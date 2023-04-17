В Киргизии опять переименовывают села

09:22 19.04.2023

Президент Садыр Жапаров подписал закон о переименовании Кош-Добонского айылного аймака Кочкорского района Нарынской области, некоторых сел Ошской и Таласской областей и Кара-Бууринского района Таласской области.



Так, переименованы



- Кош-Добонский айылный аймак Кочкорского района Нарынской области в Ормон-Ханский айылный аймак,



- село Борбаш Бельского айылного аймака Ноокатского района Ошской области в село Кайрагач,



- село Чымгент Чолпонбайского айылного аймака Кара-Бууринского района Таласской области в село Чолпонбай,



- Кара-Бууринский район Таласской области в Айтматовский район Таласской области.



Ранее сообщалось, что на переименование ряда сел уйдут 8 млн 75 тыс. сомов. Средства будут финансироваться из местного бюджета соответствующих айыл окмоту и за счет инициаторов переименования, то есть Кабмина.