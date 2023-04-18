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Рухнет быстро и в хлам... Польский ясновидящий Яцковский предвещает катастрофу мировой экономики
20:31 18.04.2023

Radio Zet
Польша
18 апреля 2023
Ясновидящий Яцковский предвещает катастрофу. Начнется с минуты на минуту, надежды нет
Radio ZET: польский ясновидящий предсказал крах мировой экономики в ближайшие месяцы

Согласно прогнозам польского ясновидящего Яцковского, в ближайшие месяцы в мировой экономике все будет становиться только хуже. Проблемы накапливаются, сообщает Radio ZET. А начиная с апреля все начнет сыпаться, и избежать этого невозможно, считает прорицатель.
Клаудия Бохенек (Klaudia Bochenek)
Ясновидящий Яцковский представил несколько очередных откровений, некоторые из которых касаются уже ближайших апрельских дней. По словам предсказателя, избежать предстоящих событий не удастся. Согласно его прогнозам, все будет еще хуже. Проблемы начинают накапливаться.

Кшиштоф Яцковский старался сосредоточиться на том, что произойдет в ближайшее время. Перед его внутреннем взором вновь предстали события апреля – ранее он говорил, что мы стоим на пороге начала новой войны, и предсказывал, что это может произойти в июне. Теперь он окончательно утвердился в своих предчувствиях. Неужели кризис разворачивается уже на наших глазах?
Ясновидящий Яцковский предсказывает трагедию
"Нас ожидают два краха. Я называю это маленьким крахом и большим крахом. Малый крах принесет много проблем. После его окончания большинство людей будут думать, что теперь все будет хорошо, но вскоре за малым последует большой крах", – вещал Кшиштоф Яцковский.
В очередной раз ясновидящий из Члухува сосредоточился на финансах и мировой экономике. Изменения в этих сферах предвещают начало новой войны. Однако пока мы можем спать спокойно: по мнению оракула, "до этого экономического краха никаких особенных военных потрясений в мире не произойдет". Но при этом предупреждает, что нужно держать ухо востро:
"Время, когда все начнет сыпаться, это период с апреля, то есть с настоящего момента, до июня", – предсказывал ясновидящий Яцковский.

"Незадолго до краха будет казаться, будто... Будет говориться о значительном улучшении ситуации ... Скажем, в области экономики, финансов, будет даже легкий оптимизм, который политики станут использовать в своих целях, но это будет обманчивое впечатление", – объяснил прорицатель.

Насчет Китая провидец не смог сказать ничего определенного. У него сложилось впечатление, что Китай близок к объявлению о создании какой-то новой платежной системы. Некоторые страны войдут в эту систему, и это будет сильным ударом не только по США, но и по Европе.
Эта новая система, как предсказывает Яцковский, будет создана во время большого краха. Этот ход Китая только усугубит трагическое положение в финансовой сфере. Инвесторы поддержат эту идею, видя в ней лучшую альтернативу, но быстро об этом пожалеют.

Источник - inosmi.ru
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