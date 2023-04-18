Экологический идиотизм. Германия закрыла последнюю АЭС

20:09 18.04.2023 Экологический идиотизм

Берлин закрывает последние три АЭС - "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд"

Максим Столетов

18.04.2023



Закрыть их намеревались еще раньше, однако власти Германии отложили решение из-за энергетического кризиса, пишет немецкая газета Bild. Решение о постепенном отказе от АЭС было принято еще в 2011 г. при канцлере Ангеле Меркель после аварии на японской АЭС "Фукусима-1". Сегодня Берлин отказывается не только от мирного атома, но и от использования российских энергоресурсов: полностью заменить поставки угля и нефти планируется в 2023 г., газа - к 2024 г. А к 2045 г. страна перейдет на зеленую энергетику.



"В то время как Союз охраны природы Германии хочет отпраздновать остановку последних трех немецких атомных электростанций „красочными остановками", ведущие климатологи и ведущие исследователи призывают к прямо противоположному - продолжению работы трех реакторов Isar 2, Emsland и Neckarwestheim 2", - сообщает немецкая газета Die Welt. Среди подписантов - лауреат Нобелевской премии по физике Клаус фон Клитцинг из Института исследований твердого тела Макса Планка и Нобелевский лауреат по физике Стивен Чу, который был министром энергетики США при Бараке Обаме. Открытое письмо подписали также многочисленные ведущие климатологи, в том числе Джеймс Хансен из Института космических исследований Годдарда и Керри Эмануэль из Массачусетского технологического института (MIT).



В открытом письме канцлеру Олафу Шольцу двадцать ученых утверждают, что три реактора с их ежегодным производством 32,7 млрд кВт⋅ч обеспечили экологически чистым электричеством более 10 млн домохозяйств в Германии В лучшие времена 19 атомных электростанций покрывали от 25% до 30% потребностей Германии в электроэнергии. В то же время их остановка компенсируется в основном более активным использованием угольных и газовых электростанций. Германия имеет самые высокие выбросы CO₂ в производстве электроэнергии после Польши и Чехии. Эксперты считают, что продолжение работы АЭС позволит по-прежнему сокращать выбросы до 30 млн тонн CO₂ в год по сравнению с угольной энергетикой.



Die Welt отметила, что под впечатлением энергетического кризиса многие страны, в отличие от Германии, продлили срок службы своих атомных электростанций. А во Франции, Великобритании, Польше, Чехии и Нидерландах планируют строительство новых АЭС.



Правительство Германии хочет почти удвоить долю возобновляемых источников энергии к 2030 г. и компенсировать колебания ветряной и солнечной генерации, построив около 50 новых газовых электростанций в классе 500 МВт.



Комментируя закрытие АЭС, вице-канцлер Роберт Хабек, - доктор философии, кстати, - не забыл и Россию, заявив, что ФРГ выступает за включение российского атомного сектора в 11-й пакет санкций. Хабек считает, что санкции должны предполагать переходный период, который дал бы время для отказа от российского мирного атома. "Но важно, чтобы мы начали и не боялись решительных действий и в этой области", - отметил он. Что значит "решительные действия", не поняли даже в Германии, так как больше 30% электроэнергии по-прежнему вырабатывается из угля, и закрытие АЭС не может не привести к увеличению в энергетике страны угольной доли. Ко всему прочему, Хабек объявил, что "строительство новых атомных станций всегда оборачивалось экономическим фиаско - будь то во Франции, Великобритании или Финляндии".



Посыл более чем странный, что вполне в духе нынешних некомпетентных немецких властей, когда философ пытается решать энергетические проблемы страны, а внешней политикой "рулит" чемпионка по прыжкам на батуте без высшего образования. В противном случае они бы знали, что на днях в Финляндии запущена мощнейшая АЭС "Олкилуото-3", а Париж намерен построить дополнительно к 56 действующим 14 новых атомных реакторов и склоняет к этому 11 других членов ЕС. Британия тоже не такая наивная, чтобы лишать себя атомной электроэнергии. В Берлине вроде как и не подозревают, что переход на ВИЭ потребует строительства множества линий электропередач, трех "ветряков" в сутки (!) в ближайшие годы и постоянных "заклинаний" о ниспослании немцам хорошего ветра.



