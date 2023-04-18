Европа в огне. Почему западные столицы охватили массовые протесты, - Т.Козуб

00:56 19.04.2023 Вести.ua

Украина

18 апреля 2023



Вести.ua: Европа болезненно переживает отсутствие концепции образа будущего



Процесс постепенного разделения экономических систем Запада и Евразии негативно сказался на ситуации в ЕС и вызвал массовые акции протеста, пишет газета "Вести". Социально-политические потрясения могут стать еще серьезнее, если западный мир не найдет способа преодолеть кризис идентичности.

Масштаб протестов впечатляет, но их истинная причина не очевидна

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Европейские страны захлестнула волна массовых протестов. Их масштаб впечатляет – Франция буквально охвачена огнем из-за пенсионной реформы, в Германии "предупредительная" забастовка транспортников останавливает почти все движение самолетов в стране. Израиль, хоть географически и не в Европе, также стал одной из горячих точек с крупнейшими за десять лет протестами. Но это лишь наиболее яркие примеры, а митинги и забастовки на деле охватили почти все страны Восточной, Центральной, Южной и Западной Европы. Что же происходит в ЕС и какими могут быть выводы для Украины?



Пенсионная забастовка



Во Франции полыхает уже третий месяц. Причина – в пенсионной реформе, которую проводит президент Эмманюэль Макрон. Она предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и рост трудового стажа для получения пенсий – с 41,5 до 43 лет. "Но и после реформы возраст выхода на пенсию во Франции один из самых низких по сравнению с другими странами, – считает экс-нардеп Евгений Добряк. – Вообще, там вся ситуация подогрета левыми, правыми движениями и профсоюзами, что усугубляет ситуацию. Для Макрона же реформа была частью его предвыборной программы, и она была обязана завершиться".



По соцопросам, с новшеством категорически не согласны две трети французов. Одна из претензий к Макрону – разрушение "исторической справедливости": пенсионная система в нынешнем виде внедрялась еще в годы Второй мировой и с того времени не менялась, что было предметом гордости для французов.

Пик протеста пришелся на последние дни марта, когда на улицы вышли 1,5–3 миллиона человек. Толпа громила магазины и автомобили, перекрывала дороги, в городе Бордо подожгла здание мэрии.



В обращении к нации Макрон подчеркивает: ему нужно спасать бюджет страны от дыры в более чем 13 миллиардов евро во время конфликта в Европе. "Ситуация в Европе в целом и Франции в частности с инфляцией, снижением покупательной способности связана вовсе не с пенсионной реформой, не с теми или иными действиями правительства, а с конфликтом на Украине. И это постоянно подчеркивается, – рассказывает бывший депутат Верховной рады, журналист Андрей Шкиль, который постоянно проживает во Франции. – Чем выше будет напряжение, тем более вероятно, что к массовым протестам присоединится политическая составляющая, пророссийские партии и структуры. Они маргинальны, не собирают более чем 100–200 человек – ясно, что когда общее количество протестантов достигает 1,5 миллиона, то 200 человек вряд ли сделают что-то полезное, но для призыва к действиям больше и не нужно".



Европа в огне



Впрочем, полыхает не только Франция. Запад Европы прошел через волну протестов с начала года. В конце января автозаправки в Италии вышли на протест против роста цен на топливо и отмены правила информирования клиентов о средней национальной цене на бензин и дизтопливо.



В Британии 1 февраля около полумиллиона человек потребовали от правительства повышения зарплат работникам бюджетной сферы, прежде всего учителям, – это наиболее массовая забастовка за последнее десятилетие. Не работали школы, почти остановилось железнодорожное сообщение, нарушилась работа аэропортов.

12 февраля в Испании авиадиспетчеры, жаловавшиеся на низкие зарплаты, объявили забастовку, что почти остановило работу 17 аэропортов страны – в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Малаге.

11 февраля вспыхнуло по соседству, в Португалии: на фоне протеста учителей, требовавших повышения зарплат и улучшения условий труда, прошел более массовый протест против роста цен с требованием всеобщего повышения зарплат и пенсий, а также ограничения цен на базовые продукты. "В Лиссабоне митинговали более 150 тысяч человек, учитывая характер португальцев, это невероятно много, – рассказывает Анна Петриченко, беженка из Украины, с начала конфликта проживающая в столице Португалии. – Рост цен действительно очень губительно сказывается на домохозяйствах, еще год назад я могла сделать запас еды на неделю на 100 евро, сейчас этого будет явно недостаточно".

В начале марта в Греции митинговали сотрудники железных дорог и метро. Забастовка началась после столкновения двух поездов, итогом которой стала гибель более чем 40 человек – первую скрипку также играли профсоюзы, требовавшие улучшения условий работы, введения современных технологий безопасности.

Одновременно бельгийские профсоюзы потребовали роста инвестиций в систему здравоохранения, образование и безопасность.



12 марта в центре Праги собрались тысячи демонстрантов в рамках марша "Чехия против бедности". Среди лозунгов: социальные (требовали остановить рост инфляции) и политические (отставка правительства – и прекращение поддержки Украины, митингующие даже попытались сорвать украинский флаг с Национального музея).



