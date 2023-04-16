В Казахстане идут аресты лидеров "Народного совета". Обвинены в русском сепаратизме

10:19 18.04.2023

Установлены признаки сепаратизма: члены группы "Народный совет" задержаны Фото: pxhere

30 марта 2023 года Департаментом Комитета национальной безопасности по Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование по факту сепаратизма, сообщает Zakon.kz.

В этот же день по указанию прокуратуры области по делу образована межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников ДКНБ, ДП, ДЭР, антикоррупционной службы области, назначены процессуальные прокуроры.



"На основании собранных материалами уголовного дела доказательств в отношении трех членов "Народного Совета" действия квалифицированы по ст. 180 ч. 2 ("Сепаратистская деятельность") УК РК как пропаганда и публичные призывы к нарушению унитарности и целостности Республики Казахстан с использованием средств массовой информации и сетей телекоммуникаций и по ст. 179 ("Пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти либо насильственное изменение конституционного строя Республики Казахстан") УК РК пропаганда подрыва безопасности государства".

Пресс-служба прокуратуры Северо-Казахстанской области

В надзорном ведомстве отметили, что указанные лица задержаны в порядке ст. 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания.



Санкция данной статьи предусматривает безальтернативную меру наказания в виде лишения свободы сроком до 10 лет.



В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация не подлежит разглашению.



"В настоящее время следственные действия продолжаются, и в отношении остальных участников собрания будет дана объективная и всесторонняя правовая оценка... Прокуратурой области ход досудебного расследования взят на особый контроль".

Пресс-служба прокуратуры СКО

В ходе следствия установлено, что 19 марта 2023 года в Петропавловске в помещении здания колледжа Северо-Казахстанского университета состоялось собрание участников группы "Народный совет" в количестве 20 граждан областного центра, которые позиционируют себя наследниками СССР.



"В ходе собрания заявили о создании независимого от Республики Казахстан Народного совета города Петропавловска и приняли "Декларацию Народного Совета города Петропавловска Северо-Казахстанской области", в которой не признают легитимность и законность создания государства Казахстан и отрицают ее независимость посягая на его Конституционный строй и территориальную целостность".

Пресс-служба прокуратуры СКО

В ходе досудебного расследования проведены следственные мероприятия, в том числе назначены различные экспертные исследования.



"Согласно выводам комиссионной судебной психолого-филологической экспертизы с участием политолога и других специалистов, установлены признаки сепаратизма".

Пресс-служба прокуратуры СКО

В конце марта 2023 года сообщалось, что в Петропавловске активисты создали "Народный совет трудящихся" и объявили о своей независимости от Казахстана. 31 марта стало известно, что против предполагаемых сепаратистов завели уголовное дело.



Динара Халдарова