|Котел с дыркой. Риддерская ТЭЦ (Казахстан) опять сломалась
08:31 18.04.2023
Авария произошла на Риддерской ТЭЦ
Жители Риддера сегодня, 18 апреля 2023 года, утром обнаружили, что радиаторы в их квартирах совсем холодные. А все потому, что на Риддерской теплоэлектроцентрали произошла внештатная ситуация, сообщает Zakon.kz.
Noks.kz старшие по домам сообщили, что температура прямой сетевой воды с АО "Риддер ТЭЦ" сегодня составила всего 31 градус.
Как оказалось, на теплоцентрали опять произошла внештатная ситуация.
"Сегодня ночью был аварийно отключен котел высокого давления, экстренно запущен в работу резервный котел. Температуру в теплосети будут поднимать в течение дня".
Заместитель акима Риддера Мурат Байжуменов
12 апреля 2023 года аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов заявил, что новые владельцы Риддерской ТЭЦ "ничего не делают для ремонта, модернизации и погашения задолженности в размере 3,3 млрд".
Динара Халдарова