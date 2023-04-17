В Узбекистане началось досрочное голосование на конституционном референдуме

11:23 19.04.2023

19 апреля началось досрочное голосование на референдуме по Конституции Узбекистана в новой редакции. Принять участие в нем могут граждане, которые в день референдума не могут находиться по месту жительства. Напоминаем порядок.



19 апреля началось досрочное голосование на референдуме по Конституции Узбекистана в новой редакции. Оно продлится до 26 апреля.



Участки по проведению референдума для досрочного голосования, как мы писали ранее, открыты с 9:00 до 18:00 в рабочие дни и с 12:00 до 16:00 в праздничные и выходные дни.



Бюллетень содержит вопрос: "Принимаете ли вы Конституционный закон Республики Узбекистан „О Конституции Республики Узбекистан"?" и варианты ответа: "Да" и "Нет".



Порядок досрочного голосования

В досрочном голосовании могут участвовать граждане, не имеющие возможности в день референдума находиться по месту своего жительства.



Для досрочного голосования голосующий должен прийти на участок по проведению референдума с документом, удостоверяющим личность.



На основании заявления с указанием причины отсутствия в день референдума (отпуск, командировка, выезд за границу и т. п.) он получает у участковой комиссии бюллетень.



В присутствии не менее двух членов участковой комиссии голосующий расписывается в получении бюллетеня для голосования на референдуме в списке голосующих граждан.



Затем голосующий должен заполнить бюллетень в специально оборудованной кабине или в комнате для тайного голосования.



Заполненный бюллетень помещается в конверт, который надо заклеить. В месте склеивания конверта ставятся подписи двух членов участковой комиссии, которые подтверждаются печатью комиссии.



Конверт будет храниться в сейфе участковой комиссии до момента подсчета голосов по завершении референдума.



Референдум по новой редакции Конституции (текст в PDF) запланирован на 30 апреля.

Список участков по проведению референдума доступен на сайте Центризбиркома.