Когда (никогда?) в Казахстане появится хороший интернет? - А.Бектенова

10:11 18.04.2023 Когда в Казахстане появится хороший интернет?

Ежедневно тысячи казахстанцев вынуждены отменять или менять планы из-за низкого качества интернета. Однако конкретный потребитель обычно не может получить компенсацию за издержки в бизнесе или испорченный отдых



Алма Бектенова, turanpress.kz, 17 апреля



Политика как вишенка на торте

В последние недели к текущим проблемам добавились очередные "чрезвычайные". Митинги после выборов и протесты работников нефтесервисных компаний из Жанаозена, по мнению многих потребителей, привели к отключениям или ограничениям скорости не только в "бастующих" регионах. Хотя очевидцы сообщили об исчезновении мобильной связи и интернета только в Жанаозене, люди по всей стране жаловались на снижение качества соединения.

Кстати, в начале года пресса со ссылкой на Ranking.kz заявила о том, что в прошлом году Казахстан потерял 410 миллионов долларов из-за отключений интернета. В январе около 16 миллионов казахстанцев пострадали от перебоев и блокировок. Эти перебои продолжались в общей сложности 144 часа. Авторы обзора подчеркнули, что среди стран Центральной Азии в Казахстане еще не худшее положение. Например, в Узбекистане связь отключают на сотни часов в год. Тем не менее, в РК с пугающей периодичностью зависают или блокируются популярные ресурсы, зачастую под надуманными предлогами. В частности, чиновники так и не смогли внятно объяснить "блокировку сайта ВОЗ из-за пропаганды суицида".

Большую часть прошлого года жители даже крупнейших городов массово жаловались на обрывы соединения, затруднение доступа к социальным сетям и YouTube. Ведущие операторы заверяли, что с оборудованием и сигналом все в порядке.

В сентябре АО "Государственная техническая служба" зафиксировала масштабные DDoS-атаки на казахстанский сегмент интернета. "На текущий момент ГТС совместно с операторами связи проводит технические работы по оптимизации маршрутов, что может привести к снижению скорости доступа на некоторые внешние интернет-ресурсы. На данный момент установлено, что DDoS-атаки осуществляются из нескольких зарубежных источников. Подобные атаки фиксируются и в других регионах. Соответствующими техническими подразделениями выясняется возможная взаимосвязь данных атак", - сообщили в ведомстве.

Атакам также были подвержены некоторые отечественные СМИ, в целом эксперты связали сентябрьские нападения хакеров с частичной мобилизацией в России и бегством россиян в Казахстан. Чуть позже в ГТС пояснили, что за один лишь месяц было отражено около 20 млн. кибератак на Казнет.

Тем не менее, политика далеко не единственная причина неурядиц. До сих пор в стране существуют десятки населенных пунктов, где сигнал приходится ловить, как говорится, с ближайшего холма, отвратительным качеством связи отличаются автотрассы. Более того, в некоторых районах Астаны и Алматы потребителей регулярно отбрасывают в досетевой век.

Президент Токаев неоднократно критиковал правительство за недоработки в цифровой сфере. "Еще одна проблема населения – низкая реальная скорость и надежность интернета. Со стороны операторов связи идет постоянное обновление тарифных планов в сторону увеличения. При этом скорость и реальное качество интернет связи остаются далеки от декларируемых. Поручаю правительству проработать вопрос защиты прав потребителей в этой сфере и внедрения ответственности за значительное расхождение реальных параметров от заявленных", – заявил президент еще в 2021 году. Тем не менее, качество связи к лучшему не поменялось.



Приструнят ли операторов штрафы?

Летом прошлого года президент Токаев подписал закон, ужесточающий наказание для операторов за некачественные услуги связи и интернета. В Кодекс об административных правонарушениях были внесены поправки, что увеличило штрафы со 100 МРП до 1 000 МРП, с 200 МРП до 1 500 МРП за продолжительные нарушения регламентированных параметров. Эксперты считают, что ужесточение не слишком заботит операторов, так как у потребителей невелик выбор поставщиков услуг.

