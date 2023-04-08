Борьба палестинцев за свободу, ошибки Арафата, предательство Аббаса (история), - Али Хабуб

12:21 19.04.2023 Борьба палестинцев за свободу, ошибки Арафата, предательство Аббаса - интервью

8 апреля 2023



Настоящей кровоточащей раной Ближнего Востока является израильско-палестинский конфликт. Казалось, что арабские страны постепенно и планомерно выходят на "тропу примирения" с Израилем, в связи с чем палестинская проблематика останется лишь на задворках ближневосточной политики. Однако сегодня проблематика израильско-палестинского противостояния вновь стала одной из самых обсуждаемых на страницах мировых СМИ. Что происходит в Палестине? Почему палестинцы расколоты изнутри? Какова позиция арабских стран? Может ли правительство Биньямина Нетаньяху окончательно и бесповоротно нивелировать все достижения по нормализации отношений с арабами? Об этом мы побеседуем с палестинским политическим комментатором, основателем популярного проекта "Голос Палестины" Мохаммедом Али Хабубом.



- Али, начнем, пожалуй, с самого простого и в то же время сложного вопроса: что на данный момент происходит в Палестине? Почему вновь мы наблюдаем новый виток эскалации и напряженности?



- Последние несколько месяцев внутри Израиля происходит серьезный внутриполитический кризис, вызванный попытками нового праворадикального и экстремистского правительства реформировать судебную систему и попытками ввести ряд радикальных законопроектов. Десятки тысяч израильтян в течение последних месяцев выходили на улицу и устраивали протесты, которые в некоторых местах даже перерастали в побоища с силовиками. На фоне общего недовольства израильтян новоизбранным правительством Биньямина Нетаньяху и собранной им коалиции самых радикально-религиозных иудейских партий, израильским правительством было принято решение отвести внимание от внутренних проблем на внешние, в роли внешней проблемы, как и всегда, выступают палестинцы, которые требуют освобождения своих территорий от оккупации, права свободно передвигаться по своей земле и молиться у своих святынь.



Таким образом, израильское правительство решило начать новый виток эскалации с палестинскими фракциями сопротивления, дабы отвлечь внимание недовольных израильтян. Всем известно, что для палестинских фракций сопротивления и, в частности самой крупной из них - ХАМАС, красной линией является нападение на верующих в мечети Аль-Акса, третьей по значимости святыне ислама.



Несколько дней назад евреи отмечали праздник Песах, группа радикалов под предводительством израильского правительства предприняло попытку устроить провокацию: в соцсетях было объявлено, что группа евреев планирует прибыть в мечеть Аль-Аксу и совершить на территории исламской святыни жертвоприношение. Для мусульман подобный жест, особенно в священный месяц Рамадан, расценивается как осквернение одной из самых важных мусульманских святынь. Помимо этого, эти действия со стороны еврейских экстремистов не только унизительные с точки зрения морали, но и противоречат международным договоренностям по статус-кво мечети как исключительно мусульманской святыни, что запрещает совершать на ее территории религиозные обряды представителей других верований.



В ночь с 4 на 5 апреля группа отважных граждан решила забаррикадироваться внутри мечети Аль-Акса, чтобы не допустить прихода евреев в мечеть на следующее утро. После того, как палестинцы отказались покидать территорию своей же святыни, израильские оккупационные силы начали штурм мечети с применением светошумовых гранат, шашек со слезоточивым газом и металлических пуль, покрытых резиной.



Стоит также указать, что за несколько дней до этого, 1 апреля израильские силовики застрелили 26 летнего палестинца Мухаммада Аль-Осаиби, который оказал им сопротивление во время попыток задержать его и еще одну мусульманку на территории мечети Аль-Акса. Все это в совокупности с регулярными убийствами палестинцев израильскими военными на Западном берегу привело к очередным обменам ракетными и авиационными ударами между палестинскими фракциями сопротивления и израильской оккупацией.



