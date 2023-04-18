Куда движется НАТО. Новые угрозы для России, - Владимир Овчинский

00:00 20.04.2023 Куда движется НАТО. Новые угрозы для России

Владимир Овчинский Юрий Жданов



Западные военные аналитики ставят вопрос о коренном преобразовании НАТО в связи с вооруженным конфликтом на Украине.



В статье Стивена Эрлангера в The New York Тimes о революционном обновлении военной стратегии НАТО (17.04.2023) делается вывод о том, что НАТО, реагируя на военный конфликт на Украине, превращается в боевой союз, каким он был во время холодной войны, с первого дня стремясь защищать "каждый дюйм" своей территории.



Американские солдаты из 101-й воздушно-десантной дивизии ведут артиллерийский огонь во время учений на авиабазе Михаил Когэлничану, недалеко от черноморского порта Констанца, Румыния, в марте 2023 г.

Автор пишет, что вооруженный конфликт на Украине, самый дорогостоящий конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, подтолкнул Организацию Североатлантического договора к решительным усилиям, направленным на то, чтобы снова превратиться в боеспособный боевой союз, которым она была во время холодной войны.



"Этот сдвиг имеет решающее значение для альянса, десятилетиями характеризующегося спячкой и неуверенностью в себе".



НАТО быстро переходит от того, что военные называют сдерживанием путем возмездия, к сдерживанию путем отрицания.



В прошлом считалось, что в случае вторжения русских государства-члены попытаются удержаться до тех пор, пока союзные силы, в основном американские и базирующиеся дома, не придут им на помощь и не нанесут ответный удар русским, пытаясь оттеснить их.



После начала конфликта, пишет автор, пограничные государства, такие как Польша и страны Балтии, отмечают, что в первые дни украинского конфликта российские войска захватили земли больше, чем некоторые прибалтийские страны.



"Предотвращение этого, сдерживание путем отрицания означает революцию в практическом плане: большее количество войск, постоянно базирующихся вдоль российской границы, более тесная интеграция военных планов Америки и союзников, увеличение военных расходов и более подробные требования к союзникам в отношении конкретных родов сил и средств. снаряжение для боя при необходимости в заранее отведенных местах".



Начало специальной военной операции на Украине "спровоцировало альянс на то, чтобы избавиться от оставшихся запретов в отношении увеличения численности западных войск вдоль всей границы НАТО с Россией".



Намерение состоит в том, чтобы сделать силы НАТО не только более сильными и боеспособными, но и более заметными для России, что является ключевым элементом сдерживания.



"Дебаты больше не о том, сколько слишком много, - опасаясь расстроить Москву, - а о том, сколько достаточно", - сказала Камилла Гранд, до недавнего времени помощник генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям, а теперь представитель Европейского совета по иностранным делам.



Два истребителя МиГ-29 принимают участие в военных учениях НАТО возле авиабазы в Ласке, центральная Польша, октябрь 2022 г.

Страны Центральной и Восточной Европы настаивают на том, что "больше не достаточно говорить, что мы готовы сдерживать, обещая отвоевать, но что мы должны защищать каждый дюйм территории НАТО с первого дня", - сказала Гранд. "Нехорошо находиться под русским контролем в течение нескольких месяцев, пока не прибудет кавалерия".



Сейчас НАТО развернула батальоны многонациональных войск в восьми странах вдоль восточной границы с Россией. Ставится задача "увеличить эти силы до численности бригад в этих прифронтовых государствах, чтобы усилить сдерживание и иметь возможность с самого начала отбрасывать силы вторжения. Кроме того, ставится задача перед другими силами быстро выдвинуться в случае войны для поддержки, с новыми подробными планами мобильности и логистики и более жесткими требованиями к готовности.



В просочившихся документах американской разведки положение Украины выглядит ужасно. Но некоторые в Киеве приветствовали разоблачения как подтверждение того, о чем они говорили в течение нескольких месяцев, - о том, что войска отчаянно нуждаются в большем количестве оружия и боеприпасов.



