МосСуд. Политолог-педофил Кара-Мурза, несмотря на вой иностранных послов, получил "четвертак" за измену Родине

Московский городской суд приговорил 41-летнего иноагента Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы.



Гражданин Великобритании, обладающий видом на жительство в Соединенных Штатах, признан виновным по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ") и ч. 1 ст. 284.1 УК РФ ("осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории Российской Федерации").



Источники различных СМИ в правоохранительных органах сообщали, что Кара-Мурза "на протяжении многих лет оказывал организациям из стран - членов НАТО помощь, направленную против безопасности России", получая за это десятки тысяч долларов ежемесячно. Деньги шли на личные счета знатного либероида и его супруги в Bank of America.



"Назначить наказание Кара-Мурзе в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей, запретом на журналистскую деятельность на срок семь лет и ограничением свободы на шесть месяцев после освобождения из колонии", - огласил вердикт судья Сергей Подопригоров.



"Россия будет свободной, передайте всем!", - выкрикнул фигурант после вынесения приговора.



Владимир Владимирович Кара-Мурза* родился 7.09.1981 в Москве. Сын либерального журналиста Владимира Кара-Мурзы (1959-2019; "полудиссидент" в восьмидесятых, верный холуй олигарха Владимира Гусинского в девяностых и нулевых, один из создателей НТВ, безусловный антигосударственник, сооснователь - вместе с собственным отпрыском, Гарри Каспаровым*, Борисом Немцовым, Евгением Киселевым*, Владимиром Буковским, Виктором Шендеровичем*, Юлией Латыниной*, Сергеем Пархоменко*, Дмитрием Муратовым, Александром Рыклиным*, Ириной Ясиной, Михаилом Бергером, Александром Гольцем и Игорем Иртеньевым/Рабиновичем - радикально-оппозиционного "Комитета 2008: свободный выбор", участник болотной смуты, ведущий программ на "Эхе Москвы" и радио "Свобода"*, активный крымНЕнашист, доверенное лицо Григория Явлинского на президентских выборах 2018-го) и Елены Гордон, еврейки по национальности, которая еще в 1990-х эмигрировала в Великобританию. Племянник либерального философа Алексея Кара-Мурзы (советник Егора Гайдара в первой половине девяностых, ведущий эксперт избирательного штаба Бориса Ельцина в 1996-м, президент фонда "Русское либеральное наследие", член совета фонда "Либеральная миссия", бывший преподаватель Высшей школе по социальным наукам в Париже, экс-старшина Московского Английского клуба, экс-председатель политсовета движения "Голос России" и экс-член президиума федерального политсовета Союза правых сил, автор программы СПС). Двоюродный племянник известного левопатриотического социолога и политолога, антилиберального теоретика, доктора химических наук, члена Союза писателей России, главного научного сотрудника Института социально-политических исследований РАН и гендиректора Центра изучения кризисного общества Сергея Кара-Мурзы. Внук главреда журнала "Преподавание истории в школе" Алексея Кара-Мурзы (отсидевшего в конце 1930-х) и функционера ликвидированного "Мемориала"* Майи Кара-Мурзы/Бисениекс. Правнук московского либерального адвоката и театроведа армянского происхождения Сергея Карамурзоянца и латышского революционера-большевика Вольдемара Бисениекса (расстрелян в 1938-м по обвинению в шпионаже). Двоюродный правнук латышского революционера-меньшевика Георга Бисениекса (агент британских спецслужб, первый посол Латвии в Великобритании, затем консул Латвии в Ленинграде, объявлен персоной нон грата по подозрению в причастности к убийству Сергея Кирова, руководил Латвийским ипотечным банком, расстрелян в 1941-м, поскольку, сказано в обвинении, "являлся соучастником убийства Кирова" и "занимался шпионажем против СССР в пользу латвийской и английской разведок") и латышского предпринимателя-кадета, члена Организационного комитета латышских стрелковых батальонов Яниса Бисениекса.



