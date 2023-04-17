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"Новый поход". О чем договорились Китай и Бразилия
00:45 18.04.2023

В последнее время бразильский президент Лула да Силва не раз говорил о намерениях стать посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной. Однако подобные вопросы не фигурировали в официальном расписании визита к Си Цзиньпину. Совместное коммюнике сторон о необходимости переговоров появилось после закрытой части встречи.
15 апреля завершился визит президента Бразилии Лулы да Силвы в Китайскую Народную Республику.

Многие российские эксперты с нетерпением ждали возможности понаблюдать за поведением бразильского президента на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

В последнее время Лула да Силва не раз говорил о намерениях стать посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной, в связи с чем данная тема воспринималась как чуть ли не главная цель поездки.

Другая часть наблюдателей тоже не сидела спокойно и вовсю интерпретировала возможную реакцию Вашингтона на визит Лулы в Поднебесную.

В частности, предполагалось, что переговоры с Си Цзиньпином могут "разорвать" отношения Бразилии с США и лишить южноамериканскую страну многомиллионных инвестиций как в сохранение лесов Амазонии, так и в торговлю, финтех или, например, химическую промышленность.

По итогам все оказалось не так масштабно, как анонсировалось, однако по-прежнему интересно. В первую очередь для Китая, договорившегося о "новом походе" на один из крупнейших рынков Западного полушария.

Миллиардные контракты

Представительная бразильская делегация посетила Шанхай - своего рода промышленный центр Китая. И пока президент их страны присутствовал на инаугурации Дилмы Русефф, нового главы Банка развития БРИКС и дарил общественности эмоциональный спич по поводу отказа от доллара в международной торговле (заодно предложив отказаться от Международного валютного фонда как мирового финансового центра), более чем 200 представителей крупного бразильского бизнеса уже решали вопросы с местными предпринимателями. Многие из них прибыли в Китай еще за месяц до визита Лулы да Силвы.

И решать было что - в том же Шанхае бразильский президент посетил завод автомобильного концерна BYD и центр разработок компании Huawei. BYD ранее заявлял о намерения выкупить закрытый бразильский завод Ford, а Huawei стала единственным подрядчиком по созданию инфраструктуры 5G в Бразилии.

После Шанхая Лула да Силва прибыл в Пекин, где провел закрытые переговоры с председателем КНР и подписал целый ряд двусторонних соглашений, касающихся развития сотрудничества в сфере финансов, медиа и телекоммуникаций, аэрокосмической отрасли, развития водородной энергетики и строительства ветроэлектростанций.

Результатом подписания данных соглашений станет привлечение 1,3 миллиарда долларов для финансирования инфраструктуры Бразилии, появление в южноамериканской стране филиала китайского банка ICBC (что позволит дешевле и быстрее конвертировать реал в юани), а также присоединение бразильско-китайского банка BBM к китайской альтернативе системы SWIFT - CIPS.

По оценке министерства промышленности и торговли Бразилии, общий объем инвестиций от всех подписанных соглашений достигает 50 миллиардов долларов.

Вместе с тем эксперты-латиноамериканисты с Telegram-канала "Байки из фавел" отмечают, что на подпись главам государств предоставили документы, рассчитанные отнюдь не на лиц такого высокого уровня, - в основном это были "рамочные" меморандумы и протоколы. Что уже явно намекает на то, как организаторы пытались раздуть статус мероприятия.

Позиция по Украине

Что касается главной, по мнению некоторых СМИ, темы переговоров - Украины, то связанные с ней вопросы в официальном расписании бразильского президента не фигурировали - и это вопреки его "миротворческим" заверениям накануне переговоров.

Однако данная тема поднималась в закрытой части беседы между Лулой да Силвой и Си Цзиньпином. После нее стороны выпустили совместное коммюнике, в котором назвали единственным способом разрешение кризиса на Украине возобновление переговоров.

А уже перед вылетом из Пекина бразильский лидер поведал журналистам, что доволен итогами своего визита в КНР, поскольку почувствовал чрезвычайную заинтересованность китайской стороны в сотрудничестве с Бразилией.

Также он заявил о том, что "необходимо, чтобы США прекратили подогревать конфликт - (России и Украины - ред.) - и начали говорить о мире". Помимо прочего, Лула да Силва призвал США и Евросоюз прекратить поставки оружия Киеву и начать, наконец, говорить о мире более детально.

