 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Болата Назарбаева лишили авторынка "Барыс"
18:32 17.04.2023

Суд рассмотрел дело о купле-продаже земельного участка, на котором находится авторынок брата экс-президента Болата Назарбаева, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в суде, 17 апреля года состоялось оглашение решения Карасайского районного суда об удовлетворении исковых требований прокуратуры Карасайского района о признаний недействительными типовых договоров купли-продажи земельных участков, общей площадью 37,6 га (авторынок "Барыс").

Председательствовала в суде по гражданскому делу А. Ахметова.

Представители истца старшие прокуроры Карасайской районной прокуратуры М.Исаев и Д. Раимкулов.

По мнению прокуратуры, с 2004 по 2019 год незаконно было заключено 7 договоров купли-продажи земельных участков. Передавали государственные земли в разное время: акимат Карасайского района, города Каскелен и отдел Земельных отношений района. Отмечается, что Назарбаеву были предоставлены льготы и преимущества, которые выразились в существенном занижении цены, за которую Назарбаев выкупил основную долю в ТОО.

Около месяца назад Болата Назарбаева обязали вернуть в собственность государства 31,9% акций АО "Алматинский завод тяжелого машиностроения" (АЗТМ).

Елена Беляева

Источник - Zakon.kz
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