КазВласти легализируют дипмиссию АфганТалибана

08:27 18.04.2023

Дипломатов афганских талибов аккредитуют в Казахстане



Астана. 17 апреля. КазТАГ – Алена Субботина. Дипломатов новой администрации Афганистана от "Талибана" аккредитуют в Казахстане, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.



"В ответ на просьбу новой администрации Афганистана об аккредитации дипломатов нами было принято положительное решение. Хочу прояснить ситуацию, с падением предыдущего режима в августе 2021 года образовался вакуум власти. Посольства Исламской республики Афганистан за рубежом перестали представлять данное государство. Ситуация сложная, но не уникальная. История знает множество примеров смены власти в ряде государств, что влечет за собой вопрос легитимности новых властей", - сказал Смадияров на брифинге МИД РК в понедельник.



Он напомнил, что такие же миссии уже присутствуют в ряде стран: Узбекистане, Кыргызстане, Туркменистане, Российской Федерации, Китайской Народной Республике, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Пакистане.



"Мы выступаем за единый процветающий Афганистан. Страна проходит очередной сложный этап в своей истории. Прибытие представителей новой администрации Афганистана не означает признание, это остается прерогативой ООН", - добавил представитель МИД РК.