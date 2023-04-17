Госбанк развития Кыргызстана возглавил Улан Сарбанов

12:25 19.04.2023

Улан Сарбанов возглавил Госбанк развития



Tazabek - Улан Сарбанов возглавил ОАО "Государственный банк развития Кыргызской Республики".



Как сообщают в Государственном агентстве по управлению госимуществом, решение принял совет директоров Госбанка 19 апреля 2023 года.



Сарбанов являлся председателем Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР.



Госбанк развития создан 27 октября 2022 года. Основной целью банка является выдача кредитов для развития малого и среднего бизнеса. Уставной капитал Государственного банка развития составит 2 млрд сомов.



Ранее Евгения Судец была освобождена от занимаемой должности председателя правления ОАО "Государственный банк развития Кыргызской Республики".



Такую информацию сообщали в Государственном агентстве по управлению государственным имуществом по итогам решения на срочном внеплановом заседании совета директоров банка.



Недавно в Госбанке развития сменились 2 члена совета директоров - Вместо Аттокурова и Омуркулова назначили Асанова и Мадумарова. Об этом говорилось в распоряжении председателя Кабинета министров от 28 марта 2023 года.



Справка



Биография



Сарбанов Улан Кытайбекович, родился 28 мая 1967 года.



Образование:



1999-2001гг. - Кандидат экономических наук (Государственный университет управления, г. Москва, Россия).



1997 год - Стипендиат Джорджтаунского университета (г. Вашингтон, округ Колумбия, США) по программе "Pew Economic Freedom Fellowship".



1984-1991гг. - Новосибирский государственный университет, экономический факультет (г.Новосибирск, Россия).



Трудовая деятельность:



2023- председатель Правления ОАО "Государственный Банк Развития Кыргызской Республики".



2021-2023 год – председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики.



2021 год - Аттестационная комиссия при Палате налоговых консультантов, член комиссии.



2019 – 2020гг. - Национальная академия наук, ведущий научный сотрудник, отдел междисциплинарных теоретико-методологических исследований Института экономики.



2017- 2021гг. - Международный университет в Центральной Азии, и.о. профессора,



Институт общественных наук и информационных технологий (ранее - программа "Управление бизнесом").



2016-2021гг. - Совет по аккредитации Агентства EdNet, член cовета.



2016-2021гг. - Международный Кувейтский университет, преподаватель-совместитель, и.о. доцента, кафедра экономики и коммерции.



2015-2021гг. - Экспертный cовет при министре экономики Кыргызской Республики, член совета.



2015 – 2016гг. - ОАО "Российский инвестиционный банк", председатель Совета директоров.



2014-2021гг. - Консультативно-экспертный совет Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики, член совета.



2014-2015гг. - ОАО "Российский инвестиционный банк", член совета директоров.



2013 – 2014гг. - ОАО "Российский инвестиционный банк", председатель правления.



2011 –2013гг. - Евразийский банк развития, начальник отдела программ Антикризисного фонда ЕврАзЭС.



2013 год – ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк", член Совета директоров.



2010 год - Национальный банк Кыргызской Республики, советник председателя правления.



2009-2011гг. - Американский Университет в Центральной Азии, член Совета попечителей.



2009-2010гг. - Фонд "АУБ-Благотворительность", исполнительный директор.



2008-2009гг. - ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк", член Совета директоров.



2007-2009гг. - Представительство корпорации "Прагма" в Кыргызской Республике, консультант по экономическим вопросам.



2007-2011гг.- Кыргызский национальный университет, преподаватель-совместитель, кафедра "Денежное обращение и банковское дело".



2003-2007гг. - Кыргызский национальный университет, зав. кафедрой "Банковский менеджмент".



2007-2008гг.- ОАО "Экобанк", председатель совета директоров.



1993-2006гг. - Национальный банк Кыргызской Республики: председатель правления,



член Правления, начальник экономического управления, начальник отдела экономических исследований и анализа, ведущий инженер отдела информатики и компьютеризации банковских работ.



2001-2002гг. - Американский университет в Центральной Азии, преподаватель- совместитель, факультативный курс "Особенности денежно-кредитной политики в экономиках переходного периода.



1991 -1993гг. - Институт экономики и организации промышленного производства г.Новосибирск) СО АН СССР, младший научный сотрудник, стажер – исследователь.