К этим арийским "удовольствиям" нужно добавить еще одно: у Германии не готовы терминалы по приему СПГ (кроме одного), если еще найдут его на рынке. Во имя каких благ будущего такие "страдания"? И есть ли в решениях немецкого правительства хоть зерно здравого смысла?



Черным днем для Германии назвал остановку энергоблоков председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц. Лидер оппозиции отметил, что в настоящее время в мире работает более 400 АЭС, при этом еще 60 находятся на стадии строительства. "Весь мир создает АЭС. В связи с этим возникает вопрос: Кто на самом деле едет по неправильному пути?" - подчеркнул политик. О рисках, связанных с прекращением работы АЭС и чрезмерной зависимостью от ВИЭ, заявил также Федеральный союз Немецкой промышленности (BDI). По мнению отраслевой ассоциации, ввод новых мощностей "все еще идет слишком медленно". Как и многие политики, значительная часть немецких СМИ также скептически отнеслась к остановке последних реакторов. Так, журнал Der Spiegel написал о "рискованной тропе", на которую ступила Германия, и подчеркнул, что соседние страны не скрывают "свое удивление" решением официального Берлина. И после этого у кого-то еще возникают вопросы, а почему это немецкий автопром и химическая промышленность хотят перенести (а кто-то уже это делает) производство в Китай или США.



Когда-то ФРГ была на втором месте в Европе по мощности выработки атомной генерации. Больше электричества на АЭС производила только Франция, у которой доля такого типа выработки в балансе была выше 70%. Казалось бы, если в стране есть источник, который обеспечивает в энергии ее потребности, то его нужно хранить, модернизировать, беречь. Но согласно "зеленой" логике, его нужно уничтожить, а взамен нарастить долю ВИЭ-генерации (в 2021 г. около 50%), при которой нестабильные поставки из-за погоды станут нормой! Напомним: в феврале 2021 г. тысячи "ветряков" в Германии покрылись снегом и льдом. Пришлось поднимать в воздух вертолеты с опрыскивателями, чтобы снять наледь с установок и они начали поставлять электричество.



Очевидно, никакие враги государства, никакие "агенты Кремля" не справились бы с разрушением экономики страны лучше, чем правительство ФРГ, которое сознательно делает все, чтобы лишить бизнес и население стабильных поставок дешевого электричества.



В то же время власти сообщают, что намерены потратить более 732 млн евро на обслуживание первого плавучего СПГ-терминала. По всему выходит, что страна тратит миллиарды евро чтобы перейти на СПГ, который вообще-то нежелательно использовать, поскольку увеличиваются выбросы СО2 в атмосферу, за что тоже придется платить. И все это на фоне роста цен за электричество. Короче говоря, АЭС закрываются, газ становится дороже, использовать его в свете энергоперехода нежелательно. Складывается впечатление, что Берлин сознательно гробит собственную энергетику, причем еще и добавляет выбросов СО2 в атмосферу. В то же время чем больше доля ВИЭ в балансе ФРГ, тем выше ценники за электричество для домохозяйств и бизнеса.



Надо отметить, что уровень жизни немцев, считавшийся всегда образцовым в Европе, в последнее время заметно снизился. Как писала в ноябре 2022 г. газета Die Welt, в последнее время экономическая ситуация в Германии настолько изменилась, что каждый второй немец может позволить себе лишь самое необходимое. По данным газеты, около 16% граждан Германии еле сводят концы с концами, что является "дном" бедности за последние, как минимум, полсотни лет.



Сегодня экономные немцы готовятся отапливаться дровами, углем, а также сжигать все, что только попадет под руку (включая мусор!) В подобной ситуации говорить о защите природы, согласитесь, несколько странновато. Но здесь "зеленые" почему-то молчат. Возражений нет в принципе. Как, собственно, и в остальной Европе.



Экологический идиотизм захлестнул не только Германию, в той же родине Греты Тунберг - Швеции ничуть не лучше. Еще в прошлом году парламент запретил всю добычу полезных ископаемых, с 1 июля 2022 г. нельзя добывать уголь, нефть, природный газ, и не только. В других странах Европы происходит аналогичный абсурд. Но добровольным сумасшедствием происходящее может показаться только на первый взгляд. При внимательном рассмотрении ситуации обнаруживается четкая политика по разрушению Евросоюза путем разрушения его экономики. Переходящее порой разумные пределы стремление Берлина к предельной "экологизации" любой ценой может очень дорого обойтись не только одной Германии. Ни для кого не секрет, что именно она пока еще является экономическим локомотивом Европейского союза.



