Путин прибыл на фронт под Луганск

13:05 18.04.2023

Владимир Путин посетил штаб национальной гвардии "Восток" в ЛНР



Президент России Владимир Путин посетил штаб национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике (ЛНР) и заслушал доклады об обстановке на этом направлении, о чем во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.



"Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" [...] где принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении", - говорится в сообщении.



