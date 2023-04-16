Задержан по признакам коррупции мэр кыргызского Токмака Урмат Самаев

06:32 18.04.2023

, 18 апреля 2023, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Сюжет: Скандалы с чиновниками

В Токмаке задержан мэр города Урмат Самаев



Задержан мэр Токмака Урмат Самаев. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах.



Урмата Самаева задержали сотрудники ГКНБ.



Депутат Токмакского городского кенеша Чолпон Сыдыкова подтвердила информацию 24.kg. По ее словам, проверка в токмакском муниципалитете шла больше трех недель.



"Проводился также аудит. Что конкретно стало причиной задержания, пока не известно. В мэрии было множество нарушений", - сказала Чолпон Сыдыкова.