Непомнящий вновь вышел вперед в матче за шахматную корону, обыграв Дин Лижэня в седьмой партии

21:25 18.04.2023

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий нанес поражение китайцу Дин Лижэню в седьмой партии матча за шахматную корону, который проходит в Астане.



Непомнящий играл белыми фигурами и вынудил соперника сдаться после 37-го хода.



Счет в матче стал 4–3 в пользу россиянина.







В среду у шахматистов будет выходной. Восьмая партия, в которой у российского гроссмейстера будут черные фигуры, намечена на 20 апреля.



В матче за мировую шахматную корону запланированы 14 партий, если один из участников не одержит досрочную победу. Для этого один из гроссмейстеров должен набрать 7,5 очка. Если по итогам всех партий счет в противостоянии останется равным, то в последний игровой день будет проведен тай-брейк.