Котел с дыркой. Риддерская ТЭЦ (Казахстан) опять сломалась

08:31 18.04.2023

Авария произошла на Риддерской ТЭЦ



Жители Риддера сегодня, 18 апреля 2023 года, утром обнаружили, что радиаторы в их квартирах совсем холодные. А все потому, что на Риддерской теплоэлектроцентрали произошла внештатная ситуация, сообщает Zakon.kz.

Noks.kz старшие по домам сообщили, что температура прямой сетевой воды с АО "Риддер ТЭЦ" сегодня составила всего 31 градус.



Как оказалось, на теплоцентрали опять произошла внештатная ситуация.



"Сегодня ночью был аварийно отключен котел высокого давления, экстренно запущен в работу резервный котел. Температуру в теплосети будут поднимать в течение дня".

Заместитель акима Риддера Мурат Байжуменов

12 апреля 2023 года аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов заявил, что новые владельцы Риддерской ТЭЦ "ничего не делают для ремонта, модернизации и погашения задолженности в размере 3,3 млрд".



Динара Халдарова