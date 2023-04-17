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Настал через войны за Тайвань? - Эге Догач Эрдоган
13:21 18.04.2023

Milliyet
Турция

После Украины настанет очередь Тайваня?
Milliyet: Европа не избежит участия в конфликте США и Китая на Тайване

Мало кто верил, что Россия начнет военную операцию на Украине, и что Китай будет рассматривать возможность вторжения на Тайвань, пишет Milliyet. Но боевые действия между Москвой и Киевом оказались реальностью. Настала очередь конфронтации между Вашингтоном и Пекином за Тайбэй, и Брюссель не сможет вечно избегать ее, считает автор статьи.

В 1972 году президент США Ричард Никсон, завершая поездку в Китай, сказал следующее: "Эта неделя изменила мир". И действительно, семидневный визит Никсона в Китай положил начало диалогу Соединенных Штатов с Китайской Народной Республикой (КНР), основанной коммунистами после гражданской войны в Китае вслед за Второй мировой войной. В 1979 году между США и КНР официально были установлены дипломатические отношения. А до этого времени Запад признавал не КНР, а националистическое правительство на Тайване. Осознав тот факт, что маленький остров не может представлять весь Китай, Атлантике пришлось наладить диалог с китайской коммунистической администрацией. Однако де-факто, хотя и не де-юре, они продолжали поддерживать связи с Тайванем. На прошлой неделе вновь произошла эскалация конфликта между Тайбэем и Пекином, и мир в очередной раз начал опасаться вероятности ухудшения этой сохраняющейся десятилетиями неопределенной ситуации.

Попытка вторжения

В ответ на визит глава администрации Тайваня Цай Инвэнь в США и ее встречу со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти (Kevin McCarthy) Народно-освободительная армия Китая провела масштабные трехдневные военные учения. В маневрах при участии военно-морского флота и сухопутных сил имитировалось окружение Тайваня, и это было воспринято как сигнал о предварительной подготовке КНР к вторжению на остров.

Ранее, в августе прошлого года, во время визита Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi) на Тайвань, были проведены восьмидневные учения, и над Тайванем впервые пролетели ракеты. Военные эксперты отмечают, что, хотя в то время учения были более крупномасштабными, на этот раз маневры обратили на себя внимание своей спецификой. Глава дипведомства Тайваня Джозеф Ву (Joseph Wu) придерживается такой же точки зрения. "Когда мы смотрим на военные приготовления и риторику КНР, создается впечатление, что идет подготовка к войне против Тайваня", - отметил Ву.

Полупроводники

Главная причина, по которой Тайвань имеет такое значение, - это полупроводниковые чипы. 90% мирового производства таких чипов осуществляется на Тайване, и они необходимы практически для всех современных электронных продуктов, начиная от мобильных телефонов и заканчивая автомобилями. Мы также отмечали, что новая глобальная холодная война будет идти вокруг полупроводниковых чипов, а не ядерного оружия, и развернется между США и Китаем.

Конечно, одними из важных факторов на протяжении многих лет также были политические и идеологические разногласия между КНР и Тайванем. Капиталистический Тайбэй со своей системой свободной торговли представляет ценности, отстаиваемые Западом в противовес Китаю. Процесс демократизации, в который Тайвань вступил с 1990-х годов, получил идеологическую поддержку США.

Помимо всего этого, дело в том, что период Pax Americana, возникший после падения Берлинской стены, постепенно подходит к концу.

Евросоюз обеспокоен

В то время как Эммануэль Макрон делает заявления о том, что Франция и Европа должны держаться вдали от кризиса на Тайване, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на днях отметила: "Одностороннее насильственное изменение статус-кво было бы неприемлемо для нас, европейцев. Военная эскалация в Тайваньском проливе, через который ежедневно проходит 50% мировой торговли, стала бы ужасным сценарием для всего мира". Как видно, несмотря на то что Европа желает избежать этой холодной войны между США и Китаем, это будет невозможно в наш век, когда все столь взаимосвязано в экономическом отношении.

Тайвань представлял Китай до 1971 года

Кратко обратимся к истории тайваньско-китайских отношений. В 1895 году Япония, начавшая проводить империалистическую политику, выиграла войну с Китаем, и Тайвань перешел под ее управление. Однако после поражения во Второй мировой войне Япония отказалась от прав на Тайвань. Управление над островом в том числе с одобрения союзников вновь было передано Китаю. В ходе гражданской войны в Китае, вспыхнувшей в последующие годы, антикоммунистическое правительство Чан Кайши (Çan Kay Şek) потерпело поражение от войск коммуниста Мао Цзэдуна (Mao Zedong), в результате чего Чай Кайши и правительство Гоминьдана примерно с 1,5 миллиона сторонников бежали на Тайвань. Основанная в изгнании Китайская Республика заявила, что имеет законную власть не только над Тайванем, но и над всем Китаем. Примечательно, что до 1971 года ООН тоже признавала правительство Чан Кайши, и Тайбэй имел право голоса в Совете Безопасности (СБ) ООН. В принятии СБ ООН резолюции о войне на Корейском полуострове также сыграло роль в признании Тайваня, а не КНР, в качестве постоянного члена, обладающего правом вето. Советский Союз тогда допустил историческую ошибку, бойкотировав заседания СБ ООН, в результате чего Совбез принял резолюцию о военной операции на Корейском полуострове. В 1979 году после ООН США также разорвали дипломатические отношения с Тайванем и официально признали КНР. Хотя в 1990-х годах администрация Тайваня отказалась от претензий на материковый Китай, КНР по-прежнему рассматривает остров как часть своей территории и проводит политику воссоединения, предполагающую использование силы при необходимости.

Автор: Эге Догач Эрдоган (Ege Doğaç Erdoğan)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681813260


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