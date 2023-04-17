Ворух - наш! Таджики нашли карту 1924 года, по которой граница с Кара-Киргизией проходит по другому

13:11 18.04.2023 Что снова заявил Жапаров о границе и почему Таджикистан настаивает на карте 1924 года?



Бахманер Надиров, Asia-Plus



Спойлер: Эта карта прошла все необходимые процедуры и в ней Ворух не является анклавом.



Президент Кыргызстана Садыр Жапаров рассказал, как идет решение приграничного вопроса с Таджикистаном и упомянул о карте 1924 года.



В интервью кыргызскому госизданию "Кабар" Садыр Жапаров сообщил, что по приграничному вопросу уже "есть сдвиги", но признал, что "они продвигаются очень медленно".



По его словам, таджикская сторона останавливается на отдельных участках и вносит предложения о том, чтобы пограничный вопрос решали по карте от 1924 года.



"Если учесть интересы обеих стран и оба государства согласятся на новую линию границы, то по участкам осталось работы на месяц. Но к сожалению, когда речь касается определенных участков, наши соседи предлагают решить этот вопрос с картой 1924 года. Поэтому процесс останавливается. Но на самом деле предложение о решении проблемы на карте 1924 года не подходит ни с юридической, ни с моральной точки зрения. Так как в 1924 году ни мы, ни они не были отдельными государствами", - сказал Жапаров.



По его словам, если обе страны согласятся рассмотреть вопрос по карте того года, то Кыргызстану придется снова пересматривать все пограничные участки.



Жапаров отметил, что ранее обе стороны были согласны и дела шли быстро. "Поэтому я предпологал, что сможем решить к маю. К сожалению, мы еще не закончили", - добавил он.



Что это за карта 1924 года?



Таджикистан на переговорах с Кыргызстаном опирается на документы 1924-1927 и 1932 годов и считает их прошедшими все необходимые процедуры и официально подтверждающими госграницы между Таджикистаном и Кыргызстаном.



Это документы о национально-территориальном размежевании Средней Азии в 1924-1927 годах и их окончательном утверждении.



Как пишет эксперт по международным вопросам Абдулло Рахнамо, история документа начинается от 24 ноября 1924 года, когда был создан "Среднеазиатский ликвидационный комитет" в целях реализации плана национально-административного деления и создания новых республик: он до 17 марта 1925 года завершил технические работы и подготовку документации по их разделению.



Основываясь на этом, 29 сентября 1925 года Президиум ЦИК Узбекской ССР, в которую Таджикистан входил в качестве автономной республики, утвердил государственную границу между Узбекской ССР и РСФСР, в состав которой в то время входила Киргизия как "Каракиргизская автономная область".



"9 ноября 1925 года президиум ЦИК признал и утвердил границу между РСФСР и Узбекской ССР на тех же территориях, указанных комитетом. Таким образом, разделение 1924 года прошло все установленные процедуры и вступило в законную силу, закрепив их географическое расположение. А при получении статуса союзной республики в 1936 году, Киргизия была сформирована в тех же границах, утвержденных в 1924-1927 и 1932 годах".



Ворух не анклав



В 1924 году постановлением ЦК Коммунистической партии большевиков впервые была определена граница между Исфаринским районом и Баткенским районом, в то время Кара-Киргизской автономной областью в составе Российской Федерации.



По этой карте джамоат Ворух Таджикистана никак не является аклавом на территории Кыргызстана. Более того, большинство ныне спорных территорий находятся на территории Таджикистана, и границы РТ уходят вглубь нынешних границ КР.



Правовой статус документов таджикской стороны



В переговорах по границе с Кыргызской Республикой таджикская сторона опирается исключительно на документы, прошедшие все этапы межгосударственных процедур и признанные определяющими границу между двумя странами. Поэтому Таджикистан апеллирует к "документам 1924-1927, 1932 и 1936 гг.".



Вот так объясняет основание и необходимость этого в своей статье "Таджикско-кыргызские пограничные конфликты. Кто на самом деле агрессор?" эксперт по международным вопросам Абдулло Рахнамо:



"1. "Документы 1924-1927, 1932 и 1936 годов" являются единственным пакетом документов, в которых официально подтверждены государственные границы между Таджикистаном и Киргизией.



2. Указанные документы являются единственными, полностью прошедшими все установленные конституционные внутриреспубликанские и государственные процедуры по определению границ между республиками в составе СССР и прошедшими юридические формальности.



3. В период Советского Союза и после обретения государственной независимости Таджикистаном и Кыргызстаном, то есть с 1932 года по настоящее время, ни один документ, определяющий государственную границу между этими двумя государствами, не принимался в установленном порядке на межгосударственном, республиканском и государственном уровне СССР.