Кризис ликвидности в ЕС



"Марафон протестов" в марте завершили немецкие транспортные профсоюзы, на день парализовавшие авиаперевозки и железные дороги. Выступление подали как "предупредительное" – перед очередным раундом переговоров (профсоюзы также добиваются повышения зарплат).



Нужно отметить, что первую скрипку в протестах в ЕС играют профсоюзы. Это самый чувствительный и наиболее мощный элемент самоорганизации общества в европейских странах. Само по себе профсоюзное движение "Европейская конфедерация профсоюзов" насчитывает 45 миллионов членов, и в него входят сотни отраслевых союзов, которые ведут переговоры как с профильными ассоциациями, так и в более широком смысле – с государствами.



"В Дании, где я проживаю, нет КЗоТ в нашем понимании, а люди сами берут на себя ответственность – за условия труда, доходы. В этом ключевое отличие их от наших профсоюзов, которые остаются постсоветским рудиментом, – говорит Виктория Наринская, глава независимого профсоюза одной из украинских авиакомпаний. – У них это работает на уровне генеральных соглашений между работодателем и выразителями интересов рабочих, ведь первый понимает, что, если вторые будут недовольны, на предприятии будут простои и, как следствие, – потеря прибыли".



Так что нынешняя ситуация, при которой именно профсоюзы выступают в роли медиаторов "на острие" между протестующими и государствами в ЕС, не удивительна. Удивление вызывает как раз масштаб этих протестов – по сути, они охватили все страны Европы, кроме севера (о Восточной Европе, где протесты имели специфическую направленность, – чуть дальше).



"Европа, да и большая часть западного мира, сейчас переживает кризис ликвидности – как экономической, так и политической, – рассуждает политолог Руслан Бортник. – Происходит постепенное разделение экономических систем Запада и Евразии. Соответственно, западная система теряет часть капиталов российских, индийских, китайских, латиноамериканских элит. А в политике это связано с тем, что Запад, ситуативно объединившийся вокруг США на фоне спецоперации России на Украине, не может найти для себя новых идей и целей политического развития – предыдущие, в виде либеральной, и экологической, глобализации провалились".



По мнению эксперта, на практике оба кризиса ликвидности означают уменьшение количества денег в экономиках и отсутствие концепции образа будущего, что болезненно переживается европейскими обществами и выплескивается наружу в виде митингов и протестных акций. "Социально-политические потрясения могут стать еще серьезнее, если западный мир не найдет способа преодолеть кризис, а США после очередных президентских выборов „уйдут в себя". В конце концов, западный мир относительно стабилен лишь последние лет двадцать, а до этого по нему постоянно прокатывались волны катастроф, кризисов и революций", – заключил Бортник.



Зерновые протесты

Немного особняком стоят протесты в Восточной Европе. Сам регион находится дальше от "мейнстрима" западных столиц, и до него волна пока не докатилась. Зато здесь вовсю протестуют местные фермеры, которые выступают против поставок украинского зерна, предназначенного для транзита в третьи страны. Дело в том, что часть зерна остается на территории стран – Польши, Венгрии, Румынии, Чехии, Болгарии – и создает конкуренцию местному зерну. Согласно данным, предоставленным Евросовету правительствами этих стран, импорт пшеницы из Украины для них вырос в несколько сотен и даже тысяч раз от 2021 года: в 2021 году Польша импортировала 6 тысяч тонн аграрной продукции из Украины, но в 2022-м импорт составил 1,6 миллиона тонн. Это происходит на фоне снижения активности "зернового коридора" по Черному морю, где, по данным украинской стороны, РФ блокирует прохождение ряда судов.

В десятых числах апреля румынские фермеры перекрывали пункты пропуска с Украиной тракторами, собирались у представительства Еврокомиссии, чтобы потребовать увеличения компенсаций. Срывали даже работу порта Констанца. Аналогичную блокаду проводили в конце марта фермеры в Болгарии и их польские коллеги. Кстати, в Польше ситуация привела к отставке министра сельского хозяйства. Венгерские чиновники в свою очередь заговорили о низком качестве зерна.



Официально страны просили Еврокомиссию разработать механизмы по отслеживанию экспорта украинской продукции, чтобы избежать демпинга цен в ущерб местным фермерам, создать кризисный резерв для фермеров приграничных с Украиной стран и, наконец, выкупить у них накопившееся зерно. "Фермеры являются очень мощной политической силой в ЕС, поэтому вызывает беспокойство использование этого кризиса для обсуждения, например, очередного продления действия для Украины беспошлинной торговли. Но я оптимист – не думаю, что нам действительно угрожает какое-либо негативное решение Еврокомиссии вроде возвращения пошлин или тарифных импортных квот, – считает Ольга Трофимцева, эксперт аграрного рынка, в 2019 году выполнявшая обязанности министра агрополитики. – Сейчас самая громкая тема дискуссий фермеров с властью ЕС – размер компенсаций. Инструмент предлагается лишь нескольким странам, а общая сумма составит около 60 миллионов евро. Польские фермеры в ответ заявили, что этого недостаточно даже для них одних, то есть фактически идет процесс торга".



Тарас Козуб Источник - ИноСМИ

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