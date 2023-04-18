Киргизия предлагает создать новую структуру в ЕАЭС. Для чего?

20:06 19.04.2023

КИРГИЗИЯ ПРЕДЛАГАЕТ СОЗДАТЬ НОВУЮ СТРУКТУРУ В ЕАЭС. ДЛЯ ЧЕГО?



Посол Киргизии в России Гульнара-Клара Самат предложила учредить институт развития ЕАЭС.



По ее словам, институт может работать как наднациональный фонд развития, что может ускорить интеграцию между странами ЕАЭС и содействовать их экономическому росту.



Создание института развития может стать дополнительным стимулом для финансовой интеграции стран ЕАЭС. Напомним, единый рынок финансовых услуг организации должен появиться к 2025 г. Пока он находится на стадии оформления:



- в середине сентября 2022 г. был опубликован Доклад о предложениях по формированию общего биржевого рынка;



- в августе 2022 г. была начата работа по созданию Евразийской перестраховочной компании;



- интеграционные проекты и проекты в сфере развития сейчас спонсирует ЕАБР.



Новый институт позволит Бишкеку, который активно берет в долг у региональных интеграционных объединений, привлечь дополнительное финансирование. В 2023 г. Киргизия хочет получить около $107 млн кредитов и грантов у Исламского банка развития, ОПЕК, АБР и ЕБРР, поскольку собственных средств на модернизацию экономики у страны недостаточно.