4. Если документы 1924-1927 годов, являющиеся учредительными для среднеазиатских республик, будут проигнорированы, положение границ теоретически возвратится к историческому состоянию до образования советского союза. То есть, тогда речь может идти о границах Бухарского эмирата и царской России, а то и Хивинского и Кокандского ханств.



В таком случае, обе стороны теряют субъектность в переговорах по границе, а ход процесса полностью изменится.



Таким образом, "документы 1924-1927 и 1932 годов", на которых Таджикистан акцентирует внимание, являются единственными необходимыми и правомерными при определении государственной границы между двумя соседними государствами".



Согласно официальным документам, определяющим границы, сегодня в распоряжении Кыргызской Республики находится 211 000 гектаров земельных участков законной территории Республики Таджикистан. Такие данные прозвучали 23 сентября 2022 года в заявлении министра иностранных дел Республики Таджикистан на Генеральной Ассамблее ООН.



"Игра с документами" Кыргызстана



Однако в ходе переговоров кыргызская сторона постоянно меняет свою позицию не только по данному вопросу, но и по "основополагающему документу".



По словам Абдулло Рахнамо, в течение последнего десятилетия государственные комиссии Кыргызстана полагаются на различные документы в зависимости от собственных интересов на том или ином "спорном участке" или в связи с личными пристрастиями постоянно меняющихся руководителей и членов комиссии. Такую непринципиальную позицию КР следует назвать "игрой с документами".



В качестве доказательства эксперт приводит следующие примеры:



1. Согласно Протоколу №10 совместной комиссии от 4 февраля 2011 года, кыргызская сторона отметила, что, поскольку Кыргызская Республика официально утвердила материалы двусторонней комиссии 1989 года, они считаются единым документом и правовой основой разграничения государственной границы для Кыргызстана. (Материал, не признанный Таджикистаном и не имеющий юридической силы).



2. В более поздних протоколах заседания правовых групп сторон (№11 от 19 ноября 2011 года и №12 от 11 февраля 2012 года) отмечено, что кыргызская сторона предлагает в качестве правовой основы делимитации государственной границы учитывать материалы двусторонней комиссии 1958-1959 годов и использовать решения совместной комиссии 1989 года только в случае необходимости.



3. Согласно протоколу №16 от 22 июля 2013 года, кыргызской стороной заявлено, что в качестве основных документов, определяющих пограничное разделение, она считает Соглашение об учреждении Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, Алматинскую декларацию от 21 декабря 1991 года, Московскую декларацию от 15 апреля 1994 года, Устав СНГ и Договор об основах межгосударственных отношений между Республикой Таджикистан и Кыргызстаном.



4. В протоколе от 1 мая 2021 года кыргызская сторона вновь согласилась на использование "документов 1924-1927 годов" и "документов 1989 года".



5. В 2022 году кыргызская сторона предложила использовать все имеющиеся материалы и документы для описания государственной границы.



Однако отношения соседней стороны к документам имеют преимущественно выборочный характер, а в случае собственных интересов или замены руководителя и членов группы их позиция существенно меняться.



Политика двойных стандартов в работе с документами 1924-1927 гг. или относительно понятия "существующих границ" является ярким примером негативного отношения кыргызской стороны.



История конфликта



Протяженность границы между двумя республиками составляет примерно 970 км. В настоящее время определены и взаимно признаны государствами более двух третей линии прохождения рубежа, остальные участки - более 400 км - считаются спорными.



Переговоры о делимитации продолжаются с декабря 2002 года.



Неурегулированность этого вопроса неоднократно становилась причиной конфликтов с участием местных жителей и военнослужащих двух республик, в том числе и с применением огнестрельного оружия.



Последний из них произошел в сентябре 2022 года. Тогда активная перестрелка продолжалась с 14 по 16 сентября, под огнем оказались населенные пункты Исфаринского и Гафуровского районов Согдийской области и района Лахш Таджикистана, а также Баткенского и Лейлекского районов Баткенской и Ошской областей КР.



Точных данных об убитых в последнем конфликте нет, но тогда сообщалось о более 100 убитых с двух сторон, десятках раненных, многочисленных разрушениях домов и социальных объектов на приграничных территориях. Источник - Азия-Плюс

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681812660





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Повестку предстоящего заседания палаты утвердили сенаторы

- Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов встретился с помощником Генсека ООН по политическим вопросам

- Создание новых торгово-логистических центров и проведение сейсмоаудита: вопросы развития Алматы рассмотрены в Правительстве

- Ерлан Карин провел совещание по подготовке многотомника по истории Казахстана

- Ашимбаев: Концепция языковой политики Казахстана написана с двумя целями

- Когда в Казахстане появится хороший интернет?

- Кадровые перестановки

- Восстановление Казахстана. 3D Казахстан

- Антимонопольные меры реагирования АЗРК по городу Алматы