Кроме того, такие штрафы не могут компенсировать убытки бизнеса, полученные в результате неработающего интернета, тем более, не возместят моральный ущерб. Однако пожаловаться на оператора можно, для этого создан портал eotinish.kz. Министерство цифрового развития (МЦРИАП) проводит проверку и в случае необходимости штрафует поставщика.

По данным министерства, в прошлом году после увеличения суммы штрафов было проведено 184 проверки, по итогам которых операторов оштрафовали на 245 млн. тенге. В целом за 2022 год операторы лишились 423 млн. тенге из-за нарушений.

В нынешнем апреле в ситуацию вмешался Минфин. По сообщению ведомства, за расхождение заявленных и фактических параметров фиксированного интернета более чем на 20% провайдеров ждет административная ответственность. Для отслеживания количественных показателей разработаны соответствующие поправки.

Существующий в Казахстане показатель в 70% от скорости, указанной в тарифном плане, является недостаточным, поэтому проблему планируется решить путем увеличения показателя минимальной скорости интернета, заявили в министерстве. Операторам следует проводить работы, направленные на модернизацию своей инфраструктуры для дальнейшего перехода на показатель в 90%. Пока, судя по всему, дальше деклараций дело не идет.

Напомним, что в разгар пандемии коронавируса дети в некоторых городах вынуждено забирались на крыши высоток, чтобы иметь возможность дистанционно учиться. Аналитики убеждены, что онлайн обучение было бы сорвано и сегодня. По данным МЦРИАП, наибольшее количество жалоб поступает из южных регионов страны, так как здесь высока плотность населения.

"Если у заявителя имеются жалобы на качество мобильного интернета, министерство может провести внеплановую проверку в отношении оператора. Для проведения проверки необходимо направить официальное обращение с указанием конкретных фактов нарушений (предмет жалобы, название оператора связи и точный адрес заявителя, где необходимо провести проверку) в адрес министерства или через территориальные подразделения через систему eotinish.gov.kz или портал "Электронное правительство", - заверили в ведомстве. На практике даже массовые обращения пользователей часто заканчиваются отписками и отказом подтвердить нарушения.

К слову, в прошлом году международные исследования отвели Казахстану 90 место среди 182 стран по скорости интернета. Однако, согласно данным Международного союза электросвязи, буквально пару лет назад доля пользователей интернета в селах и городах РК находилась на одном уровне – 92%. В среднем по миру этот показатель составляет всего 39%, в Европе 80%, в обеих Америках 60%.

В частности, официально доля сельских пользователей в США составила 66%, в Германии 91%, во Франции 83%, в Италии 74%, в Канаде 77%. Остается лишь недоумевать, почему при столь высоких показателях, составленных, очевидно, со ссылкой на данные правительства, онлайн обучение фактически провалилось, а в некоторых магазинах в том же Алматы невозможно оплатить покупку через приложение.



Влияние монополий

Этой зимой на плохой интернет жаловался не кто-нибудь, а министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. "Выезжая на проспект Туран, ощущение, что мы оказались в черной дыре. ЖК "Манхэттен", Sat City и район КазГЮУ уже не укладываются в понимание качественного предоставления услуг. Хотя вы должны понимать, что там нет большого количества многоэтажек. Это недопустимо, и мы должны совместно решить данную проблему", - сказал он, отчитывая операторов связи в Астане.

Кроме усиленных штрафов, еще одной попыткой полноценно законнектиться стал пилотный национальный проект "Доступный интернет", разработанный в профильном министерстве. Реализация проекта намечена на 2023–2027 годы и предусматривает решение ряда задач. Это 100% обеспечение доступа к интернету со скоростью не менее 100 мб/сек в городе и селе, развитие беспроводной инфраструктуры: уровень проникновения домашних сетей широкополосного доступа в интернет 100%, покрытие 5G в городах республиканского значения – 75%, в областных центрах – 60%, доведение волоконно-оптических линий связи до села – 90%, охват домохозяйств доступом к высокоскоростному интернету – 95%.

Кроме прочего, в 2020 году стартовала программа подключения сел "250+". Ее основной целью было создание инфраструктуры и обеспечение отдаленных сел с количеством жителей более 250 человек качественным высокоскоростным интернетом. К 2023 году при ее реализации подключили к интернету около 1000 сел.