- Не секрет, что одной из самых, если не самой, большой проблемой Палестины является внутренняя разделенность: конфликт между ФАТХ и ХАМАС является своего рода "раковой опухолью" на теле палестинского общества. Несмотря на попытки Алжира, известного своим авторитетом в арабском мире, и лично его лидера Абдельмаджида Теббуна, кажется, что раскол не преодолен. В чем, на Ваш взгляд, ключевая проблема в данном вопросе? И возможно ли ее решить, если да, то каким образом?



- Если коротко ответить на вопрос, то проблема в ФАТХ. Тема раскола палестинского общества крайне велика и чтобы полностью описать все существующие проблемы и причины их возникновения придется потратить не один час времени. Однако я все же попытаюсь понятно и кратко дать ответ на этот вопрос.



Когда-то давно, в 1960-1970-х годах, партия "Движение за национальное освобождение Палестины" (ФАТХ) была самой крупной силой среди всех остальных движений и фактически монополизировала палестинское сопротивление. Абсолютно все палестинцы поддерживали ФАТХ и верили в них. Половина моих родственников состояла в этой партии и боролась за освобождение Палестины вместе с ней. Однако все начало меняться после начала войны в Ливане в 1982 году.



В те годы основные силы палестинского сопротивления были развернуты в Ливане, там же находились штабы Организации освобождения Палестины (ООП), которые руководили операциями на территориях оккупированной Палестины. После того, как израильские силы вторглись в Ливан, тогдашний лидер ФАТХ Ясир Арафат принял ряд ошибочных, на взгляд большинства палестинцев, решений, которые привели к катастрофе.



Во-первых, вместо того, чтобы расположить основные боевые силы палестинцев на обширном юге Ливана, где они бы могли долгие месяцы, если не годы, вести партизанскую войну, он решил стянуть все силы в столицу Ливана Бейрут и вести оборону оттуда. Это решение привело к практически полному окружению и осаде столицы и безвыходности положения ООП.



Вторым ошибочным решением Арафата было соглашение с американцами о выводе палестинских сил из Ливана. После того, как основные палестинские силы покинули Ливан, израильская армия и подконтрольные ей сепаратистские движения, такие, как, например маронитская "Катаиб", учинили резню в палестинских лагерях беженцев. Одним из самых кровавых эпизодов стали события, произошедшие в лагерях Сабра и Шатила, где маронитские фалангисты при поддержке израильских солдат вошли в лагеря и убили более трех тысяч мирных жителей.



Все эти ошибки привели к расколу ООП и даже расколу внутри самого ФАТХ, а гибель многих идейных лидеров этой партии привела к ненадежности внутренней системы организации, в которую пробралась израильская агентура и уничтожила ее изнутри.



Последней каплей стало подписание "Соглашения в Осло" между лидером ФАТХ Ясиром Арафатом и премьер-министром Израиля Ицхаком Рабином, по результатам которого Ясир Арафат буквально разоружил палестинское сопротивление на Западном берегу реки Иордан и согласился отдать оккупированные палестинские территории 1948 года. После этого палестинская улица прозвала ФАТХ предателями многолетней палестинской борьбы и пособниками оккупации, и подобные заявления не были голословными.



Не вызывающие одобрения у палестинского народа действия ФАТХ привели к тому, что палестинцы становились на сторону более бескомпромиссных движений, которые в своих планах декларировали освобождение всей без исключения территории Палестины и отказывались от любых договоренностей с израильской оккупацией. Таким образом популярность обрел ХАМАС, чьи вылазки и военные операции сильно прославились в палестинском народе.



После смерти Ясира Арафата в 2004 году ситуация усложнилась еще сильнее. К власти в Палестинской национальной администрации (ПНА) пришел Махмуд Аббас, который в палестинском народе стал известен как "защитник оккупации". Большинство палестинцев считает его коррупционером, сателлитом израильской оккупации и предателем.



