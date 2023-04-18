Токаев подписал закон о децентрализации КазВласти. Отъехали 21 функции

23:20 19.04.2023

Децентрализация власти: Токаев подписал законы



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законы, нацеленные на совершенствование системы госуправления. Тексты законов публикуются в печати, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу "Акорды".



"Главой государства подписан Конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан", а также закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан", - говорится в сообщении.



Законы нацелены на совершенствование системы госуправления путем децентрализации полномочий центральных государственных органов.



"В частности, исключаются компетенции правительства по осуществлению структурной и инвестиционной политики, формированию государственной политики по развитию культуры, образования, здравоохранения, туризма и спорта, а также в связи с трансформацией Канцелярии премьер-министра в аппарат правительства и т. д.



От центральных государственных органов в местные исполнительные органы законом передается 21 функция, направленная на решение вопросов местного значения", - сообщалось на сайте Сената.



По мнению депутатов Сената, принятые законы позволят усилить гибкость, оперативность и самостоятельность центральных государственных органов в принятии решений в регулируемых сферах, что повышает автономность государственного управления и усиливает персональную ответственность руководителей госорганов.



О необходимости перезагрузки системы государственного управления в Казахстане Глава государства заявил в Послании 1 сентября 2022 года.



"Люди устали от пустых деклараций и бесконечных презентаций светлого будущего. Граждане ждут от госорганов фактического, а не формального исполнения своих обещаний.



Акцент необходимо сделать на децентрализации системы госуправления при одновременном повышении персональной ответственности политических служащих.



Часть компетенций правительства следует передать министерствам - за конкретную отраслевую политику должен отвечать конкретный министр, а не "коллективный кабинет".



Правительство же сосредоточится на решении межотраслевых вопросов. Первым шагом в этом направлении станет трансформация Канцелярии премьер-министра в компактный аппарат правительства, соответствующий передовым стандартам госуправления. Дело не в смене названия, а в реальной реформе.



Через оптимизацию вертикали центральных ведомств нам нужно существенно расширить полномочия местных исполнительных органов.



Это позволит приблизить решение насущных вопросов к регионам, к людям", - заявил Президент.



Напомним, сегодня, 19 апреля, Касым-Жомарт Токаев выступал перед правительством, Парламентом, акимами и депутатами маслихатов регионов.



"Мы приступили ко второму этапу административной реформы, который предусматривает передачу функций от министерств в акиматы. Необходимо, чтобы решения принимались на местах, ближе к людям и их запросам.



Но децентрализация не должна стать просто перекладыванием ответственности на акиматы", - предупредил он.