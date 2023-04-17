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Центральная Азия – стратегический тыл Вашингтона, - Сергей Кожемякин
00:12 19.04.2023

Центральная Азия - стратегический тыл Вашингтона

Накачивание региона западным оружием и ослабление связей с Россией под угрозой санкций. Таковы главные направления американской политики в Центральной Азии. Не обходя вниманием ни одну из республик, США тесно привязывают их к своей стратегии.

Среди комментариев, сопровождавших недавний визит в Казахстан и Узбекистан госсекретаря США Энтони Блинкена, попадались заявления о формальном характере этого события. Дескать, Вашингтон, не имея реальных рычагов воздействия на регион, просто решил позлить Москву и Пекин самим фактом появления у их границ столь высокопоставленного чиновника.

На самом деле Соединенные Штаты взялись за Центральную Азию "всерьез и надолго". Это доказала не только поездка Блинкена, которая, помимо двусторонних переговоров, включала общение в формате "C5+1" с главами МИД всех пяти государств региона, но и последующие события.

Визит американского госсекретаря дал старт целой серии мероприятий, указывающих не на показной, а на реальный интерес Вашингтона. 17 марта в узбекском Самарканде прошло заседание Совета рамочного соглашения по торговле и инвестициям между правительствами США и стран Центральной Азии (TIFA). Стороны обсудили перспективы совместной работы по созданию региональной площадки поставщиков товаров и услуг с единой платежной системой, формированию общего арбитража, внедрению электронных систем сертификации продукции и таможенных процедур и т.д. Кроме того, главы экономических ведомств республик региона выступили за более активное участие во всеобщей системе преференций - программе льготных тарифов для дружественных Вашингтону стран.

Обработка центральноазиатских элит проводится не только в "коллективном формате". В начале апреля в Вашингтоне прошли политические консультации с участием замглавы МИД Киргизии Айбека Молдогазиева и помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу. Согласно обнародованной информации, стороны обсудили упрощение процедуры оформления виз, трудоустройство в США работников из Киргизии, расширение программ изучения английского языка с привлечением волонтеров "Корпуса мира" - федерального агентства американского правительства.

Еще одним вопросом стало снижение негативного воздействия международных (читай: антироссийских) санкций на экономику республики. "Киргизская делегация отметила важность решения вопроса открытия корреспондентских счетов киргизских банков в США. Участники обсудили пути привлечения американских инвестиций в Киргизию, продвижения киргизского экспорта на рынок США", - отмечается в совместном заявлении.

В Туркмении между тем побывала делегация американских деловых кругов. В нее вошли представители таких крупных компаний, как "Дженерал Электрик", "Джон Дир", "Смартматик", и ряда других. На встрече с гостями президент Сердар Бердымухамедов заявил о создании привлекательных условий для иностранных инвестиций. "Соединенные Штаты являются одним из важных торгово-экономических партнеров Туркмении. Вместе с тем очевидно, что обоюдный потенциал может быть использован гораздо шире. Туркмения приветствует наращивание взаимовыгодного сотрудничества с американскими компаниями, которое намерена поощрять и поддерживать", - подчеркнул он.

Не остался в стороне Казахстан, географическое положение и ресурсы которого привлекают особое внимание западного капитала. Замминистра индустрии и инфраструктурного развития республики Динара Щеглова провела переговоры с помощником торгового представителя США по Южной и Центральной Азии Брендоном Линчем. Напомнив о больших запасах редкоземельных металлов в Казахстане, чиновница призвала американский бизнес принять участие в аукционах на право недропользования.

Помимо этого, на встрече обсуждалась реализация Транскаспийского международного транспортного маршрута - коридора в обход России. Линч сообщил о заинтересованности Вашингтона в совместном с Астаной строительстве ряда объектов этого маршрута, включая контейнерный хаб в порту Актау и многофункциональный морской терминал в порту Курык. Тем самым получила развитие тема, ставшая одной из главных во время визита Блинкена. Госсекретарь США, напомним, заявил о выделении 25 миллионов долларов на "диверсификацию торговых маршрутов в обход России".

Вскоре после консультаций Щегловой и Линча власти Казахстана объявили о запуске онлайн-системы, которая будет отслеживать все пересекающие границы страны товары. "…С первого дня конфликта (на Украине) мы говорили, что, хотя и не вводим санкции против России, также не позволим использовать нашу территорию для обхода санкций, - пояснил замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко. - Мы задали очень четкие ориентиры для бизнеса в отношении того, что можно экспортировать в Россию, а что нецелесообразно, учитывая обстоятельства".

В отношения с Центральной Азией США вовлекают и своих союзников. В Лондоне прошел первый в истории отношений двух стран таджикско-британский инвестиционный форум. На нем было подписано 23 соглашения на сумму свыше 370 миллионов долларов. После этого представители МИД провели политический диалог. В ходе него, в частности, обсуждались перспективы совместной борьбы с терроризмом и наркотрафиком, укрепления границ.

Запад все активнее пользуется обеспокоенностью стран региона исходящими из Афганистана угрозами. На слушаниях в сенатском комитете по международным делам Дональд Лу призвал усилить оборонное сотрудничество с Центральной Азией. По его словам, страны региона "могут неожиданно столкнуться с дефицитом самолетов или патронов". А поскольку Россия сейчас сама использует много оружия и боеприпасов, США и их союзники могут лишить ее роли главного поставщика вооружений.

Как писала "Правда" (см. номер от 30 марта с.г.), для создания этого самого "неожиданного дефицита" Вашингтон может спровоцировать военные столкновения на границах Афганистана с центральноазиатскими республиками. Это нужно для превращения региона в "стратегический тыл" - плацдарм в непосредственной близости от линии соприкосновения с врагом. А то, что никаких моральных ограничений на сохранение своей гегемонии капитал никогда не имел и иметь не будет, общеизвестно.

Сергей Кожемякин

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681852320


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