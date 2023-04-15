Что сказал Шойгу Путину: скрытый смысл приезда в Москву генерала Ли

18:27 17.04.2023

ЧТО СКАЗАЛ ШОЙГУ ПУТИНУ: СКРЫТЫЙ СМЫСЛ ПРИЕЗДА В МОСКВУ ПОСЛАНЦА СИ ЦЗИНЬПИНА

Военный союз Китая и России превосходит военно-политические союзы времен холодной войны, – говорит министр обороны Китая в Москве. Москва согласна – и демонстрирует готовность воевать против общего врага в Тихом океане.



Бывают такие темы, освещая которые и не захочешь, а впадешь в "конспирологию", как называют такого рода размышления наши заклятые американские друзья. Вот и сегодня. Президент России встретился с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщают информационные агентства. Он обсуждал с министром обороны ход военных учений Тихоокеанского флота. А предыдущая встреча президента России, которая так же широко освещалась прессой, была тоже с министром обороны. С министром обороны Китая товарищем Ли Шанфу. Как вы полагаете, можно ли обойтись без обнажения скрытых смыслов, описывая две эти встречи, и как они связаны? Вот и мы полагаем, что нельзя. И вся мировая пресса полагает то же самое.



Китайский генерал отдал честь

Сначала про Ли Шанфу. Он недавно назначен министром обороны, и визит в Россию – его первый официальный международный визит в новой должности.



Я не случайно выбрал Россию для своего первого зарубежного визита в должности министра обороны КНР. Этим я хочу подчеркнуть особый характер и стратегическое значение двусторонних отношений между Россией и КНР.



Что касается особого характера визита, то многие наблюдатели обратили внимание на то, как Ли Шанфу поздоровался с Владимиром Путиным. Он остановился, по-военному отдал честь и только потом пожал нашему президенту руку. Трудно не увидеть в этом не просто жест вежливости, а подчеркивание статуса Верховного главнокомандующего русской армии как военного союзника Китая.



Вы прибыли после визита в Россию нашего большого друга, моего друга, Председателя КНР товарища Си Цзиньпина. Хочу еще раз подчеркнуть, что визит прошел очень продуктивно. Мы в том числе затрагивали, конечно, и сотрудничество по линии военных ведомств. Между нашими странами по всем направлениям идет очень хорошее развитие отношений,



– так начал разговор с Ли Шанфу Владимир Путин. Понятно, что эти слова – тоже, прежде всего, жест вежливости. Но и послание "городу и миру" – "сотрудничество по линии военных ведомств" развивается именно так, как Путин считает правильным.



Разумеется, главная часть визита Ли Шанфу в Москву – это переговоры с коллегой – министром обороны России Сергеем Шойгу. О чем идет речь в закрытой части этих встреч, мы, разумеется, не заем. Знаем, однако, что Шойгу и Ли Шанфу вместе посетят военно-учебные заведения. Знаем, что их общение продолжится 27-28 апреля в Индии, в Дели, на встрече глав Минобороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). И еще знаем, как товарищ Ли оценивает военный союз с Россией:



У нас очень крепкие отношения. Они превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, строятся на принципах неприсоединения, непротивоборства третьей стороне. Они очень устойчивы.



Это высказывание очень напоминает восточную мудрость, даже буддийский коан. То есть такую фразу, над которой, чтобы ее понять, нужно долго медитировать. Отношения, которые превосходят военно-политические союзы прежних времен, но основанные на непротивоборстве третьей стороне, – что это может значить?



Вероятно, вот что: третьей стороне придется начать "противоборствовать", если она даст для этого повод. А вот что касается повода – тут все совершенно ясно и почти никаких скрытых смыслов. Чтобы это понять, достаточно прислушаться к докладу министра обороны России президенту России.



Готовы к океанской войне

Вот что сказал Сергей Шойгу Владимиру Путину: На Тихоокеанском флоте к учениям привлечены свыше 25 тыс. военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов; отработаны вопросы обеспечения боевой устойчивости ракетных подводных лодок стратегического назначения и их готовности к применению оружия; в настоящее время проводится второй этап проверки, начато проведение тактического учения по противовоздушной обороне; на завершающем этап проверки стратегические ракетоносцы совершат полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника.



Ну, кто у нас условный противник, можно не объяснять, и так всем понятно, а вот что такого сделает этот самый противник в центральной части Тихого океана, что по нему необходимо будет наносить удары стратегическим ракетоносцам? Ответить на этот вопрос совсем нетрудно. "Условный противник" бросится спасать Тайвань от китайского флота.



Комментируя учения в Тихом океане, политолог-китаист Виталий Волчков говорит Ura.ru:



Речь идет о реальной отработке взаимодействия ВС России и Китая. Американцы должны сделать из этого выводы. Это четкая позиция Путина, а не инсценировка или какой-то жест, за которым ничего нет. Это реальная отработка конкретных решений о взаимодействии РФ и КНР.



Конкретные решения по взаимодействию флотов могут понадобиться в одном-единственном случае: когда Китай решит, что время пришло, и предпримет усилия по возвращению острова Тайвань и всех его 25 миллионов жителей в родную гавань. Американцы во весь голос говорят, что такого никогда не допустят. Совершают угрожающие жесты. Фактически грозят Китаю войной – притом что возвращение Тайваня официально считается главной целью китайской внешней политики на уровне программы КПК.



Россия не просто проводит учения своего флота. Она показывает, что готова прийти своем союзнику на помощь. Немедленно, как в этом возникнет нужда. В стратегических масштабах. Может быть, та демонстрация силы сдержит американцев и обеспечит мирное возвращение Тайваня.



Что с того

От военного союза России и Китая сегодня принято ждать прямых поставок вооружений на украинский фронт. Страх перед этими возможными поставками буквально переполнил западную прессу. Однако если такие поставки и начнутся, стороны будут держать их в глубокой тайне – ничего подобного широкому обсуждению того, какие танки и гаубицы и когда приходят на Украину из стран НАТО, не будет. Россия и Китай между тем обсуждают возможность большой войны против США. Войны такого масштаба, по сравнению с которой СВО на Украине – лишь эпизод. Войны в двух океанах.



Андрей Перла