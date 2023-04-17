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|В миллиардных хищениях подозревают сотрудников отдела образования Талдыкоргана
10:49 19.04.2023
Сотрудники отдела образования Талдыкоргана подозреваются в миллиардных хищениях Фото: скриншот видео
При координации прокуратуры Жетысуской области Агентством по противодействию коррупции РК задержаны работники Отдела образования Талдыкоргана, сообщает Zakon.kz.
Как заявили в Антикоррупционной службе, задержанные лица подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах на системной основе, путем безвозмездного перечисления под видом заработной платы аффилированным лицам, фактически не работающим в сфере образования.
"Предварительный ущерб составляет около 2 млрд тенге. В настоящее время наложены аресты на 29 объектов недвижимого имущества, дорогостоящие автомашины, принадлежащие фигурантам дела. Подозреваемые лица задержаны и с санкции суда заключены под стражу".
Пресс-служба Антикоррупционной службы
В ведомстве отметили, что досудебное расследование продолжается.
В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Ранее многомиллионные хищения в сфере образования выявили в Кызылординской области. По данным Антикора региона, руководитель и бухгалтер Жанакорганского районного отдела образования подозреваются в хищении бюджетных средств в сумме 543 млн тенге путем перечисления денежных средств в виде оплаты труда на карт-счета лиц, не являющихся работниками образовательных учреждений.
Динара Халдарова