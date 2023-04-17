|Путин прибыл на фронт под Луганск
13:05 18.04.2023
Владимир Путин посетил штаб национальной гвардии "Восток" в ЛНР
Президент России Владимир Путин посетил штаб национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике (ЛНР) и заслушал доклады об обстановке на этом направлении, о чем во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" [...] где принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это первое посещение президентом России Луганской Народной Республики.
Ранее он также посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении.
В марте Путин посетил Мариуполь в рамках рабочей поездки в Донбасс. В новый регион России президент прилетел на вертолете, после чего пересел за руль автомобиля и объехал несколько районов, чтобы посмотреть, как идет восстановление города.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.