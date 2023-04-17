Экономические санкции одновременно неэффективны и жестоки, - Тед Карпентер

12:14 19.04.2023

Antiwar.com

США



Экономические санкции одновременно неэффективны и жестоки

Antiwar: США становится все труднее хвастаться эффективностью санкций против России



Америке становится все труднее хвастаться успехом санкций против России, пишет Antiwar. Вместо того чтобы превратиться в историю успеха, возглавляемая Вашингтоном кампания против Москвы стала очередным примером "хронически провальной тактики", отмечает автор.



Тед Карпентер



Администрация Джо Байдена продолжает хвастаться тем, насколько успешными были международные санкции в наказании России за ее спецоперацию на Украине. Но это бахвальство становится все более пустым как в отношении степени международного единства, так и в отношении эффективности санкций. Вместо того чтобы стать историей успеха, возглавляемая США кампания против Кремля быстро становится еще одним примером хронически провальной тактики.



Пропаганда администрации о широкой глобальной поддержке опирается главным образом на две резолюции, осуждающие действия России, которые одобрила Генеральная Ассамблея ООН, - одну в марте 2022 года, а другую в феврале 2023 года. Однако обе резолюции были чисто символическими, неэффективными мерами. Они не обязывали государства-члены предпринимать какие-либо действия. Тем не менее, более пятой части членов ООН, включая таких ключевых игроков как Китай, Южная Африка и Индия, не поддались давлению Вашингтона и проголосовали "против" или воздержались.



Более наглядным и содержательным свидетельством нежелания стран, которые еще не находятся на геополитической орбите Вашингтона, присоединиться к крестовому походу против Москвы является их отказ вводить экономические санкции. За исключением блока НАТО и давних партнеров США по обеспечению безопасности в Восточной Азии, на глобальной карте почти нет стран, которые приняли ограничительные меры. Такое отсутствие поддержки на всем Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке особенно поразительно.



Западные санкции нанесли ущерб российской экономике, но оказались явно менее эффективными, чем можно было бы предположить, слушая хвастовство Вашингтона. После кратковременного, резкого падения рубль стал одной из самых сильных валют на международном уровне. Это стало насмешкой над предсказанием президента Байдена о том, что российская валюта вскоре потерпит крах. Россия также остается ключевой экспортной державой как в плане энергоносителей, так и продовольствия. Кремль добился заметных успехов в переориентировании своего экспорта с европейских рынков на другие регионы. Наиболее примечательно, что он заменил для Китая Саудовскую Аравию как крупнейший источник нефти и природного газа. Сотрудничество по этому вопросу является лишь одним из признаков формирующегося двустороннего альянса между азиатскими гигантами – это то развитие событий, из-за которого американские военные планировщики плохо спят по ночам.



Провал возглавляемой США стратегии экономических санкций против России не должен удивлять. Подобные кампании давно зарекомендовали себя как неэффективный инструмент внешней политики. Северная Корея не капитулировала перед требованиями Вашингтона, несмотря на массированное экономическое давление с середины ХХ века. Санкции США против Кубы, которые действуют уже седьмое десятилетие, и против Ирана, которым пошел уже пятый десяток, привели американских политиков к аналогичному разочарованию.



Основополагающая научная работа Гэри Хуфбауэра, Джеффри Шотта и Кимберли Энн Эллиот "Пересмотр экономических санкций" задокументировала, что санкции редко достигали своих политических целей. Более поздние издания книги подтверждают этот вывод с еще большей уверенностью. Санкции причиняют неудобства режиму, против которого они направлены, и значительные страдания ни в чем не повинным людям в этой стране, но редко вынуждают режим капитулировать или даже идти на серьезные уступки. Как демонстрируют Хуфбауэр, Шотт и Эллиот, такой результат особенно верен, когда поставленный на карту вопрос является высокоприоритетным для политического руководства страны.



Обычная неэффективность санкций является достаточной причиной для отказа от такого варианта политики, но еще более веской причиной должна быть их повсеместная жестокость. К сожалению, американские и другие западные официальные лица, похоже, не обращают внимания на эту проблему. Продолжающиеся санкции против России, несомненно, нанесли ущерб владельцам туристических магазинов в Санкт-Петербурге, где теперь запрещено останавливаться круизным лайнерам. Однако каким образом доведение продавца матрешек средних лет до банкротства должно заставить Владимира Путина прекратить спецоперацию на Украине, остается загадкой.



Несомненно, самым шокирующим примером нечувствительности к сопутствующему ущербу, который наносят экономические санкции, был комментарий Мадлен Олбрайт, сделанный в середине 1990-х годов. Репортер CBS "60 минут" Лесли Шталь процитировала сообщения о том, что международные санкции под руководством США против Ирака, которые все еще действовали спустя годы после войны в Персидском заливе, стоили жизни 500 тысячам иракских детей. Когда Олбрайт спросили, стоила ли политика такой цены, она ответила: "Я думаю, что это очень трудный выбор, но цена – мы думаем, что это того стоит". Это был потрясающе бессердечный комментарий, но существует мало свидетельств того, что преемники Олбрайт в республиканской или демократической администрациях заняли более просвещенную позицию.



Продолжение введения экономических санкций, которые причиняют страдания ни в чем не повинным гражданским лицам, является политикой, недостойной порядочной страны. Соединенным Штатам и НАТО необходимо отказаться от этого курса в отношении России и других объектов гнева Вашингтона.