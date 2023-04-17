В Пакистане китайцев приучают бояться Всевышнего. Виновным в богохульстве грозит смерть, - НГ

00:05 19.04.2023

Владимир Скосырев



Религиозные авторитеты в районе, где строится дамба, решают судьбу китайского инженера (в центре).

Власти на севере Пакистана арестовали китайского инженера по обвинению в святотатстве. Он работал на строительстве гидроузла. В сообщении полиции говорится, что г-н Тянь сказал оскорбительные слова против бога и пророка Мухаммеда, подкрепив их жестами. По закону те, кто повинен в таком грехе, могут быть приговорены к смерти. Инцидент произошел после того, как местные рабочие совершили молитву в честь Рамадана. Фанатики из числа местных жителей осадили лагерь, где живут китайские строители. Как отмечают эксперты, этот случай единичный, но в других районах, где реализуется проект "Пояс и путь", боевикам ранее удавалось убивать и похищать специалистов из КНР.

Обеспокоенная за безопасность Тяня полиция поспешила вывести его в ближайший город и поместила в тюрьму. Как утверждает New York Times, случившееся может осложнить отношения между Пакистаном и Китаем, которые носят почти союзнический характер. С тех пор как Китай в 2013 году провозгласил инициативу "Пояс и путь", Пакистан стал ее флагманским объектом. В "экономический коридор", соединяющий западный Китай с побережьем Индийского океана, планируется вложить 62 млрд долл.



В Пекине говорят, что "Пояс" – это чисто экономический проект, но порт Гвадар на Аравийском море дает Китаю более быстрый путь для получения необходимых товаров, особенно в том случае, если напряженность с США еще больше накалится и Вашингтон попытается установить блокаду в узком Малаккском проливе. Кроме того, порт Гвадар становится все более важной картой КНР в противостоянии с Индией.



South China Morning Post между тем выяснила некоторые подробности происшествия с гражданином Китая. Его обозлило то, что местные рабочие медленно работали во время святого праздника Рамадан. И он высказал претензии трудящимся пакистанцам в лицо. Точнее, высказал, что думает, двум водителям грузовиков. Тогда-то у лагеря китайских специалистов начались демонстрации протеста с участием нескольких сотен человек. В лагерь полетели булыжники. Местный полицейский начальник от греха подальше подверг Тяня аресту, а затем вывез его на вертолете в тюрьму в близлежащем городе Аботтабад. Там его дело будет слушаться в местном суде по противодействию терроризму.



Когда слушается дело о богохульстве, обвиняемого выпустить на поруки или под залог нельзя. Наказание может ограничиться штрафом, а может и смертным приговором. Беда в том, что выдвижение обвинения может привести к суду Линча. Управляющий фабрики – гражданин Шри Ланки в городе Сиалкоте был убит толпой в декабре 2021 года потому, что он убрал лозунги экстремистской партии по поводу богохульства со стен предприятия.



Однако в судьбу Тяня, по-видимому, вмешались влиятельные силы в Исламабаде. Во всяком случае, религиозные лидеры и вожди племен, где возник инцидент, решили пока не настаивать на обвинении против арестованного. Ведь выяснилось, что два шофера, пожаловавшиеся на инженера, сами не знали, что кричал китаец. Об этом рассказал переводчик, который скрылся.



Мустафа Хайдер, директор мозгового центра Pakistan China Institute в Исламабаде, говорит, что обвинение против китайского специалиста – это, вероятно, очередное злоупотребление законом о богохульстве. Оно произошло в то время, когда верующие испытывают религиозный экстаз. К тому же китайцы, работающие в Пакистане, хорошо знают о нравах пакистанских верующих и местных обычаях.



По информации Aljazeera, толпы осаждали не только лагерь китайских специалистов, но и полицейский участок, где готовился протокол о нарушителе нравов. Толпа перекрывала и движение на шоссе, ведущем к строящемуся гидроузлу.



В беседе с "НГ" Алексей Куприянов, руководитель группы Южной Азии в ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Этот случай вряд ли повлияет на отношения Пакистана с Китаем. Правда, и раньше бывали случаи убийства китайских работников, происходили и мелкие стычки с китайцами на бытовой почве. Происшествие с инженером произошло в провинции Хайбер-Пахтунхва. Но большинство нападений происходит в провинции Белуджистан. Там есть собственное сепаратистское движение, которое выступает за создание независимого государства Белуджистан. Это достаточно крупная группа, которая базируется частично в Пакистане, частично в Иране, частично в Афганистане. "Экономический коридор" с портом Гвадар на море проходит через Белуджистан. И там китайские специалисты подвергаются самой большой опасности".