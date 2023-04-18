В президенты США будет баллотироваться еще один из клана Кеннеди

20:39 19.04.2023

ПЛЕМЯННИК КЕННЕДИ НАМЕРЕН УЧАСТВОВАТЬ В ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В США

Роберт Кеннеди заявил о своем решении баллотироваться на пост американского президента.



"Я пришел сегодня сюда, чтобы объявить о выдвижении своей кандидатуры на демократическую номинацию кандидата в президенты США", – сказал Кеннеди-младший, который приходится сыном брата 35-го американского лидера.

По мнению потенциального кандидата, он сможет покончить с "коррумпированной смычкой госаппарата и мощью корпораций".



Пресса называет 69-летнего Роберта Кеннеди антипрививочником и адвокатом, специализирующемся на экологии.



Отмечается, что Кеннеди-младший хочет баллотироваться от Демократической партии, от которой намерен выдвигаться и действующий глава государства Джо Байден.



Уважаемые читатели "Царьград Запорожье"!



Присоединяйтесь к нам в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", также подписывайтесь на наш телеграм-канал.