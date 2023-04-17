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|Учитель избил учительниц в школе в Сурхандарье (видео)
00:35 19.04.2023
Генпрокуратура начала проверку
В школе в Узунском районе Сурхандарьи учитель избил двух коллег. Генпрокуратура и Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана начали изучение.
Генеральная прокуратура Узбекистана проверяет инцидент с избиением предположительно учительниц в 31-й школе Узунского района Сурхандарьинской области, сообщил пресс-секретарь ведомства Хает Шамсутдинов.
Во вторник распространилось видео, на котором двое мужчин и семь женщин проводят совещание. Мужчина в синей кепке бросает книгу в женщину в белом платке, затем подходит к ней и бьет по лицу, из-за чего она падает.
Другой мужчина выводит нападавшего из помещения, женщине помогают встать. Первый мужчина возвращается и наносит сильный удар по лицу другой учительницы, которая также падает на спину. Затем он направляется в сторону первой пострадавшей и снова бьет ее по голове.
Его снова выводят из помещения, но он возвращается, кричит на женщину и снова бьет ее и пинает, из-за чего она падает на пол.
Голос за кадром говорит, что мужчина перестал избивать женщин после того, как ему сообщили о наличии камеры в комнате.
Пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования сообщила, что в Узунский район для расследования ситуации отправился начальник управления дошкольного и школьного образования Сурхандарьинской области Хусниддин Мамадиев.
Позже пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что инцидент произошел 14 апреля примерно в 12:00. 34-летний учитель нанес телесные повреждения двум учительницам во время собрания в кабинете директора.
18 апреля, после появления видео, было возбуждено уголовное дело по статье 277 Уголовного кодекса (хулиганство). Подозреваемый задержан в процессуальном порядке. Следствие продолжается.