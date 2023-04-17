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|Бектур Алиев возглавил "Коммерческий банк Кыргызстан" (Mbank)
12:17 19.04.2023
Бектур Алиев избран председателем правления Mbank
Tazabek - Алиев Бектур Кубанычбекович избран председателем правления ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" (Mbank).
Как сообщает 19 апреля Кыргызская фондовая биржа, решение принял совет директоров 30 марта 2023 года.
Прекращены полномочия и.о Мусабаева Данияра Шералиевича. Он занимает должность первого заместителя председателя правления банка.
Б.Алиев - экс-председатель правления ЗАО КICB, член правления МДС.