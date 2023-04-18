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Осквернение Корана в России расследуется. Провокация укров? - НГ
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Осквернение Корана расследуется

Мусульманские деятели считают ролик с сожжением священной книги провокацией

Милена Фаустова
18.04.2023

Экземпляр Корана легко могут приобрести не только верующие, но и провокаторы.
Главное управление МВД по Москве 15 апреля возбудило уголовное дело в связи с сожжением Корана. Видео, на котором неизвестный на фоне озера в одном из столичных районов поджигает священную для мусульман книгу, ранее в тот день появилось в Сети. Сейчас правоохранители устанавливают причастное к созданию ролика лицо. "В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, установление и задержание подозреваемого", – подчеркнули в пресс-службе. В ведомстве также добавили, что "предположительно это совершено на территории Восточного округа Москвы".

Скорее всего акт вандализма произошел у Белого озера в столичном районе Косино-Ухтомское. Оно расположено неподалеку от Святого озера, где в начале весны разгорелась дискуссия вокруг планов строительства мечети. В конце февраля в различных пабликах появилась информация, что там намерены построить мусульманский комплекс с "самой большой в России мечетью на 60 тыс. человек".

Несмотря на то что информация нигде и никем не была подтверждена, против строительства мечети в районе выступили не только местные жители, но и православные активисты. Они организовали еженедельные массовые выступления, утверждая, что территория, на которой планируют возвести мусульманский ансамбль, – святое для христиан место. Неподалеку расположен храм, да и само озеро носит название Святое "благодаря святости здешних мест с времен зарождения христианской веры на Руси".

Несанкционированные мероприятия продолжались больше месяца, пока в начале апреля мэр Москвы Сергей Собянин не заявил, что мечети на озере не будет. Он также заверил, что площадь здания будет составлять около 2,5 тыс. кв. м и располагаться оно будет так, чтобы никому не мешать.

Это решение приветствовал патриарх Кирилл. "Важно, что мэр Москвы подтвердил отсутствие решения правительства Москвы по поводу строительства мечети около Святого озера в Косино-Ухтомском; речь шла лишь о рассмотрении вопроса в предварительном порядке. Неверными, как оказалось, являются распространяемые непроверенными источниками сведения о размерах молитвенного здания", – заявил через пресс-службу глава РПЦ. Он сообщил, что "как православные, так и мусульманские верующие высоко ценят межрелигиозный мир и согласие, ставшие непререкаемой ценностью в российской столице". "Мы не позволим злым силам, желающим разрушить добрососедство между православными христианами и мусульманами, посеять между нами рознь и будем сообща отстаивать общие для нас традиционные ценности", – заключил патриарх.

Озабоченность по поводу ситуации вокруг строительства мечети выразили в Духовном управлении мусульман РФ. Председатель организации муфтий Равиль Гайнутдин заверил, что ДУМ РФ имеет твердое намерение "отстаивать интересы мусульман по возведению мусульманской инфраструктуры в рамках действующего законодательства, с учетом многонационального и многорелигиозного характера нашего отечества и с уважением ко всем слоям и группам нашего общества, в диалоге и согласии с местными жителями". Он согласился с переносом места под строительство мечети.

Резко отреагировал на протесты глава Чечни Рамзан Кадыров. "То, что сейчас возникло в сердце нашей страны, является открытой провокацией, попыткой внести раскол между гражданами одной страны. Зачинщики действуют в угоду западным интересам, какие бы оправдания они ни придумывали. Намеренно или нет – не важно. Это провокация!" – написал Кадыров у себя в Telegram-канале в начале апреля.

Сожжение Корана он также назвал провокацией, "которая не нужна ни мусульманам, ни православным". "Мне сразу показалось подозрительным, что это видео появилось после того, как решился вопрос со строительством мечети в Москве. Ведь конфликт исчерпан, все стороны остались при своем – спорной ситуации уже нет". "Первые результаты проверки уже есть, – сообщил лидер Чечни. – Я на связи со специалистами и руководством ФСБ, которые отслеживают информационный след распространенного ролика. Работают и мои специалисты. Мэрия Москвы также задействовала свои ресурсы. Технари уже установили, что видео было отправлено на Украину еще до того, как оно стало тиражироваться в мессенджерах". "В ближайшее время личность провокатора будет установлена, он понесет заслуженное наказание", – заверил Кадыров.

Напомним, что в начале 2023 года произошло несколько инцидентов с публичным сожжением Корана в Дании и Швеции. Антиисламская акция вызвала крайне резкую реакцию в мусульманском мире. Но согласно законам стран Северной Европы, подобные деяния считаются проявлением свободы мнений. Напомним, что в июле 2016 года в Москве за подобное глумление над мусульманским священным писанием в столичном метро на сроки от 5 лет условно до 10 лет колонии строгого режима были осуждены 12 молодых людей. Помимо прочего, они требовали от пассажиров неславянской внешности отречься от ислама.

Источник - НГ
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