Уже позже, проведя переговоры с шейхом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, президент Бразилии сообщил, что предложил руководству Китая и ОАЭ создать группу стран (аналогичную формату G20), чтобы "положить конец войне на Украине и установить мир".

"Великий миротворец"

Откровенно говоря, инициативы президента Бразилии не вызывают слишком серьезного отношения в профессиональном сообществе. Не так давно Лула да Силва уже предлагал свою версию конкретики по мирным переговорам между Россией и Украиной.

В частности, с легкой руки южноамериканского лидера России предлагалось сдать все новые территории, Украине же - признать Крым субъектом России. И все это под гарантии того, что Украина не станет членом НАТО (а сам альянс не должен находиться у границ России).

Досталось тогда и Вашингтону - Лула да Силва обвинил американское руководство в отсутствии усилий по дипломатическому урегулированию кризиса и неуемном вооружении ВСУ.

Как отмечают эксперты, заявление о сути "мирного плана" будто бы было рассчитано как раз на то, что никто из сторон конфликта не согласится на предложенные условия. Зато "автор" получит возможность заявить о себе и намекнуть на наличие некоей возможности на что-то влиять.

В принципе, это вполне соответствует предвыборным обещаниям Лулы, собиравшегося "вернуть Бразилию в мировую политику". Не уточнив, правда, каким именно путем.

США вряд ли сильно разозлятся

Отдельные представители медиаобщественности активно писали о том, что в Государственном департаменте США практически угрожали бразильскому президенту отказом от многомиллиардных инвестиций в восстановление лесов Амазонии - в случае, если он уж слишком заиграется в сближение с официальным Пекином. Как же дела обстоят по факту?

С сентенциями про создание группы по мирному урегулированию украинского конфликта Лула да Силва выступил еще в феврале - еще и призвал создать России "минимальные условия" для завершения боевых действий.

После этого сразу появились сообщения, что подобное поведение не понравилось команде Джо Байдена, которая "совершенно не представляет Лулу да Силву в качестве лидера переговорного процесса по Украине". Также немного позже оказалось, что Вашингтон выделил в рамках инвестиций на восстановление несчастных лесов Амазонии гораздо меньше средств, чем ожидалось.

Правда, уже в конце февраля в Бразилию прибыл Джон Керри - специальный советник президента США по вопросам климата. Американская сторона тут же заявила о заинтересованности в сотрудничестве с государственным фондом Амазонии и вложениях в размере 50 миллионов долларов.

В государственных ведомствах Бразилии выразили надежду, что подобная инициатива привлечет средства и от правительств других стран - и (воистину магическим образом) не ошиблись. Власти Германии заявили о выделении средств в размере 200 млн евро, а Норвегия анонсировала 2 млрд евро.

История с фондом Амазонии достаточно интересная, поскольку официальная цель его создания заключается в сборе пожертвований для безвозмездных инвестиций по мониторингу и предотвращению вырубки лесов.

Фактически же фонд занимается множеством дополнительных вопросов - например, разработкой систем мониторинга и контроля состояния лесов не только в Бразилии, но и в других тропических странах.

Таким образом, количество статей расходов вкупе с объемами денежных поступлений от иностранных правительств и НКО делают фонд Амазонии идеальным механизмом для "отмывания" денежных средств в государственных масштабах.

И, разумеется, бенефиты от такого мероприятия получит в первую очередь не Бразилия, а основные "инвесторы": США и - частично - политические группировки европейских государств.

Таким образом, угрозы Вашингтона, звучащие в данном направлении, лишены смысла. Как и миротворческие усилия Лулы да Силвы, не имеющего реального политического влияния на проворачивание подобных мероприятий в международном масштабе.

Проникновение Китая на бразильские рынки, вопреки расхожему мнению, совсем не является "сокрушительным ударом по американским интересам". Очень даже наоборот.

Инвестиции КНР в экономику Латинской Америки вполне вписываются в экономику США: китайские компании закупают в регионе сырье, производят дешевые потребительские товары, а затем эти товары гарантируют прибыль уже американским корпорациям.

А вот расширение возможностей для ведения бизнеса в Южной Америке вполне можно использовать как плату за некую услугу со стороны властей Китая. И не исключено, что услуга вполне может затронуть и украинский вопрос.

17 апреля 2023
Ольга Кузнецова

Источник - regnum.ru
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