"НАТО - это организация, которая взяла отпуск в истории, - сказал Иво Х. Даалдер, бывший посол США в НАТО. Путин, по его словам, "напомнил нам, что мы должны думать об обороне и думать об этом коллективно".



Альянс поставит больше войск под непосредственный контроль высшего военного офицера НАТО, верховного главнокомандующего союзниками в Европе генерала Кристофера Дж. Каволи, который также командует американскими силами в Европе.



Под новой рубрикой "сдерживание и защита" генерал Каволи впервые со времен "холодной войны" объединяет военные планы США и союзников, сказал высокопоставленный представитель НАТО на условиях анонимности из-за деликатности темы. Американцы снова в центре обороны Европы, сказал он, решая вместе с НАТО, как именно Америка будет защищать Европу.



По словам чиновника, впервые со времен холодной войны восточноевропейские страны будут точно знать, что НАТО намеревается сделать для их защиты - что каждая страна должна быть в состоянии сделать для себя и как другим странам будет поручено помочь. И западные страны в альянсе будут знать, куда нужно направить свои силы, с чем и как туда добраться.



НАТО также согласовывает свои долгосрочные требования со стороны союзников со своими текущими оперативными потребностями. Если раньше от стран НАТО можно было попросить направить, например, в Афганистан какие-то легковооруженные экспедиционные силы с вертолетами, то теперь перед ними будет поставлена ​​задача защищать отдельные участки территории самого НАТО.



Для Великобритании, например, это будет означать, что она предоставит больше тяжелой бронетехники для защиты восточного фланга НАТО, даже если британское правительство предпочтет продолжать развертывание более легкой, более экспедиционной армии, требующей меньше денег, меньшего количества людей и менее дорогой тяжелой техники.



Планирование в НАТО уже является навязчивым, но станет более требовательным и конкретным. Страны отвечают на вопросники о своих мощностях и оборудовании. Планировщики НАТО сообщают им, чего не хватает или что можно сократить или проредить.



В одном случае, как сказал Роберт Г. Белл, советник по обороне американской миссии в НАТО до 2017 года, Дании было приказано прекратить тратить деньги на строительство подводных лодок. Канаде сказали, что она должна предоставить самолеты-дозаправщики.



Датские солдаты под командованием НАТО ведут танковую армию по улицам во время парада в честь Дня независимости Эстонии в Таллине, в феврале 2023 г.

Страны могут сопротивляться - в течение многих лет некоторые страны, имеющие фрегаты, отказывались размещать на них ракеты ПВО, опасаясь эскалации, - но они должны отстаивать свои планы перед всеми членами НАТО. Если все остальные союзники согласны с тем, что план страны неадекватен, они могут проголосовать за принудительную адаптацию в так называемом "консенсусе минус один". Такое требование редко, но случилось с Канадой, сказал Белл.



Теперь требования будут более жесткими и строгими, чтобы вернуть альянсу боеспособность в Европе и сделать сдерживание убедительным - чтобы гарантировать, что НАТО может вести интенсивную войну против соперника - России, с первого дня конфликта.



Изменения в НАТО начались медленно в 2014 году после того, как Россия аннексировала Крым, что спровоцировало восстание на востоке Донбасса. На своем саммите в том же году в Уэльсе союзники по НАТО договорились об увеличении военных расходов до 2 процентов от валового внутреннего продукта к 2024 году. В результате объем расходов значительно увеличился - на 350 миллиардов долларов с 2014 года.



На следующем саммите НАТО в июле 2023 года будет согласован новый план расходов, при этом минимум 2 процента ВВП будет оставаться.



После 2014 года НАТО также согласилась разместить четыре небольших подразделения размером с батальон в странах Балтии и Польше. Идея заключалась в том, чтобы вступить в бой с захватчиками и надеяться получить подкрепление через неделю или две после вторжения.



