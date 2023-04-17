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Резерв на будущее: когда появится новая доминирующая валюта
12:31 19.04.2023

В числе наиболее вероятных претендентов - китайский юань и гонконгский доллар

Софья Смирнова

Валюты, альтернативные доминирующим сегодня доллару и евро, могут появиться не ранее чем через 12 лет - к 2035–2040 годам. Об этом говорится в докладе "Валютные союзы. Альтернатива однополярному миру", который опубликовал Росконгресс. Американский доллар снижает свое влияние в качестве ведущей мировой валюты. Но это происходит очень медленными темпами - доли процента в год. Пока же до 60% мировых резервов размещено именно в долларах, а это значит, что прочному положению американской валюты в ближайшем будущем ничего не угрожает. Насколько вероятен такой прогноз и как изменится глобальный финансовый рынок - в материале "Известий".

Обилие факторов

Китайский юань, о котором много говорят как об альтернативе доллару, занимает всего около 3% мировых резервов. Ближайшая альтернатива американской валюте на сегодня - это евро, а в долгосрочной перспективе - гонконгский доллар и китайский юань, уточняют специалисты Росконгресса. Среди тенденций в докладе отмечается нарастающая роль союзных валют стран Африки, Латинской Америки и ЕАЭС в международных расчетах.

В целом до 2035–2040 годов вряд ли стоит говорить о том, что какая-то валюта или даже несколько смогут заменить доллар в качестве резервной или трансакционной, утверждает аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.

- Сейчас американская валюта занимает около 58% в резервах и 88% - в трансакциях. За 20 лет доля в резервах снизилась на чуть менее чем 20%, а в трансакциях - на 5%, что, конечно, указывает на дедолларизацию мировой экономики, но проходит она крайне низкими темпами, - полагает он.

По мнению эксперта, конкуренцию доллару могут составить валюты альянсов (такие как евро, но, к примеру, образованные в Центральной Азии или Южной Америке), а также сильные локальные валюты вроде юаня или иены.

- Но стоит понимать, что тот же Китай сам не хочет распространения своей валюты по миру, так как это даст возможность иностранцам иметь большее влияние на китайские рынки, - говорит собеседник издания. - Между тем союзные валюты - вопрос далекого будущего, так как для их создания требуется не только политическая воля, но и экономический стимул, которого не наблюдается в таких экономически разных государствах, как, например, страны БРИКС.

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Остается несколько важнейших факторов влияния на глобальные рынки: конфликт на Украине и вытекающие из него энергетический и товарный кризисы, а также рост инфляции и восстановление мировой экономики после пандемии на фоне отмены ряда антикоронавирусных мер в Китае.

- Именно последние два фактора балансируют риски на рынках, и даже небольшой перевес одного из них (будь то эскалация конфликта, или, наоборот, перемирие, или слабые данные по производству в Китае) может привести к сильным волнениям на рынках капитала, - подытоживает Андрей Маслов.

Медленно, но верно

Существующие финансовая и валютная системы вполне устраивают страны, формирующие на данный момент большую часть мировой экономики, считает доцент кафедры "Фондовые рынки и финансовый инжиниринг" факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов.

- Поэтому ждать быстрых изменений в структуре резервных мировых валют не стоит. Смена английского фунта стерлингов на доллар в свое время заняла более полувека. В то же время по мере роста доли экономик азиатских стран в мировом ВВП увеличивается и значимость их валют в мировой торговле. Однако пока использование национальных валют оптимально при их стабильности, высоком товарообороте, сбалансированном экспорте и импорте между странами и неудобно и затратно для глобальных производителей, - поясняет специалист.

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Тем не менее санкционные риски вынуждают страны расширять использование национальных валют.

- Отмечу также, что процесс перехода на национальные валюты осложнен их высокой волатильностью по сравнению с долларом и евро, - продолжает он. - Помимо этого, главная сложность - дисбаланс товарооборота между странами. Так, экспорт РФ в Китай почти в два раза выше импорта, а изменение товарооборота - медленный процесс. Изменения могут занять не один год, хотя к ним и подталкивают разного рода санкции.

По мнению спикера, внутри России юань является наиболее вероятной альтернативой доллару США.

- Сегодня среди тех валют, в которых имеется достаточно большой товарооборот, юань имеет большое преимущество по сравнению с другими азиатскими валютами, хотя в отдельных регионах не исключено использование альтернатив, - заключает Сергей Хестанов.

Неполная картина

Действительно, к 2035–2040 годам архитектура мировой финансовой системы может приобрести биполярный характер, где часть трансакций будет проведена в долларах, а часть - в альтернативных валютах, уточняет старший преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.

