Депутаты Токмакского горсовета (Киргизия) Чокаев и К. создали ОПГ и отбирали бизнес

13:08 18.04.2023

Turmush - Теперь уже бывший депутат Токмокского городского кенеша Кайрат Чокеев освобожден из-под стражи.



Как стало известно Turmush, 5 апреля 2023 года суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.



В пресс-службе Чуйского областного суда информацию об изменении меры пресечения подтвердили.



Также стало известно, что Кайрат Чокеев написал заявление о сдаче депутатского мандата.



АКИpress 15 апреля писал, что Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов досрочно прекратила полномочия некоторых депутатов местных кенешей и передала вакантные депутатские мандаты.



Так, полномочия депутатов Токмокского городского кенеша прекращены: Нурдинова Азамата Рахимджановича (№5, депутатская фракция "Асыл Мурас-Жаштар") в связи с отсутствием на заседаниях местного кенеша без уважительной причины шестнадцать раз в течение одного года; Солтобаева Тилека Асановича (№1, депутатская фракция "Асыл Мурас-Жаштар") и Чокеева Кайрата Кубанычбековича (№1, депутатская фракция "Бирге-Вместе") на основании личных заявлений. Мандаты переданы Насекову Айбеку Рысбековичу (№10, политическая партия "Асыл Мурас-Жаштар"), Брауну Максиму Андреевичу (№13, политическая партия "Бирге-Вместе").



Как сообщала ранее пресс-служба ГУВД Чуйской области, 26 февраля 2023 года в УВД Свердловского района города Бишкек с заявлением обратилась гражданка Г.Е., о принятии мер в отношении неизвестных лиц (представившиеся представителями администрации города Токмок), которые 26 февраля 2023 года без разрешения зашли в офис фирмы ОсОО "Салтанат Кейджи", расположенный в городе Токмок, где в агрессивной форме вывели одного из сотрудников, и, выражаясь нецензурной бранью, угрожали физической расправой с поджогом офиса, чем принудили выехать из города Токмок.



По данным Министерства юстиции КР, руководителем и учредителем ОсОО "Салтанат Кейджи" указана Григорьева Екатерина Алексеевна. Основной вид деятельности — прочая деятельность по информационному обслуживанию, не включенная в другие группировки.



ОсОО было зарегистрировано 19 декабря 2022 года.



Данный факт был зарегистрирован в УВД Свердловского района города Бишкек и для рассмотрения по территориальности передан в ОВД города Токмок.



В ОВД города Токмок возбуждено уголовное дело по ст. 280 ("Хулиганство") УК.



В ходе следствия установлено, что прибывшие в офис фирмы ОсОО "Салтанат Кейджи" выступили против осуществления деятельности "Яндекс Go" и осуществления услуг перевозки пассажиров на территории города Токмок.



По данным областной милиции, 9 марта 2023 года по подозрению в совершении преступления задержан житель города Токмок гражданин Ч.К., 1988 года рождения, который в порядке статьи 96 УПК водворен изолятор временного содержания.



По данным ГУВД, у Ч.К. были обнаружены патроны от газотравматического пистолета.



Следствие по уголовному делу продолжается.



Под инициалы Ч.К. подходит депутат Токмокского городского кенеша от фракции "Бирге — Вместе" Чокеев Кайрат Кубанычбекович.