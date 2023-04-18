Казахстан и Время большого транзита, - Н.Кузьмин

09:37 19.04.2023 Время большого транзита

Если попытаться передать всего одним словом содержание основных политических и экономических процессов в Казахстане, то это будет слово "транзит". Транзит власти и транзит грузов. Перезагрузка политической системы и перевалка нефти. Постоянно вступаем в новый этап. Кто-то скажет, что стабильности нет, вспомнит про американскую конституцию, которую ни разу не меняли. Мы же считаем, что транзит – это сплав номадической культуры с гегелевской диалектикой. Движение – все, цель – ничто.



Но политический транзит – это наше внутренне дело, а нам интереснее транзит грузов, поскольку он невозможен без взаимодействия с другими странами. Во внутренней политике происходит постепенный переход от власти центра к власти регионов и местному самоуправлению. В экономике не только развитие дорожной инфраструктуры, но и новые индустриальные проекты связаны с участием Казахстана в организации и развитии международных транспортных коридоров.



7 июля 2022 года Касым-Жомарт Токаев провел совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала Казахстана в новой геополитической ситуации. Новизна ситуации заключается во введении США и их союзниками санкций в отношении России, которые распространяются также на всех ее торговых партнеров. Поскольку у Казахстана нет выхода к морю, а большая часть экспорта всегда шла через территорию России, то мы легко можем стать жертвой антироссийских санкций.



Поэтому президент поручил, во-первых, проработать альтернативные маршруты для нашего экспорта, во-вторых, создать условия для транзитного прохождения через нашу территорию китайского экспорта в Европу. Развитие альтернативных маршрутов было подано президентом через образ многочисленных хабов – контейнерных и транзитных, каспийских и центральноазиатских. "Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю КазМунайГазу проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта", – сказал Токаев. Вот с приоритетов, то есть экспорта нашей нефти, мы и начнем.



Менее чем через полгода Алихан Смаилов с гордостью сообщил о первых успехах в выполнении президентских поручений – правительство разработало дорожную карту по диверсификации экспорта нефти. Про диверсификацию экономики премьер тоже периодически говорит, но карт дорожных пока не составляет. Потому, возможно, что на макроэкономическом уровне наша экономика и экспорт нефти – это одно и то же.



С нефтью ничего нового придумывать не стали, решили отправлять ее через порт Актау в Баку и оттуда в нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Как в старом добром Казахстане. КазМунайГаз договорился с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR о транспортировке 1,5 млн. тонн нефти в год с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода БТД.



Поскольку своих танкеров у нас почти нет, то мы используем азербайджанские. Как сообщает КазТрансОйл (КТО), первая партия нефти в массе 9 959 тонн была отгружена 23 марта в порту Актау на танкер President Heydar Aliev. Вторая партия нефти в массе 9 262 тонн отправлена 27 марта танкером Shusha. Всего в первом квартале этого года КазТрансОйл в порту Актау отгрузил на экспорт 19 221 тонн нефти с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Крометого, нашКазмортрансфлотсоздалСПс Abu Dhabi Ports Group (ADP) – Caspian Integrated Maritime Solutions (CIMS). CIMS официально зарегистрировали 13 февраля в МФЦА. Планируется, что совместный танкерный флот когда-нибудь будет перевозить через Каспий 8–10 млн. тонн нефти в год.



Нефть с Кашагана в эту трубу брать не хотят – много серы. Здесь диверсификацией маршрутов занялась японская компания INPEX, чья дочка работает на Кашагане. 20 марта состоялась первая тестовая отгрузка нефти в объеме 6 900 тонн с месторождения Кашаган на экспорт для дальнейшей поставки в направлении порта Баку. Танкер, естественно, был азербайджанским. Куда пошла эта нефть дальше, не сообщалось, главное, что через Каспий перевезли. Удалось ли ее запустить в БТД или же отгрузили на танкеры в черноморских портах Грузии, непонятно. Как бы то ни было, суммарно в первом квартале перевезли через море 26 121 тонн нефти.



В ноябре прошлого года на встрече с общественностью Мангистауской области президент заявил, что по транскаспийскому маршруту будет отправляться 20 миллионов тонн в год. Правда, не уточнил, когда.



По итогам недавнего визита Ильхама Алиева в Астану было принято совместное заявление, один из пунктов которого был посвящен нефти: "Стороны отмечают важность укрепления сотрудничества в топливно-энергетической сфере, в том числе в сфере транспортировки энергоресурсов. Выражают удовлетворение началом поставок казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан и соглашаются с необходимостью дальнейшей работы по согласованию условий по увеличению объемов поставок казахстанской нефти через территорию Азербайджанской Республики". Если добавить к этому выраженную Касым-Жомартом Токаевым благодарность Ильхаму Алиеву за личную поддержку транскаспийских поставок нашей нефти, то нетрудно сделать вывод о том, что география поставок (только нефть с Тенгиза или с других месторождений тоже), а также наращивание объема – это предмет непростых переговоров. А модернизация нефтяных терминалов в Актау и Баку требует больших инвестиций и определенного времени.