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- От доллара США вряд ли получится полностью уйти в среднесрочной перспективе из-за специфики международных расчетов и отсутствия реальной альтернативы, способной полностью заменить доллар из-за его свойств. В том числе относительно надежные институты страны-эмитента, открытые рынки капитала (в отличие от Китая), высокую ликвидность казначейских облигаций (в отличие от Европы) и полную конвертируемость. Но с учетом геополитики и роста экономических внутренних проблем эти свойства ухудшаются. В перспективе, хотя доллар и останется важным средством платежа и определения стоимости, одновременно ускорится рост доли платежей в юанях и в других валютах, отличных от доллара, - подчеркивает аналитик.

По мнению собеседницы "Известий", в ближайшие десять лет эти процессы будут углубляться, особенно в части использования валют.

- Этот процесс существенно ускорится, если часть commodities (сырьевых товаров - "Известия") начнут торговаться на биржах, отличных от Европы и США, и цены на них будут определяться в локальных валютах. В частности, это касается рынка нефти, поскольку крупные нефтеэкспортеры, такие как Россия, Саудовская Аравия и Иран, проводят часть платежей в национальных валютах за нефть. Такой сценарий выглядит весьма реалистичным, - добавляет она.

В случае если commodities действительно будут торговаться на локальных биржах, а нефть, газ, уголь, зерно и др. будут продаваться за локальные валюты, это существенно ускорит переход к вышеуказанной биполярной финансовой системе.

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- Сейчас, например, чтобы экспортировать хлопок из Узбекистана в Россию, цена все равно формируется в долларах США. Соответственно, расчет производится через кросс-курс, - продолжает она. - Если commodities будут торговаться на локальных биржах, это существенно упростит процесс оплаты на международной арене. В такой системе часть трансакций будет проводиться в долларах, а часть - в национальных валютах, включая юань.

Постепенное ослабление доллара эксперт объясняет геополитической напряженностью, санкционным давлением и обилием торговых соглашений, где участвуют национальные валюты. Еще одна проблема - невозможность оценить реальную долю мировых валют глобально.

- Причина в том, что данные SWIFT, доступные через RMB Tracker, ограничены только SWIFT, а большинство национальных платежных систем не публикуют структуру трансакций по валютам. Значительную роль играет и внебиржевая торговля, - подытоживает Ксения Бондаренко.

Другие скорости

Выводы экспертов из Росконгресса крайне неоднозначны, считает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

- Глобальная экономика только в течение последних пяти лет пережила несколько крупных потрясений и кризисов, которые следуют буквально друг за другом. Абсолютно непрогнозируемых еще в 2019 году. И скорость этих изменений гораздо более высокая, чем была еще десять лет назад, - поясняет она.

На валютный рынок огромными темпами пробивается китайский юань. Сейчас его доля невысока, пока валютная традиция очень сильна.

- Доллар волатилен, доллар можно обменять на любом обитаемом континенте на другие валюты, товары и услуги. И торговля в долларах - из-за гигантских объемов денежной массы - помогает избежать торгового дисбаланса. Чего не скажешь о расчетах в национальных валютах: большая проблема возникает, когда экспорт одной страны в пользу другой превышает импорт в три раза. Что делать с образовавшейся массой, непонятно, - продолжает аналитик.

По ее словам, авторы доклада не учитывают общую тенденцию - создание многополярного мира, где появятся коалиции стран, которые "дружат" друг с другом или против кого-то. Как следствие, строить прогнозы на 2040 год вообще не представляется возможным.

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- В условиях больших пертурбаций максимальный горизонт планирования - примерно 5 лет. Именно потому, что экономика следует за геополитикой подчас вопреки здравому смыслу, - отмечает Юлия Макаренко.

Процесс пошел

Процесс вытеснения доллара с позиции главной резервной валюты не может осуществиться быстро, соглашается генеральный директор УК "ИВА Траст" Виктор Шахурин.

- Несмотря на то что позицию главной валюты международной торговли доллар уже уступил евро, в качестве резервной валюты он сохраняет доминирование. В первую очередь потому, что на рынках обращается огромный объем американских казначейских облигаций, в которых большинство государств и корпораций хранят резервы. И быстро переложить эти средства в другие активы, тем более не долларовые, сложно. Надежных активов просто не хватит для перетока такого объема средств. Тем временем госдолг США превышает $31 трлн, - напоминает эксперт.

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Впрочем, некоторые страны уже активно сокращают свои позиции в этом инструменте. Россия вывела почти все средства, которые были вложены в трежерис, уже в 2018 году, в последний год активно из них выходит и Китай, который уже реализовал почти половину своих трежерис, уступив первое место по вложениям в них Японии. Специалист не исключает возникновения ситуации, при которой от этих бумаг станут избавляться и другие страны. В частности, это может произойти из-за риска обрушения американской долговой пирамиды. Тогда отказ от доллара в качестве резервной валюты может существенно ускориться, считает Виктор Шахурин.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681896660


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