республиканской партии



Количество республиканцев, способных бросить вызов кандидатуре Трампа, также будет иметь решающее значение для его успеха или неудачи. В 2016 году, в последней открытой предвыборной республиканской гонке, число кандидатов от партии достигло 17. Поддержка разделилась между главными претендентами, и Трамп смог выиграть первые три праймериз, набрав менее 40% голосов. Хоган и другие республиканцы утверждают, что чем обширнее будет в этом году список, тем легче будет Трампу. Досрочное вступление бывшего президента в нынешнюю предвыборную гонку заморозило ситуацию, и до сих пор другие республиканцы не спешат к нему присоединяться.



Официально в гонку вступили трое: бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, которая при Трампе занимала пост посла США в ООН; предприниматель и писатель Вивек Рамасвами (Vivek Ramaswamy); и экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон (Asa Hutchinson), который объявил о намерении баллотироваться через несколько дней после того, как Трампу предъявили обвинение. Помимо Десантиса, в короткий список республиканцев, которые, как сообщается, рассматривают возможность баллотироваться, входят бывший вице-президент Майк Пенс и бывший госсекретарь Майк Помпео, а также Джон Болтон, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт (Tim Scott) и губернатор Вирджинии Гленн Янгкин (Glenn Youngkin).



Хатчинсон ненадолго привлек к себе внимание, призвав Трампа прекратить предвыборную кампанию и назвав обвинения против него отвлекающим фактором. Но в свистопляске вокруг ареста бывшего президента его комментарий остался практически незамеченным. По словам Маковяка, по мере вступления в гонку других кандидатов конкурировать с Трампом за внимание СМИ будет нелегко: "В течение следующих нескольких месяцев он будет оттягивать все внимание на себя".



Помимо этого прогноза, республиканцы признают, что о результатах праймериз гадать слишком рано, ведь первые дебаты партии состоятся не раньше августа. Предвыборное собрание партийного актива состоится в начале февраля в Айове. В 2016 году к моменту начала голосования считавшийся главным кандидатом Уокер уже выбыл, и его примеру готовились последовать другие ведущие республиканцы, такие как бывшие губернаторы Нью-Джерси и Флориды Крис Кристи (Chris Christie) и Джеб Буш (Jeb Bush) соответственно.



Подобные сюрпризы могут ожидать нас и в будущем. Какой-то еще не объявивший о себе кандидат-республиканец может взять праймериз штурмом. Или Трамп сработает недостаточно эффективно. Или Десантис, который никогда не участвовал в национальных гонках, не оправдает тех высоких ожиданий, что возлагают на него сторонники. Но большинство партийных функционеров и внепартийных аналитиков полагают, что в гонке победят Трамп и Десантис, а, может, останется место и еще для одного кандидата.



Кем бы ни оказались главные соперники Трампа, им придется проявить изобретательность и не оттолкнуть при этом его сторонников, говорит профессор политологии Деннис Голдфорд (Dennis Goldford) из Университета Дрейка в Де-Мойне, штат Айова. "Невозможно выиграть выборы только с их помощью, но вообще без них - тоже не получится".



Newsweek обратился в штаб Трампа с просьбой об интервью, но получил отказ. Не откликнулись и представители Хейли.



Поскольку ситуация в этой области до сих пор остается неопределенной, политические разногласия только начинают проявляться. Большинство потенциальных кандидатов не определились с идеологической позицией, хотя Десантис давно обеспечил себе образ борца за культуру, не боящегося в спорных социальных вопросах принимать сторону левых. Считается, что он дожидается окончания законодательной сессии Флориды в начале мая, чтобы объявить о намерении баллотироваться. Но, как говорят многочисленные республиканские источники, лагерь Десантиса считает, что чем дольше он будет ждать, тем больше у Трампа наберется юридических проблем, на фоне которых губернатор Флориды предстанет идеальной альтернативой.



Десантис избегает критики Трампа, предпочитая выжидать. Но республиканские стратеги и те, кто рассматривал возможность баллотироваться в 2024 году или до сих пор взвешивает возможность участия в праймериз, уверены, что уход от конфронтации с Трампом может иметь неприятные последствия.



"Чего всем кандидатам от Республиканской партии следует избегать в 2024 году, так это ошибки 2016 года, - говорит Болтон. - Не гоняйтесь друг за другом в надежде получить возможность конкурировать с Трампом. Выберите целью сразу его и покончите с ним политически, причем как можно скорее".



Легче сказать, чем сделать.



"Центры власти Республиканской партии уже некоторое время хотят обойти Трампа. Теперь у них есть шанс", - поведал Newsweekодин из союзников бывшего президента, пожелавший остаться анонимным. Он отмечает, что их предпочтения уже не имеют такого веса, как в прошлом. Чем сильнее противодействие, с которым он столкнется, тем сильнее мотивация к победе: "Думаю, на такой площадке Трампу будет очень удобно сражаться".



Другие полагают, что консервативные избиратели с большей вероятностью поддержат Трампа, если власти истеблишмента убедят их в обратном, будь то из-за уголовных обвинений или по какой-то другой причине. "Американскому народу, и особенно республиканцам, не нравится, когда им указывают, за кого голосовать", - говорит Синди Коста (Cindy Costa), член Республиканского национального комитета из Южной Каролины. Если избиратели подумают, что лидеры партии пытаются помешать Трампу получить номинацию, "ничего хорошего из этого не выйдет".



Что не мешает критикам Трампа ссылаться на его юридические проблемы и призывать партию двигаться в новом направлении - пусть даже их мольбы остаются без внимания. На данный момент, по мнению Хогана, "выдвижение Трампа нашим кандидатом обернется катастрофой для партии и страны". Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681725960





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Маулен Ашимбаев: "Поддержим преподавание казахского языка в вузах СНГ"

- Платные парковки Астаны попали в поле зрения Комиссии по демонополизации экономики

- В повестке Мажилиса – Соглашение стран СНГ по охране и защите прав в информационно-телекоммуникационных сетях

- Комплексную программу поддержки среднего бизнеса разработает Правительство РК

- Необходимо обеспечить финансирование ремонтных работ на ТЭЦ Жезказгана в полном объеме - Алихан Смаилов

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 апреля 2023 года №281

- Казахстан и Корея подписали ряд совместных документов

- Е. Жамаубаев обсудил перспективы сотрудничества с министром финансов Сингапура Лоуренсом Вонгом

- Аварийные школы Кызылординской области посетил Алтай Кульгинов