При пробуксовках операторы традиционно кивают на размер нашей необъятной родины. Мол, оборудование при таких расстояниях крайне дорого, производится за рубежом, а значит, неуклонно растет в цене. В моду оправданий вошла и относительно недавняя фишка – ссылка на радиофобию жителей. Как утверждается, Казахстан отстает по темпам внедрения 4G и 5G в основном из-за противодействия населения.

Есть, в частности, сведения о том, что оператор Beeline в 2022 году был вынужден демонтировать по стране 340 станций. В 2021 году были сорваны сроки по установке 40% от всех запланированных станций.

Независимые же аналитики первейшей причиной отсутствия качественной связи называют монополизацию рынка. По распространенным сообщениям, два из трех операторов, а именно "Мобайл Телеком-Сервис" и "Кселл", принадлежат одному собственнику – АО "Казахтелеком". Его единственным конкурент – ТОО "Кар-Тел" (Beeline). Данные Агентства по защите и развитию конкуренции РК гласят, что "Казахтелеком" занимает на рынке 62%, ТОО "Кар-Тел" - 38%. В такой ситуации, поясняют аналитики, ни штрафы, ни указы особых изменений не привносят.

Слегка утешает лишь тот факт, что, по данным прошлогоднего рейтинга Internet Accessibility Index, Казахстан занял восьмое место в мире по самым низким интернет-тарифам. В топовую десятку вошли и другие страны СНГ: Россия, Беларусь и Кыргызстан. В других странах ЦА, в частности, в Узбекистане и Таджикистане цены существенно выше, а Туркменистан и вовсе оказался сравним с государствами Африки.



Загадочная судьба бюджетных миллиардов

В основе проблем со связью лежат, как всегда, бюрократические и коррупционные факторы. В прошлом году некоторые СМИ распространили анализ госпрограммы "Цифровой Казахстан 2018-2022" с объемом финансирования 108,6 млрд. тенге. В параметрах указывалось, что мероприятия повысят эффективность и прозрачность государственного управления, качество образования и здравоохранения, обеспечат занятость населения, а также улучшат инвестиционный климат и рост ВВП.

Но внушительные инвестиции не привели к созданию прогрессивной IT-инфраструктуры и не увеличили экспорт информационно-коммуникационных технологий, что говорит о неконкурентоспособности отечественных производителей.

Счетный комитет провел оценку программы и заявил, что реализация пущена на самотек: МЦРИАП самоустраняется от обязанностей по мониторингу. В ходе аудита выявлены нарушения на 15 млрд. тенге из охваченных 77 млрд. тенге. На разработку 135 информационных систем было затрачено 64 млрд. тенге, из них 18, стоимостью 1,5 млрд. тенге, не работают.

Из-за неэффективного менеджмента со стороны МЦРИАП и АО "Национальные информационные технологии" имеются убыточные и бесперспективные проекты на сумму 987,9 млн. тенге: "Smart Contract", "Единая информационная система юридической помощи "Е-Заң көмегі", "Единый контакт центр".

Кроме того, МЦРИАП переложило обязательства по мониторингу "Цифрового Казахстана" на подведомственный холдинг "Зерде", выложив 578 млн. тенге из бюджета программы. "Зерде" не выполняет закрепленных за ним обязанностей, заявили в Счетном комитете. "Деятельность АО "Зерде" убыточна, расходы на содержание покрываются за счет дочерних организаций. Холдинг искусственно создавал конкуренцию и провел 76,7% закупок из одного источника, нарушая принципы эффективного расходования бюджета, а также оплатил невыполненные объемы работ на 35,9 млн. тенге", – отметили аудиторы.

Из-за отсутствия координации между госорганами, холдинг "Зерде" провел работу по анализу госорганов за 208,9 млн. тенге, которая также была проведена Министерством национальной экономики, что входит в их прямую функцию. Таким образом создалось двойное расходование бюджетных средств.

Вполне вероятно, некоторые из проваленных проектов напрямую не касаются низкой скорости интернета и немотивированных отключений, однако привычно растворившиеся в коррупционном тумане миллиарды многое говорят об уровне реальной заинтересованности правительства в устранении недостатков. При подобном отношении на вопрос о том, когда в стране появится по-настоящему качественный интернет, ответить затруднительно. Источник - turanpress.kz

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