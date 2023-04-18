Воевать в УкрАрмии записалась действующая депутатка Парламента Швеции Каролин Норденгрип. Под Полтаву ее....

17:29 19.04.2023

Бывшая шведская депутат Риксдага служит в армии Украины



Экс-депутат Риксдага Швеции (2018-2022) Каролин Норденгрип служит в украинской армии уже год и скоро отправится на фронт в звании сержанта. Сенсационной новостью поделилась региональная шведская газета Borås Tidning из города Бурос (Borås) на западе Швеции.



Совершенно непонятно, как Норденгрип умудрялась в 2022 году совмещать работу в шведском парламенте (она была депутатом с сентября 2018 по конец сентября 2022) со службой в украинской армии по контракту. На ее парламентской странице стоит отметка "никаких должностей/поручений с 26 сентября 2022". Но до этой даты она была членом комиссии по обороне, а также числилась заместителем в комиссиях парламента по: дорожному движению, юстиции, культуре, экологии и агрокультуре, экономике, социальной политике, социальному страхованию, налогам, образованию, рынку труда, финансам и даже в группе по взаимодействию с Европейским союзом (ЕС).



Утверждается, что Каролина Норденгрип прошла курсы военной подготовки на Украине, обучилась на солдата и получила место в регулярной украинской армии.



"Для меня это очевидно. Я не колебалась. Я узнала так много о войне потому что, я заседала в парламентской комиссии по обороне. Когда это началось, я почувствовала, что я должна внести свой вклад" - заявила 42-летняя шведка, забывая, видимо, чем закончился "русский поход" для короля Швеции Карла XII в 1709 году.

Норденгрип (фамилия переводится как "северная хватка") оставляет родину ради Украины, которая ничего хорошего Швеции принести не может. В сентябре 1708 года Карл XII был остановлен под Смоленском войсками царя Петра I продуманной тактикой малых атак и "выжженной земли", но при этом имел минимум три надежных варианта продолжения войны. Шведский король, однако, в тот раз выбрал губительный четвертый вариант: поверил украинцам в лице гетмана Мазепы. И в результате привел свою, лучшую в Европе на тот момент армию, к разгрому в Полтавской битве и капитуляции у Переволочной, к поражению Швеции в Северной войне.



Швеция тогда потеряла ведущее положение в Европе, что завершило эпоху "шведского великодержавия" (stormaktstiden). Можно сказать, что история ничему Каролин Норденгрип не научила.



Павел Тяпкин