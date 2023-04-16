Тенге включен в России в список валют "недружественных стран"

08:56 18.04.2023

– В России извинились за указание тенге в списке валют "недружественных стран", передает корреспондент агентства.



"Открытие Инвестиции" не приостанавливало и не будет останавливать прием/вывод тенге с брокерских счетов. Кроме того, совершение торговых операций на биржевом рынке с казахстанским тенге (KZT) доступно без каких-либо ограничений. В сообщении "Открытие Инвестиции" от 13 апреля 2023 были допущены неточности, оно скорректировано и доступно по ссылке. Приносим извинения за некорректно предоставленную информацию", - сообщает "Открытие Инвестиции".



Напомним, ранее указанный брокер заявил, что в связи с усилением санкционного давления растут риски ограничения и блокировки расчетов в валютах недружественных стран, уточнив, что перестает обслуживать платежи в казахстанских тенге.