После российской СВО в 2022 году НАТО добавила еще четыре батальона передового базирования, чтобы создать восемь таких единиц вдоль восточной окраины НАТО, включая Румынию, Словакию, Венгрию и Болгарию. Но общая численность войск всех восьми боевых групп составляет 10 232 человека.



В настоящее время НАТО планирует расширить свои силы до бригадного размера, то есть разместить от 4000 до 5000 военнослужащих в каждой стране, чтобы сделать усиленное сдерживание НАТО "более надежной растяжкой", сказал Белл.



Это также будет означать совершенствование системы противовоздушной обороны НАТО - главный недостаток, связанный с сокращением вооруженных сил за последние 30 лет, когда мало кто мог себе представить, как российские ракеты обрушатся на Европу, - и более многочисленные и сложные военные учения, видимые для Москвы.



Ранее о ежегодных учениях ядерных сил НАТО, известных как Steadfast Noon, ничего не говорилось. Но в 2022 году, после начала военного конфликта на Украине, учения проводились открыто. По словам представителя НАТО, было важно показать Москве, что альянс не останавливают ядерные угрозы.



Военный штаб НАТО, Верховный штаб союзных держав в Европе, также укрепляется.



Генерал Кристофер Каволи, главнокомандующий союзными войсками в Европе, во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в январе 2023 г.

Тысячи солдат союзников, работающих там, превращаются в главное стратегическое и боевое командование, которому поручено разрабатывать планы альянса по интеграции и развертыванию союзных войск, включая кибернетические, космические и морские силы, в различных непредвиденных обстоятельствах. Они могут варьироваться от планирования гибридной войны до региональной войны, которая выходит из-под контроля, до полномасштабного конфликта с применением ядерного оружия.



Командованию НАТО необходимо выяснить, как включить Финляндию и, вероятно, Швецию, и решить, где их силы должны быть задействованы в коллективной обороне. Например, должна ли Финляндия входить в штаб-квартиру, отвечающую за Прибалтику, или в штаб-квартиру, отвечающую за арктические маршруты и Крайний Север, или и то, и другое?



В принципе, руководство НАТО может при необходимости вызвать для боя 13 корпусов численностью от 40 до 50 тысяч человек в каждом. Но реальная, готовая к развертыванию численность НАТО и близко не соответствует этому, признают высокопоставленные чиновники НАТО. Поэтому генерал Каволи и его команда должны выяснить, как лучше всего и где развернуть то, что действительно доступно в условиях кризиса, пытаясь при этом обеспечить, чтобы страны продолжали повышать свою готовность.



Одним из наименее гламурных вызовов является, попросту говоря, мобильность и логистика: доставка войск, танков и орудий туда, где они должны быть, так быстро, как они должны быть там, и обеспечение их поддержки.



В настоящее время существуют основные препятствия на пути после окончания "холодной войны", в том числе нехватка складских помещений, отсутствие подходящих железнодорожных вагонов, отсутствие чрезвычайных прав проезда через границы и использование дорог - вопросы, требующие решения со стороны гражданских властей.



Но даже снабжение Украины из Польши, пишет автор, оказывается серьезной логистической головной болью, сказал другой представитель НАТО, который также говорил на эту тему на условиях анонимности. Грузовики подкреплены припасами, не хватает железнодорожных вагонов, способных перевозить тяжелое оборудование, такое как танки, а разрешения необходимо получать на каждой европейской границе. По его словам, делать это в условиях перестрелок, когда летят ракеты, сбрасываются бомбы, перекрыт интернет и бегут беженцы в другом направлении, - это совсем другая задача.



***



Думается, что позиция автора отражает только верхний слой начала преобразований НАТО.



Мы можем увидеть в итоге гиперцентрализованного, высоко технологичного монстра с амбициями на всемирное управление.



18 апр. 23 Источник - zavtra.ru

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