Учился во французской спецшколе №1216 в Москве, получил степени бакалавра и магистра искусств по истории в колледже Тринити Холл Кембриджского университета. С шестнадцатилетнего возраста работал собкором газеты "Новые известия", в девятнадцатилетнем возрасте стал собкором издательского дома "Коммерсантъ". Потом трудился главредом делового журнала Russian Investment Review, руководителем бюро телекомпании RTVi в Вашингтоне. Состоял в гайдаровской партии "Демократический выбор России", в Союзе правых сил, числился советником председателя фракции СПС в Госдуме РФ Бориса Немцова и полномочным представителем СПС в Великобритании. В 2003-м неудачно баллотировался в Государственную Думу от СПС и "Яблока". В 2004-м выступил соучредителем организации "Комитет-2008: свободный выбор". В 2005-м снял четырехсерийный документальный фильм об истории диссидентского движения в СССР "Они выбирали свободу", назначен полномочным представителем СПС в США и сопредседателем Объединенного представительства "СПС-Яблоко" в Штатах (сопредседателем со стороны "Яблока" был Андрей Пионтковский). В 2007-м возглавил Инициативную группу (куда входили вышеупомянутый Пионтковский, Роман Доброхотов*, Филипп Дзядко*, Виктор Шендерович*, Александр Подрабинек, Владимир Прибыловский, Юрий Шмидт и им подобные) по выдвижению диссидента-педофила, британского гражданина Владимира Буковского кандидатом в Президенты РФ от демократической оппозиции на выборах 2008-го; провозглашал Буковского "безупречным политическим и - что важнее - нравственным авторитетом, известным и уважаемым в обществе". В октябре 2007 года - соорганизатор "Митинга свободных людей" в поддержку кандидатуры Буковского на Триумфальной площади. В декабре 2007 года избран членом федерального политсовета Союза правых сил, осенью следующего года покинул СПС. В декабре 2008-го избран членом федерального политсовета Объединенного демократического движения "Солидарность". В марте 2010-го подписал обращение "Путин должен уйти" (подпись № 4).



Был ключевым "связным" между белоленточниками и западными спецслужбами. От имени либеральной оппозиции вел в Конгрессе США переговоры "о расширении категорий лиц, подпадающих под действие визовых санкций" в рамках законопроекта "Об ответственности и верховенстве закона" им. Сергея Магнитского, предусматривающего запрет на въезд в Соединенные Штаты и замораживание финансовых активов для российских чиновников, "ответственных за грубые нарушения прав человека". Приложил руку к окончательному тексту антироссийского законопроекта, рьяно агитировал в поддержку законопроекта на слушаниях в Конгрессе США и Европейском парламенте. В июне 2012-го избран членом федерального политсовета Республиканской партии России - Партии народной свободы (РПР-ПАРНАС). В октябре 2012-го избран в Координационный совет российской оппозиции. В августе 2013-го пытался баллотироваться в депутаты Ярославской облдумы в составе списка РПР-ПАРНАС, снят с выборов на основании наличия двойного гражданства; в декабре 2013-го подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Продолжал гастролировать по забугорью, лоббируя дальнейшие русофобские шаги со стороны коллективного Запада.



26.05.2015 вскоре после обеда в одном из ресторанов в центре Москвы почувствовал себя плохо, блеванул в здании МИА "Россия сегодня", госпитализирован с диагнозом "острая почечная недостаточность на фоне интоксикации". Лежал в городской клинической больнице им. И. В. Давыдовского, Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, оттделении реанимации клинической больницы №1 им. Н. И. Пирогова. Впал в кому, у него отказали почки, печень, легкие и другие органы; лечением в Первой Градской заведовал будущий главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. 5.07.2015 американской компанией US Air Ambulance доставлен в США, перевозку через Финляндию, Исландию и Канаду оплатил беглый олигарх Михаил Ходорковский* (около 100000$). Несколько месяцев находился в Штатах, где направо и налево вещал, что якобы был отравлен за оппозиционную деятельность; хотя судебно-медицинская экспертиза не подтвердила версию отравления. В конце концов оказалось, что Кара-Мурза имеет непреодолимую зависимость от психотропных препаратов, резкое ухудшение состояния здоровья произошло из-за передозировки антидепрессантами.



