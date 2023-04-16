|Задержан по признакам коррупции мэр кыргызского Токмака Урмат Самаев
06:32 18.04.2023
, 18 апреля 2023, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Сюжет: Скандалы с чиновниками
В Токмаке задержан мэр города Урмат Самаев
Задержан мэр Токмака Урмат Самаев. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах.
Урмата Самаева задержали сотрудники ГКНБ.
Депутат Токмакского городского кенеша Чолпон Сыдыкова подтвердила информацию 24.kg. По ее словам, проверка в токмакском муниципалитете шла больше трех недель.
"Проводился также аудит. Что конкретно стало причиной задержания, пока не известно. В мэрии было множество нарушений", - сказала Чолпон Сыдыкова.