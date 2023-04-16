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Я - тучка... тучка... Разворовавшая "Казаэронавигацию" мафия Нигматулиных прячет концы в небо
08:43 18.04.2023

– Назначенный исполняющим обязанности (ИО) главы "Казаэронавигации" Нуржан Ахметов на фоне скандалов без лишнего шума стал генеральным директором РГП, передает корреспондент агентства.

"На основании конкурса назначить Нуржана Нураханулы Ахметова на пост генерального директора РГП "Казаэронавигации, с заключением с ним трудового договора", - говорится в приказе председателя комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития Талгата Ластаева от 11 апреля.

Копия документа есть в распоряжении редакции агентства.

КазТАГ поинтересовался у пресс-службы КГА, почему она в ситуации, когда публикует пресс-релизы о намного менее важных новостях, до сих пор публично не объявила о назначении Ахметова. В настоящий момент редакция ожидает ответа от ведомства.

Примечательно, что на сайте "Казаэронавигации" до сих пор не указано, что является генеральным директором компании.

Напомним, что 12 декабря КазТАГ со ссылкой на источник сообщал, что Азату Бектурову, ушедшему с поста РГП "Казаэронавигации" на фоне многочисленных скандалов, нашли замену. Как выяснилось, гендиректором госпредприятия в статусе ИО стал Ахметов.

До Ахметова "Казаэронавигацию" долгое время возглавлял Азат Бектуров, который покинул пост на фоне громких коррупционных скандалов. Бектуров приходится зятем бывшему сенатору Ерлану Нигматулину – брату-близнецу экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина. По последней информации КазТАГ на эту тему, по факту возможной потери "Казаэронавигацией" Т54 млрд возбуждено уголовное дело.

Из последних новостей о госкомпании – 8 марта КазТАГ сообщал, что более Т2,2 млрд хочет потратить "Казаэронавигация" на два комплекта радиостанций. Примечательно, что еще 26 января 2019 года МИА КазТАГ сообщало о том, что "Казаэронавигация" на фоне отказывающего и устаревшего оборудования вместо покупки отработавших свое радиолокаторов купила в Нур-Султане 38 квартир за Т1,5 млрд. Тогда же приводились данные генеральной прокуратуры, которая выяснила, что новая техника на сумму Т1 млрд "просто лежит мертвым грузом на складах".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - КазТАГ
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