Вернувшись в РФ, наркоман избран заместителем председателя ПАРНАСа, однако через некоторое время покинул бесперспективную партию. Снял документальный фильм "Немцов". В мае 2016-го возглавил НКО "Фонд Бориса Немцова за свободу", напрямую курируемый закордонными разведками. Стал заместителем председателя "Открытой России"** Ходорковского*. 2.02.2017 госпитализирован в критическом состоянии в ГКБ им. С. С. Юдина, и вновь лечением руководил анестезиолог-реаниматолог Проценко. 19.02.2017 выписан из больницы. Тут же опять укатил в Соединенные Штаты, снова на каждом углу вопил об "отравлении"; ФБР отказалось опубликовать результаты проведенных лабораторных анализов.



1.09.2018 вместе с будущим президентом США Джо Байденом, экс-министром обороны США Уильямом Коэном и экс-сенатором от Демпартии Расселом Даной Файнголдом нес гроб с телом патологического русофоба Джона Маккейна. РБК: "Его выбрал сам Маккейн, который при ​жизни занимался планированием своих похорон". Ранее, в апреле Маккейн через некоего общего друга, передал Кара-Мурзе личное сообщение, в котором рассказал ему о диагнозе и предложил стать почетным участником похоронной процессии.​ "Я был убит горем и потерял дар речи. Разумеется, я согласился, и это будет самая разрывающая сердце честь, которую только можно представить", - делился Кара-Мурза с изданием Politico.



В июле 2019-го он занял должность вице-президента американской подрывной НПО Free Russia Foundation**, дочерней структуры тамошней разведки, созданной при живейшем участии Госдепа США, Фонда Сороса**, Фонда Рокфеллера** и Международного республиканского института**. Трудился ведущим экспертом по российским вопросам Национального фонда в поддержку демократии**, Атлантического совета** и фонда "Наследие". Жил в штате Виргиния/Вирджиния, наведываясь в РФ для координации уличных шабашей либер-оппов и ради лекций в Ельцин-центре. С сентября 2019-го по февраль 2022-го вел передачу на радио "Свобода"* и программу "Грани недели" на радио "Эхо Москвы". Также вел еженедельную англоязычную колонку Spotlight on Russia на сайте американского журнала World Affairs.



27.02.2022 выступил соучредителем "Антивоенного комитета России" (наряду с прочей иноагентской сволочью вроде Ходорковского, Каспарова, Шендеровича, Чичваркина, Гудкова-младшего, Гуриева, Киселева, Апексашенко, Пивоварова, Лукьяновой, Латыниной, Соболь), который призвал к осуществлению террористических актов в России.



15.03.2022 произнес агрессивно-русофобскую, заукраинскую речь в палате представителей Аризоны.



И, что совершенно естественно, врага задержали и арестовали при очередном посещении нашей страны.



10.10.2022 Парламентская ассамблея Совета Европы наградила Кара-Мурзу премией им. Вацлава Гавела за "выдающиеся заслуги по борьбе за права человека". А 17.04.2023 российский суд наградил эту особь 25-летним сроком. По совокупности "заслуг".



Кара-Мурза в Ельцин-центре

Кара-Мурза и Буковский

Касьянов, Явлинский, Кара-Мурза и Немцов на белоленточном митинге

Венедиктов и Кара-Мурза

Кара-Мурза и сенатор Маккейн



На оглашении приговора присутствовало 40 дипломатов из США, Великобритании, Канады, стран Евросоюза (Германии, Франции, Испании, Италии, Ирландии, Нидерландов, Бельгии, Австрии, Швеции, Финляндии, Дании, Чехии, Польши, Румынии, Литвы, Латвии, Эстонии, Люксембурга), Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии. В т. ч. американская и британская послицы Линн Трейси и Дебора Броннерт.



