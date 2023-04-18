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Законопроект о госязыке. Что ждет чиновников, не владеющих кыргызским? - Ж.Масалиева
16:59 19.04.2023

19 апреля 2023, Бишкек - , Жазгуль МАСАЛИЕВА

Согласно законопроекту о государственном языке, уровень знания кыргызского у чиновников должен быть средним. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава Национальной комиссии по государственному языку Каныбек Осмоналиев.

Депутат Дастан Бекешев поинтересовался, что ждет чиновников, не владеющих госязыком, после вступления в силу закона. "Им увольняться?" - спросил он.

"Согласно статье 5 законопроекта, государственные и муниципальные служащие должны знать кыргызский язык. Здесь нет нормы, ущемляющей права русскоязычных. Статья 10 проекта требует вести документы на госязыке, но есть отметка, что при необходимости это можно делать и на других языках", - ответил Каныбек Осмоналиев.

Он отметил, что еще в 2017 году правительством страны было принято постановление, требующее от госслужащих знания кыргызского языка на уровне В1.

Законопроект о госязыке устанавливает правовые основы применения кыргызского, осуществления языковой политики, обязанности государственных органов и МСУ в создании условий для их развития.

Определен перечень лиц, которые обязаны владеть госязыком и применять его при исполнении служебных обязанностей. Сюда вошли государственные и муниципальные служащие, депутаты, военные, судьи, руководители и сотрудники учебных заведений всех форм собственности, государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, педагогические и научные работники и другие.

Источник - 24.kg
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