При этом намерение Берлина полностью отказаться от генерации электроэнергии на атомных станциях, безусловно, является весьма похвальным, с точки зрения экологических активистов и прочей подобной публики. Однако в свете проблем реальной экономики эта инициатива властей выглядит не столь привлекательно, скорее, наоборот. Суммы, на которые Берлину придется раскошелиться для перевода электрогенерации на безъядерные рельсы, не идут ни в какое сравнении с теми гигантскими затратами, которые необходимы на демонтаж ставших вдруг ненужными АЭС и утилизацию ядерного топлива. Если изначально в Берлине рассчитывали обойтись суммой в 22 млрд евро на накрытие и снос АЭС и несколько меньшей, 17 млрд, на решение проблемы радиоактивных отходов, то последние исследования экономистов в данной области свидетельствуют о том, что общие затраты вырастут до 50-70 млрд евро. А плюс еще непроизводственные расходы на содержание и вооружение Украины. Для экономики Германии, находящейся сейчас далеко не в лучшей форме, эти суммы могут стать сокрушительным ударом. Бундесбанк еще в конце прошлого года весьма пессимистично высказывался по поводу дальнейших экономических перспектив страны, называя в числе главнейших причин падения промышленного производства и роста инфляции именно повышение цены на электроэнергию, связанное с правительственными мерами, направленными на выполнение программ по улучшению экологии.



В результате бурной экодеятельности бизнес из стран Европы начинает потихоньку мигрировать. В Германии это заметно больше всего. Особенно учитывая тот факт, что речь идет о таких гигантах, как BMW, Volkswagen, BASF, на которых держится экономическое могущество ЕС.



Впрочем, европейская промышленность еще до начала СВО и нового этапа санкционной войны жаловалась на повышение цен на энергоносители и угрозу своей конкурентоспособности, а ведь вряд ли тогда еще кто-то мог предположить, что будет настолько плохо, как сейчас.



Стоит также напомнить, что США годами поддерживали различные зеленые движения и партии в Европе, которые продвигали так называемую зеленую сделку - полный отказ от ископаемых энергоносителей в пользу возобновляемых источников энергии. Сама по себе идея, возможно, неплохая, однако в том случае, если переход осуществляется плавно, а не так, как это по факту сделали в Европе, уничтожив традиционную энергетику, так и не доведя до совершенства "зеленую" (символом этого стали облетевшие весь мир кадры замерзших ветряков и солнечных батарей). Побочным эффектом отказа от угольной и атомной генерации стала резко возросшая зависимость от дешевого газа из России.



Но если раньше европейцы все же сопротивлялись, держась за Россию, то после февраля 2022-го противопоставить американскому давлению им оказалось нечего, они вынуждены были для сохранения т.н. евроатлантического единства, чтобы не дать России "усилиться за счет Украины", пойти на отказ от дешевого топлива.



Однако вскоре выяснилось, что американцы не смогут заменить им нужные объемы (просто нет необходимых мощностей для добычи и транспортировки, да и им выгоднее продавать меньше газа, зато дороже). А чтобы у европейцев не было ностальгии по былым временам, и соблазна к ним вернуться, были взорваны "Северные потоки".



Сегодня уже можно сказать, что Германия дошла до своей точки невозврата. На России "падение Берлина" вряд ли отразится серьезно. Не те, как говорится, нынче времена - экономические связи почти разорваны, не говоря уже о политических. Экономические трудности, возникшие от искусственно созданной вражды России и Германии, выгодны, в первую очередь, США.



Хорошо разыгранная вашингтонская интрига призвана была убить экономики России и Евросоюза. И тогда в мире остались бы только два центра силы - США и Китай. Россия устояла и окрепла. Германия добровольно выбрала себе капут.



Евросоюз зашатался. Нам, конечно, не все равно, какими будут наши соседи, но вместе с тем - и переживать за Европу не стоит. Она того не заслуживает. Именно с ее молчаливого согласия Германия сегодня отказалась от своего последнего экономического козыря - атомной энергетики. "Дядя Сэм" ее непременно похвалит. Потом на развалинах ЕС еще и станцует. Источник - stoletie.ru

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