Представляете, насколько ценным кадром они считают Кара-Мурзу? "О том, что Кара-Мурза считается на Западе весьма ценным объектом свидетельствовала публикация в "Вашингтон Пост" еще в начале года, в которой утверждалось, что администрация Байдена-Харриса продолжала прилагать все усилия, чтобы освободить иноагента. В марте специально за преследование Кара-Мурзы властями США были введены новые антироссийские санкции", - напоминает ИА "ПолитНавигатор".



Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал приговор "ударом по верховенству закона и гражданскому пространству" и потребовал освободить фигуранта. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель потребовал от России "немедленно и без каких-либо условий освободить всех лишенных свободы по политически мотивированным обвинениям" и "отменить законы об иноагентах и нежелательных организациях". Генсек Совета Европы Майя Пейчинович-Бурич: "СЕ полностью солидарен с господином Кара-Мурзой и призывает к его немедленному освобождению". В МИД Великобритании экстренно вызван российский посол Андрей Келин. Британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли "воздает должное господину Кара-Мурзе и его семье, в том числе его жене Евгении, и ее непоколебимой приверженности продвижению дела своего мужа на международной арене. Великобритания будет продолжать поддерживать их и требовать немедленного освобождения господина Кара-Мурзы". Г-жа Броннерт: "Шок. [...] Мы выражаем поддержку семье Кара-Мурзы и требуем его освобождения". Г-жа Трейси назвала решение суда "попыткой заглушить инакомыслие в стране и демонстративно показать, что случается с людьми, которые отважились не согласиться с политикой российского правительства": "Это еще один чудовищный признак репрессий, охвативших Россию. Мы призываем к его немедленному освобождению. [...] Россия находится на пути уничтожения свободы слова и возвращения в самые мрачные времена своей истории". Представитель Госдепартамента США Ведант Патель: "США осуждают вынесение Владимиру Кара-Мурзе приговора к 25 годам тюрьмы. Мы вновь призываем освободить Кара-Мурзу и еще более 400 политических заключенных в России". Посол Канады Элисон Леклер: "Три десятилетия назад свободная и демократическая Россия пыталась в борьбе появиться на свет. Сегодняшний приговор - это печальное свидетельство темного поворота, к которому пришла эта борьба". Латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич призвал Евросоюз ввести новые санкции против РФ и объявил о запрете въезда в Латвию десяти россиянам, связанным с делом Кара-Мурзы.



Жесткая реакция МИД России: "Послы стран, беззастенчиво нарушающих права человека и преследующих у себя дома инакомыслящих, объявляемых "внутренними террористами", как это случилось с участниками т.н. "штурма Капитолия" или канадского "конвоя свободы", требуют освобождения финансируемого западниками "агента влияния" - само по себе верх цинизма. Пора усвоить, что попытки давления на органы власти и независимую судебную систему России заведомо обречены на провал. Предатели и изменники, современные власовцы и бандеровцы, которым рукоплещут на Западе, получат по заслугам. Иностранные кураторы не помогут им избежать справедливого наказания. Любые действия США, Британии и Канады, других недружественных стран, присоединившихся к оголтелой русофобии англосаксов, направленные на разжигание розни и вражды в нашем обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в эту подрывную работу дипломаты - выдворяться из России".



Адвокат Кара-Мурзы Мария Эйсмонт (лауреат премии ликвидированной Московской Хельсинкской группы, бывший член попечительского совета НКО-иноагента "Русь Сидящая", бывший журналист "Ведомостей", Reuters, The New Times), ранее защищавшая иноагента Илью Яшина: "Нас волнует его состояние здоровья. Как вы знаете, Владимир пережил два отравления, из которых очень долго и тяжело поправлялся. И сейчас, уже во время того, как он находился под стражей, у него обострились ряд симптомов, связанных с онемением конечностей, с отказом нервов. [...] Мы будем добиваться освобождения нашего подзащитного по состоянию здоровья". Прибывшая на заседание из Лондона мать фигуранта Елена Гордон пожаловалась на невозможность полноценно пообщаться с сыном: "У нас был только eye contact".