Не зря говорят, что новое – это хорошо забытое старое. Когда мы говорим про поставки нашей нефти в Европу, мы обычно забываем уточнить – в Южную Европу. И та нефть, которая прокачивается по трубам КТК и БТД, и та, которая направляется по железной дороге в Баку, а затем в Батуми или Поти, местом назначения имеет Италию, Грецию или порты Румынии и Болгарии. А Германия между тем тоже хочет нашей нефти. И вот Берлин и Астана договариваются о поставках 1,2 млн. тонн казахстанской нефти в течение этого года по нефтепроводу "Дружба" (через трубу Атырау-Самара). Транзит через Россию немцев не пугает. Россия не возражает, поскольку поставки в Европу по "Дружбе" после введения санкций снизились. В феврале-марте КазТрансОйл уже поставил в ФРГ 40 тыс. тонн, в апреле поставит еще 100 тыс. тонн нефти. Этот маршрут вряд ли может считаться коммерчески привлекательным, но в рамках выстраивания отношений с Германией он для нас, конечно, важен. Многовекторность внешней политики воплощается в многовекторных поставках нефти.



Есть еще Казахстанско-китайский трубопровод, через который в 2021 году было прокачано более 17 млн. тонн нефти, но он, судя по всему, будет использоваться преимущественно Россией. Во сяком случае, в конце прошлого года Роснефть и КТО продлили до 1 января 2034 года соглашение, которое предусматривает транспортировку российской нефти в объеме до 10 млн. тонн в год в Китай через Казахстан по трубопроводу Атасу-Алашанькоу. Видимо, перспективы восточного направления казахстанского экспорта нефти мы узнаем в ходе предстоящей встречи президентов Казахстана и Китая.



По данным нацкомпании КазТрансОйл, в прошлом году объем перевалки нефти, нефтепродуктов и газа Батумским нефтяным терминалом, принадлежащим КТО, увеличился по сравнению с 2021 годом на 0,4 млн. тонн и составил 1,9 млн. тонн. Если даже предположить, что весь этот объем занимают казахстанские нефтепродукты, а это не так (терминал обрабатывает нефтеналивные грузы из Азербайджана и Туркменистана), то все равно очевидно, что он не в состоянии заменить КТК.



Все последние годы КТК был, да и сегодня остается основным каналом экспорта казахстанской нефти, которая занимает более 80% от всего прокачиваемого по трубопроводу объема. Это самый удобный и выгодный маршрут для поставки на рынок нефти со всех наших крупнейших месторождений. В прошлом году в систему КТК поступило 29 млн. тонн нефти с Тенгиза, 12 млн. тонн с Кашагана и 10 млн. тонн с Карачаганака.



Добавим к этому, что в военно-политическом смысле Каспийское море является фактически российским озером, где не могут быть размещены военные базы и корабли третьих стран (то есть стран НАТО). При этом Россия контролирует водный проход из Каспийского моря в Черное. Что касается развития портовых мощностей, в том числе строительства глубоководного порта на Черном море, а также расширения Южного газового коридора, то это требует огромных инвестиций, а Евросоюз сейчас все деньги направляет в черную дыру под названием Украина.



Между тем, в начале апреля Каиргельды Кабылдин сообщил, что Каспийский трубопроводный консорциум в 2023 году планирует прокачать по своей трубопроводной системе около 66 млн. тонн нефти против 58,7 млн. тонн в прошлом году.



Отчасти это увеличение объемов связано с тем, что Лукойлу с конца прошлого года запрещено перекачивать свою каспийскую нефть по трубе БТД, поэтому россияне будут прокачивать ее по системе КТК, на которую западные санкции не распространяются. В перспективе по КТК пойдет и нефть с нефть с совместных казахстанско-российских проектов на Каспии. В феврале Лукойл и КМГ подписали контракт на добычу углеводородного сырья на каспийских месторождениях "Каламкас-море" и "Хазар" (по оценкам, извлекаемые ресурсы составляют 81 млн тонн нефти и 22 млрд тонн газа). Но львиная доля нефти, которая пойдет по КТК, будет казахстанской.



Казахстанской, впрочем, эту нефть можно назвать лишь условно. Ее добывают иностранные компании, перевозят иностранные танкеры, она по иностранным трубопроводам идет к иностранным покупателям. И даже вода на Мангышлак поступает из России. Есть ли в нашей нефтянке вообще казахстанское содержание? Есть. Это поручение президента и дорожная карта премьера. Ну и бастующие нефтяники Жанаозена, конечно.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Кузьмин Николай

18.04.2023 Источник - Тuranpress.kz

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