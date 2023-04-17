В России отменили концерт казахстанского рэпера, поддержавшего ВСУ

12:01 19.04.2023

В России отменили концерт казахстанского рэпера Jah Khalib,



"Запланированный в Москве концерт казахстанского рэпера Jah Khalib, открыто поддержавшего Украину, не состоится", – сообщил гендиректор концертной площадки Crocus City Hall Роман Грачев.



Бахтияр Мамедов (Jah Khalib) – казахстанский русскоязычный рэпер. Он известен не только у себя на родине, но и в других постсоветских странах.



Он планировал провести 23 апреля большой сольный концерт в Москве и 25 апреля в Санкт-Петербурге. По итогу концерт отменили в двух городах.



Издание пишет, что в социальных сетях пользователи были недовольны и требовали отменить выступления. Музыкант Аким Апачев направил в минкультуры запрос, отметив, что Jah Khalib, может не просто "поддерживать террористическую украинскую армию, но и финансировать ВСУ".



Напомним, КазТАГ сообщал, что в Госдуме требовали запретить концерт Jah Khalib в России.