О продовольственной безопасности Евразийского региона, - В.Чушкин

07:59 18.04.2023

ВЛАДИМИР ЧУШКИН | 18.04.2023



В апреле 2023 года Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал аналитический доклад по проблемам обеспечения продовольственной безопасность в Евразийском регионе.



В докладе отмечается, что регион обладает одним из самых значительных производственно-ресурсных и экспортных потенциалов в мире и в целом обеспечивает свою продовольственную безопасность. Уровень самообеспеченности (с точки зрения понятия "продовольственная независимость") по большинству продуктов в Евразийском регионе превышает 80–95%. Наибольший уровень самообеспеченности наблюдается по зерновым и масличным культурам (132% и 151% соответственно), наименьший - по фруктам (65%). Основными направлениями реализации агропромышленного потенциала в докладе названы: развитие систем агрологистики и хранения (формирование ЕТПС), транспортной логистики на восточном и южном направлении (в том числе МТК "Север - Юг"), портовой инфраструктуры; форсированное развитие научно-технологической базы сельского хозяйства (генетика и селекция, семеноводство и племенное хозяйство, водосберегающие технологии, цифровизация АПК); импортозамещение в машиностроении (подвижной состав, торговый флот, с/х техника и оборудование); устранение барьеров и ограничений между странами Евразийского региона; эффективное регулирование и скоординированная инвестиционная политика в водно-энергетическом комплексе Центральной Азии.



Исторически сельское хозяйство было одним из базовых элементов экономической специализации Евразии. В регионе существует отлаженная экосистема производственных факторов, социально-экономических взаимосвязей и прочих необходимых для функционирования отрасли АПК базовых элементов. Здесь сконцентрировано 480 млн. га земель сельскохозяйственного назначения, что составляет 10,1% всех сельскохозяйственных земель планеты - при удельном весе населения около 3% от населения Земли. В то же время регион характеризуется низким коэффициентом использования пахотных угодий, наличием значительных трудовых ресурсов - более 130 млн. трудоспособного населения; при этом доля сельского населения составляет 33,1%. Важное значение имеет близость перспективных рынков сбыта - крупнейших потребителей продовольствия с населением в общей сложности более 3 млрд. человек, в первую очередь Китая, Индии, стран Африки и Ближнего Востока. Предполагается, что в среднесрочной перспективе на Китай будет приходиться 41% и 34% дополнительного мирового спроса на рыбу и мясо соответственно, а около 50% дополнительного мирового спроса на свежие молочные продукты ожидается со стороны Индии.



Реализация производственно-ресурсного и экспортного потенциала Евразийского региона позволит прокормить 240 млн человек собственного населения и дополнительно до 360 млн в третьих странах. В условиях быстрого увеличения мирового населения и ограниченности производственно-ресурсного потенциала других макрорегионов совокупные позиции евразийских стран на международном рынке продовольствия значительно усилятся.



Расширение взаимной торговли и сотрудничества между евразийскими странами, сохранение четко функционирующих механизмов международной торговли - важные элементы обеспечения продовольственной безопасности. Взаимная торговля стран ЕАЭС, Таджикистана и Узбекистана устойчиво растет и достигла 15,4 млрд. долл. в 2021 году, что составляет 33,6% регионального экспорта АПК. За последние 20 лет объем взаимных экспортных поставок товаров АПК увеличился в 8,5 раза. В перспективе 2035 года объемы взаимной торговли продовольствием увеличатся дополнительно в 1,8 раза - до 27,1 млрд долл. (прирост на 12 млрд. долл.). Расширение взаимной торговли будет содействовать обеспечению доступности продовольствия в Евразийском регионе. Развитие здесь взаимной торговли позволяет, во-первых, выстраивать партнерские отношения внутри Союза, во-вторых, сосредотачивать усилия не на достижении продовольственной независимости, а на повышении экономической и физической доступности продовольствия, в том числе за счет расширения поставок из соседних стран.



Сдерживающим фактором для реализации потенциала АПК региона выступают транспортно-логистические ограничения. Так, потери собственной сельскохозяйственной продукции из-за неразвитости систем логистики и хранения в странах Евразийского региона достигают 40%. В результате около 70% продовольствия, которое может быть произведено на территории стран Евразийского региона, завозится из третьих стран. Для снятия таких ограничений требуется наличие связанной транспортной инфраструктуры в виде автомобильных и железных дорог, морских портов, пограничных переходов, оптово-распределительных центров, объектов агрологистики и других. Повышается значимость комплексного развития единого Евразийского транспортного каркаса. Развитие логистики должно базироваться на современных цифровых технологиях. Решением станет создание Евразийской товаропроводящей сети, которая позволит увеличить точность планирования и сократить сроки доставки, обеспечить сохранность продукции, а также повысить эффективность платежных сервисов и оперативность заказа и возврата товара. Для доступа на перспективные рынки (Китай, Ближний Восток, Северная Африка и Индия) необходимо значительное улучшение логистики на южном и восточном направлениях. С учетом сохранения высоких рисков продовольственной безопасности и значительного числа голодающих в Индии, в большинстве стран в Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке усилится роль МТК "Север - Юг" в доставке продовольствия. Также необходимы развитие новых направлений через Центральную Азию и разработка новых либо увеличение пропускной способности существующих маршрутов в направлении Китая.



Экономика государств Центральной Азии характеризуется высоким уровнем энергоемкости и водоемкости отраслей экономики. Социально-экономическое развитие стран Центральной Азии в бассейне Аральского моря уже давно происходит в условиях истощения водных ресурсов - и это обстоятельство определяет основной вектор в межгосударственных отношениях стран региона. Дефицит воды во многом обусловлен слабой организацией водопользования в сельском хозяйстве и промышленности, а также неудовлетворительным состоянием водохозяйственной инфраструктуры и недостаточностью средств, выделяемых на ее техническое обслуживание и развитие.



Реализация ресурсного потенциала производства агропродовольственной продукции будет создавать не только позитивные эффекты с точки зрения задач обеспечения продовольственной безопасности внутри Евразийского региона и в целом по миру, но и значимые социально-экономические эффекты. Расширение аграрного производства формирует дополнительный производственный спрос на продукцию смежных секторов, которые, увеличивая свои объемы выпуска (а значит, и затраты на текущее производственное потребление), передают этот импульс далее по цепочке межотраслевых связей. Кроме того, прирост выпуска в сельском хозяйстве и в других секторах, прямо или косвенно связанных с сельским хозяйством, означает также прирост доходов работников в этих секторах, а также доходов государства и бизнеса (в виде заработной платы, налогов и прибыли). Расходование этих дополнительных доходов на потребительские и инвестиционные цели будет создавать дополнительный конечный спрос в экономике и, следовательно, увеличивать выпуск в секторах, производящих потребительскую и инвестиционную продукцию. Это в свою очередь должно запускать новые цепочки межотраслевых взаимодействий и приводить к приросту выпуска, добавленной стоимости и прочих макроэкономических показателей.