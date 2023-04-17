Учитель избил учительниц в школе в Сурхандарье (видео)

00:35 19.04.2023

Генпрокуратура начала проверку



В школе в Узунском районе Сурхандарьи учитель избил двух коллег. Генпрокуратура и Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана начали изучение.



Генеральная прокуратура Узбекистана проверяет инцидент с избиением предположительно учительниц в 31-й школе Узунского района Сурхандарьинской области, сообщил пресс-секретарь ведомства Хает Шамсутдинов.



