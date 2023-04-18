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Индия пошла на обгон Китая: демографический сдвиг геополитического значения
17:27 19.04.2023

Индия обгонит Китай и станет самой густонаселëнной страной в мире к середине текущего года, согласно прогнозу ООН, представленному в эту среду, передаëт сегодня, 19 апреля, France-Presse (AFP), называя предстоящее событие "важным изменением".

Китай исторически считался самой населëнной страной в мире после падения Римской империи, хотя Британская Индия до своего раздела в 1947 году, возможно, на какое-то время обогнала его, отмечает французское информагентство.

По оценкам ООН, к 1 июля в Индии будет проживать 1,429 миллиарда человек, в Китае - 1,426 миллиарда. Таким образом, разрыв между двумя азиатскими гигантами составит "всего" три миллиона человек в пользу бывшей британской колонии. Но вычисление реальных цифр для таких гигантских стран сопряжено с трудностями, констатирует AFP.

Национальное статистическое бюро Китая ежегодно публикует данные о численности населения и заявило в январе, что в конце 2022 года в стране проживало 1,412 миллиарда человек.

Между тем Индия не публиковала официальную статистику о численности своего населения с момента последней переписи 2011 года, когда на территории южноазиатского гиганта было зарегистрировано 1,21 миллиарда человек. Свидетельства о рождении стали обязательными в Индии только в 1969 году, а проводимая раз в десять лет перепись населения, которая должна была состояться в 2021 году, была отложена из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19, прежде чем затем увязнуть в логистических проблемах.

Дело в том, что для страны с относительно неразвитой инфраструктурой, в том числе и при сравнении с Китаем, это гигантское мероприятие, в котором участвует армия "счëтчиков", которые ходят от двери к двери, чтобы собрать информацию о гражданах, включая их вероисповедание, родной язык и уровень грамотности.

В своей речи в День независимости в прошлом году премьер-министр Нарендра Моди по-прежнему называл Индию страной с населением 1,3 миллиарда человек - уровень, который, по мнению экспертов, был достигнут ещë несколько лет назад.

Нью-Дели и Пекин традиционно соперничают за геополитическое влияние в Азии, и изменение в номинации "самая густонаселëнная страна мира" укрепит статус Индии как восходящей державы, за которой Запад настойчиво ухаживает как за "альтернативой" Китаю, говорится в публикации.

Это также укрепит позицию Нью-Дели в отношении долгожданного для неë места постоянного члена в Совете Безопасности ООН, которым все последние десятилетия обладает Пекин. Индия не только демографически обгоняет Китай, но и имеет большее население, чем остальные четыре государства - постоянные члены Совбеза всемирной организации (Россия, США, Великобритания и Франция), обладающие правом вето, вместе взятые.

Обслуживание такого большого количества людей создает серьëзные экологические и инфраструктурные проблемы. Но огромная и молодая рабочая сила также имеет экономические преимущества: Индия является самой быстрорастущей крупной экономикой в ​​​​мире, в прошлом году она потеснила свою бывшую метрополию в лице Великобритании и заняла пятое место в мировом рейтинге по объëму национального ВВП.

Источник - eadaily.com
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