Например, его силовики действуют в координации с израильской армией по отлову палестинских партизан. Краеугольной проблемой является то, что ПНА во главе с Махмудом Аббасом никак не препятствует израильской армии в совершении нападений и репрессий против палестинцев на Западном берегу, именно поэтому палестинцы вынуждены самостоятельно брать в руки оружие и защищать от нападений. Но вместо того, чтобы защитить палестинцев, Службы Безопасности Махмуда Аббаса поддерживают израильскую армию, передавая информацию о разыскиваемых палестинцах им или же напрямую участвуют в арестах палестинцев.



Из-за того, что ФАТХ в нынешний момент выступает как вассал Израиля и продолжает политику предательства палестинского дела, на какие-то перемирия с ХАМАС рассчитывать не стоит. Договорившись с нынешним ФАТХом, лидеры исламского движения сопротивления лишь потеряют свою репутацию в глазах палестинского народа и все это не приведет ни к каким результатам.



От мира с коллаборантами нет никакой пользы для палестинского дела освобождения своих территорий. Поэтому, даже если формально между ФАТХ и ХАМАС будет заключено перемирие, это не приведет ни к каким изменениям на политической арене: ФАТХ продолжит прислуживать Израилю, ХАМАС продолжит вести свою борьбу из сектора Газа.



- Али, как Вы оцениваете реакцию арабского мира? Известно, что Египет, Иордания, ОАЭ и Бахрейн имеют дипотношения с Израилем, Саудовская Аравия долгое время вела тайные переговоры с Тель-Авивом. Однако сегодня арабский мир, как кажется, принял более жесткую позицию, что выразилось и в заявлениях Лиги арабских государств, в которой лидируют Эр-Рияд, Каир и Абу-Даби.



- Заявления с осуждениями от арабских стран, принявших нормализацию отношений с Израилем, звучат не впервые и не приводят абсолютно ни к чему. Израиль совершает преступления против палестинцев уже более полувека, и все что мы слышим - это осуждение действий Израиля от всех подряд.



Но одними осуждениями палестинцам никак не поможешь, особенно если ты с одной стороны осуждаешь Израиль, а с другой стороны укрепляешь его экономически, политически и в военной сфере, например, как это делают Эмираты. Периодически они выпускают заявления с осуждением Израиля, но в то же время, если бы они действительно волновались за судьбу палестинцев, они бы перестали проводить совместные военные учения с израильской оккупацией, торговать и разорвали бы с ними дипломатические отношения.



А поскольку мы не наблюдаем подобных действий от "стран-осуждателей", мы можем сделать вывод, что все эти осуждения делаются с расчетом на внутреннего потребителя, ведь, несмотря на то, что некоторые арабские страны нормализовали отношения с Израилем, по всевозможным опросам население этих стран абсолютно поддерживает Палестину и считает Израиль самым вражеским для арабов государством.



- Налицо радикализация израильского политического истеблишмента, что проявилось в составе правительственной коалиции во главе с Биньямином Нетаньяху. Де-факто нынешние шаги Тель-Авива противоречат решениям и принципам, утверждениям в ходе саммитов в Акабе и Шарм-эш-Шейхе. Может ли столь жесткая и во многом непоследовательная политика правительства "Биби" привести к полному краху в отношениях с арабскими странами?



- Исключено. Израиль совершал и более ужасные действия по отношению к палестинцам: например, во время бомбардировок сектора Газа в 2014 году погибло более двух тысяч мирных жителей, и это не привело к серьезной дестабилизации отношений с теми арабскими странами, которые выбрали свой курс на сближение с США и Израилем.



Поэтому ожидать того, что сегодняшние нападения израильских силовиков на мечеть Аль-Аксу и радикализация израильского правительства приведут к серьезным последствиям в отношениях со странами-участниками Авраамического соглашения, очевидно, не стоит.



Левон Сафарян

Израиль Источник - eadaily.com

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