Г-жа Броннерт и г-жа Трейси после оглашения приговора

"Мы никогда не комментируем судебные решения. Не будем это делать и на сей раз", - сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.



"Иуда, западный агент и русофоб со стажем", - охарактеризовал Кара-Мурзу военкор Юрий Котенок. "Кстати, получал он, за свою работу, вы будете смеяться, 30 сребреников в месяц. Сейчас это называется так: 30 тысяч долларов в месяц", - заметил писатель Николай Стариков.



Политолог Павел Данилин: "Подданный Великобритании Владимир Кара-Мурза сохранял российское гражданство и занимался внутри нашей страны и вовне подрывной деятельностью длительное время. Он действительно, изменник Родины, и тут нет никакого сомнения. Он действительно совершил все преступления, инкриминируемые ему. Будь Владимир Кара-Мурза гражданином России, я бы сказал, что этот приговор - запредельный. Что это - ужасно, и что это несправедливо много. Но Владимир Кара-Мурза - подданный Великобритании. И поэтому приговор - в целом жесткий, но, думаю, что Британия поменяет Кара-Мурзу на кого-нибудь, нужного нам. Через годик-другой Кара-Мурза, подав заявление о выходе из российского гражданства, будет гадить вместе с англичанкой (собственно, почему вместе - он и есть англичанин). [...] И да, если вас будет беспокоить жестокость приговоров откровенным врагам России, то я рекомендую соотносить это с жизнями наших солдат, погибших за Родину - которую враги стараются либо унизить в лучшем случае, либо уничтожить - в пределе. И тогда все вопросы отпадут".



Координатор движения "Русский союз" Сергей Григоров: "Долгие годы осуществлял координацию санкционной политики против России, был заместителем руководителя фонда "Free Russia"*, возглавляемого Натальей Арно (Будаевой). Фонд этот - дочерняя структура американской разведки. Организовывал антироссийские организации внутри России. Получил подданство Великобритании и ВНЖ в США. Смел он был в год войны, будучи агентом враждебной разведки, приехать в Россию? Ну да. Был смел. Видимо, рассчитывал на быстрое поражение и оккупацию России. А мы тут решили победить. Потому что русские не рабы и сражаются за свою свободу и достоинство. Если бы Кара-Мурза получал срок за измену в мирное время, получил бы меньше, а в военное время вот так. Либералы пишут о политически мотивированном приговоре. Предать Родину по идейным политическим соображениям (хотя и получая деньги за это тоже) - это, конечно, политическая мотивация. Еще раз. Выступаю за гуманное обращение с Кара-Мурзой в заключении, за оказание ему квалифицированной медицинской помощи. Потому что я христианин. И как политик я хочу, чтобы Кара-Мурза действительно увидел Россию свободной, когда последняя пядь русской земли будет освобождена от оккупации, когда будет ликвидирована Украина, когда прекратится этноцид и геноцид русского народа, когда Киев вновь станет русским Киевом Булгакова, Сикорского и Шульгина, Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха, когда мы выгоним сатанистов из нашей Киево-Печерской Лавры, когда в Киеве будет восстановлен памятник Петру Столыпину, когда украинские военные преступники получат свой трибунал за все те зверства, которые сделали и делают. И когда наш батальон Ильи Муромца дойдет до Киева, освободит поруганную Лавру, где находятся мощи нашего святого Ильи. И когда мы парадным строем пройдем по Киеву. И я хочу, чтобы Владимир Кара-Мурза в добром здравии все это увидел, что его Великобритании и США не удалось покорить Россию, что Украины больше нет, а есть свободная Великая единая и неделимая Россия".



* иностранный агент

** организация, признанная нежелательной в России

